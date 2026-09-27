A cosa serve davvero il piccolo foro sul tappo della penna BIC? Non è una decorazione





Il foro sul tappo della penna BIC passa spesso inosservato, eppure ha una funzione precisa: un dettaglio minuscolo che riguarda qualcosa di più importante della scrittura.





La prendiamo per firmare un documento, annotare un numero o compilare un modulo. Poi rimettiamo il cappuccio e la lasciamo sulla scrivania, senza osservarla troppo. Eppure il foro sul tappo della penna BIC, visibile all’estremità del classico cappuccio, merita uno sguardo più attento.

A prima vista potrebbe sembrare una scelta estetica, un particolare della lavorazione della plastica oppure un’apertura legata all’inchiostro. La sua funzione più importante, invece, riguarda la sicurezza in caso di inalazione accidentale del tappo.

Quel piccolo passaggio può consentire all’aria di attraversare il cappuccio se questo finisce nelle vie respiratorie. È un accorgimento studiato per ridurre il rischio di soffocamento: una funzione ben diversa da quella che si potrebbe immaginare osservando un comune oggetto di cancelleria.

Il foro sul tappo della penna BIC è un accorgimento di sicurezza

Il gesto di portare una penna alla bocca mentre si pensa, si studia o si ascolta qualcuno può sembrare innocuo. Il cappuccio, però, è un piccolo oggetto che può essere aspirato accidentalmente. Ed è proprio questa eventualità a spiegare l’utilità di un tappo ventilato.

BIC chiarisce che i cappucci della Cristal sono conformi allo standard internazionale ISO 11540, relativo ai cappucci degli strumenti per scrivere e marcare e alla riduzione del rischio di asfissia. L’apertura, quindi, non è un difetto di fabbricazione: fa parte della progettazione del prodotto.

Il principio è semplice. Un oggetto che si incastra nelle vie aeree può ostacolare il passaggio dell’aria. Un cappuccio attraversato da un’apertura è pensato per permettere un flusso d’aria anche in quella situazione, contribuendo a ridurre il pericolo.

Questo non significa, però, che il foro renda il tappo innocuo o garantisca una respirazione sufficiente. Ridurre un rischio non equivale a eliminarlo. Un cappuccio nelle vie respiratorie resta un’emergenza, e la presenza dell’apertura non autorizza ad aspettare che il problema si risolva da solo.

È dunque sbagliato interpretarlo come una protezione assoluta. La precauzione più semplice rimane evitare di mettere in bocca penne e cappucci, tenendo questi piccoli componenti lontani dai bambini più piccoli.

Attenzione: il foro sul corpo della penna serve a un’altra cosa

C’è un particolare che può creare confusione. Nella classica BIC Cristal si può osservare anche un piccolo foro sul fusto trasparente, cioè sulla parte della penna che impugniamo per scrivere. Non va confuso con quello presente sul cappuccio.

La documentazione tecnica del prodotto attribuisce al foro del fusto una funzione differente: equilibrare la pressione dell’aria tra l’interno e l’esterno della penna, contribuendo a prevenire perdite d’inchiostro.

Sono dunque due aperture collocate in punti diversi e con scopi distinti. Quella sul corpo trasparente riguarda il funzionamento della penna; la ventilazione del cappuccio ha un ruolo di sicurezza in caso di inalazione accidentale. Parlare genericamente del “buco della BIC”, senza precisare dove si trovi, rischia di mescolare le due spiegazioni.

Anche altri elementi della Cristal hanno una funzione immediatamente riconoscibile. Il corpo trasparente permette di controllare quanto inchiostro rimane, mentre il cappuccio protegge la punta quando la penna viene riposta. Il foro all’estremità è meno intuitivo, perché la situazione per cui è stato progettato non fa parte dell’uso normale dell’oggetto.

Ed è proprio questo a renderlo interessante: un dettaglio che possiamo vedere ogni giorno, senza sapere che dietro quella minuscola apertura c’è una precisa scelta di sicurezza.

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