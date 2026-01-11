A “C’è posta per te” Dario omaggia la suocera che lo ha aiutato con i bambini dopo la tragedia





Ieri sera, sabato 10 gennaio 2026, su Canale 5 si riapre il sipario su C’è posta per te, il popolare programma condotto da Maria De Filippi. La prima puntata della nuova edizione promette storie emozionanti e momenti di divertimento, con ospiti d’eccezione come Can Yaman e Raoul Bova. Nonostante le recenti notizie che hanno coinvolto Yaman, il suo intervento andrà in onda regolarmente, poiché la puntata è stata registrata in precedenza. L’appuntamento è fissato per le ore 21:20, con la possibilità di seguire il programma in diretta streaming su WittyTV e Mediaset Infinity.





Il primo ospite a entrare in studio per una sorpresa è stato Raoul Bova. La sua presenza è stata richiesta da Dario, un uomo che desidera ringraziare pubblicamente la suocera Lucia per il supporto ricevuto dopo la tragica morte della moglie, Monica. La donna ha avuto un ruolo fondamentale nel prendersi cura dei nipoti, in particolare della più piccola, che ha solo quattro anni. Dario ha contattato C’è posta per te per organizzare una sorpresa che potesse esprimere la sua gratitudine verso Lucia.

Nel corso della puntata, Dario ha raccontato la sua storia: “Avevamo una vita bellissima ma è arrivato un tornado e ha spazzato via tutto. Tu hai fatto sì che, pian piano, andassimo avanti,” ha detto rivolgendosi a Lucia. La donna, commossa, ha accettato l’invito e si è ritrovata di fronte a suo genero, con cui ha sviluppato un legame profondo nonostante non ci fosse un vincolo di sangue.

Intanto, la situazione di Can Yaman ha attirato l’attenzione dei media. L’attore turco è stato arrestato nella notte tra il 9 e il 10 gennaio a Istanbul, nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e consumo di droga. Durante un blitz che ha coinvolto nove locali notturni della capitale turca, Yaman si trovava in uno di questi club ed è stato fermato insieme ad altre sette persone, tra cui l’attrice Selen Görgüzel. Tuttavia, dopo aver reso testimonianza agli inquirenti e sottoposto a esami tossicologici, Yaman è stato rilasciato, poiché non è stato emesso alcun mandato di arresto nei suoi confronti.

L’operazione, coordinata dalla procura di Istanbul, aveva l’obiettivo di smantellare un giro di traffico di stupefacenti nei night club della città. Durante i raid, diversi spacciatori e gestori sono stati arrestati. Nonostante il clamore mediatico, la presenza di Yaman nella puntata di C’è posta per te è stata confermata, e il programma continuerà a seguire il suo corso.

La puntata di questa sera si presenta quindi come un mix di emozioni e sorprese, con storie di vita che toccano il cuore e momenti di intrattenimento. La presenza di Raoul Bova e la storia di Dario e Lucia offrono un esempio di resilienza e gratitudine, mentre la situazione di Can Yaman aggiunge un elemento di attualità e interesse al programma.

C’è posta per te continua a essere un appuntamento atteso dal pubblico, capace di unire storie personali con la celebrazione delle relazioni umane, anche in momenti di difficoltà. La formula del programma, che mescola emozioni e sorprese, si conferma vincente, attirando l’attenzione di milioni di telespettatori. Con il suo mix di storie toccanti e ospiti famosi, C’è posta per te si prepara a conquistare nuovamente il pubblico italiano.



