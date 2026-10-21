A Lisbona credevo mi aspettasse per me: invece veniva per le mie letture al parco





La pesca mi è rimasta in mano per qualche secondo, tiepida per il caldo e un po’ ammaccata sul fianco. Dona Teresa era rimasta sul pianerottolo con il palmo aperto, come se avesse appena finito di offrirmi una cosa normalissima. Io ho fatto un mezzo sorriso nervoso, più per educazione che per altro, e lei l’ha notato subito. Non ha insistito. Ha solo spostato la borsa sulla spalla e mi ha fatto cenno di seguirla.





Siamo scesi insieme lentamente, senza parlare. Io avevo ancora addosso il sacchetto della consegna, ma a quel punto mi sembrava un oggetto estraneo. Lei apriva la porta del palazzo con la stessa calma con cui, immaginavo, doveva aver corretto i quaderni per una vita. Quando siamo usciti in strada, il caldo mi ha schiacciato la nuca. Dona Teresa ha fermato un attimo il passo, ha guardato il marciapiede verso il parco e ha detto: «O Rui hoje costuma passar mais tarde, quando o sol afrouxa.»

Solo allora ho capito che per lei l’orario non era un dettaglio, era il centro di tutto.

Ho annuito, ma dovevo ancora sistemare in testa quello che avevo sentito da João. Rui. Figlio dell’amica. Le offerte lette ad alta voce. La pronuncia corretta piano. La pesca ogni settimana. Tutto si incastrava troppo bene per essere un’invenzione tirata fuori in fretta. Eppure mi sentivo scemo, come se fossi arrivato tardi a una scena che per gli altri esisteva da anni. Ho osservato Dona Teresa di lato mentre attraversava il tratto di marciapiede irregolare davanti al palazzo, il passo piccolo ma deciso, il mento alto nonostante l’età. Non aveva niente di invadente. Era io che avevo riempito quel banco dei miei nervi.

Lei si è seduta di nuovo sul banco del parco, ma stavolta io sono rimasto in piedi per un momento, con la pesca in mano. Non c’era nessuna scena da interpretare, nessun trucco. Solo lei, il banco all’ombra e il rumore del quartiere che continuava come sempre. Un motorino è passato lento. Due ragazze hanno riso vicino alla fontana. Dall’altra parte del viale un cane tirava il guinzaglio a una donna che cercava di non inciampare. Dona Teresa ha sistemato la gonna sulle ginocchia e ha indicato con un cenno il posto accanto a sé.

Mi sono seduto. Lei ha guardato la pesca e ha sorriso appena. «Ainda está boa.»

«Pensavo…» ho iniziato, poi mi sono bloccato.

Lei ha girato la testa verso di me senza fretta. «Pensavas que eu estava à espera de ti.» Non era una domanda.

Ho abbassato gli occhi. «Sì.»

Per un attimo mi è sembrato che si sarebbe offesa. Invece ha lasciato uscire un respiro corto dal naso, quasi una risata senza cattiveria. «Não és o primeiro a pensar isso quando vê uma pessoa sozinha num banco.» Poi si è toccata leggermente il petto, con due dita. «Mas eu não estava sozinha. Só estava noutro tipo de companhia.»

Quella frase mi è rimasta addosso. Ho fatto girare la pesca tra le mani senza mangiarla ancora. Lei non mi ha pressato. Ha tirato fuori dalla borsa un fazzoletto piegato in quattro e l’ha messo accanto a sé, come un’abitudine, poi mi ha chiesto se avevo già pranzato. Ho mentito male, dicendo che avevo preso qualcosa al volo tra una consegna e l’altra. Lei ha scosso la testa, divertita, e ha guardato la strada di nuovo, verso il punto da cui Rui sarebbe dovuto comparire.

«Ele passava sempre con o jornal dobrado debaixo do braço», ha detto. «No princípio vinha porque a mãe dele me conhecia. Poi ficou. O rapaz tinha vergonha de falar em voz alta. Disse-me: “Dona Teresa, se eu ler para eles, talvez eu também aprenda a não tropeçar nas palavras.”»

Mi è venuta la pelle d’oca sulle braccia, nonostante il caldo. Quello che mi stava raccontando era così preciso da sembrare già vissuto davanti a me. E all’improvviso ho immaginato Rui giovane, con il giornale stretto e la voce incerta, fermarsi vicino al banco per leggere le offerte ai passanti che non sapevano leggere bene. Non per spettacolo. Per aiuto. Per non buttare via una possibilità.

«E lei gli correggeva la pronuncia?» ho chiesto piano.

Dona Teresa ha annuito una volta sola. «Só quando ele me pedia. Nunca por cima dele.»

Ha detto quell’ultima parte con una fermezza gentile che mi ha fatto abbassare lo sguardo. Quante volte io avevo creduto di capire da fuori, senza chiedere niente. Lei ha preso la pesca dalla mia mano e ha passato il pollice sulla buccia. «A fruta era para agradecer. Ele insistia em me trazer qualquer coisa, e eu escolhia sempre pêssegos. Porque ele sabia. Porque eu gosto deles desde pequena.»

Ha sorriso appena, come se il ricordo avesse un sapore. «E porque, quando era miúdo, não tinha dinheiro para coisas bonitas.»

Ho notato che parlava di Rui con una tenerezza semplice, senza nostalgia teatrale. Come se fosse ancora tutto lì, solo spostato di qualche anno. Le ho chiesto se lavorava ancora in zona. Lei ha fatto una smorfia piccola, quasi ironica. «Agora faz biscates. Às vezes passa mesmo quando eu não o vejo. Tem a vida dele. Mas não deixou de vir. Nunca deixou.»

Si è fermata un momento e ha aggiunto: «Tu passavas sempre com a cabeça colada ao telefone. Eu via-te, claro. Mas não eras tu que eu esperava.»

Mi sono sentito arrossire fino alle orecchie. Non solo per la frase, ma perché era la prima volta che qualcuno mi diceva in faccia quello che sicuramente avevo meritato di sentire: che non ero il centro di niente. Eppure, invece di farmi male, mi ha liberato un po’. Ho guardato il mio telefono nel palmo e mi è parso più piccolo del solito. Lo schermo era pieno di notifiche. Non ne ho aperta nessuna.

Dona Teresa si è appoggiata allo schienale del banco, poi ha inclinato appena il capo verso di me. «Lembras-te da palavra que disseste da outra vez?»

Ho aggrottato la fronte. «Quale?»

«“Consegno.” Tu dizes sempre tudo depressa, como se o mundo te fosse fugir.»

Per un attimo sono rimasto zitto. Aveva ragione anche su quello. Io parlavo sempre come se stessi già andando altrove. Lei ha sorriso con una pazienza quasi divertita. «Não precisas fugir para cada tarefa, André. As pessoas notam quando alguém passa e não fica.»

Avevo la pesca in mano, ancora intatta. Ho iniziato a sbucciarla con le dita, lentamente, cercando di non sporcare i pantaloni. Il succo mi è colato sul pollice e ho dovuto pulirmi sul fazzoletto. Dona Teresa mi ha osservato con un’espressione quieta, come se avesse tutto il tempo del mondo. Quel silenzio non mi pesava più. Era diverso da quando mi sentivo aspettato. Era una pausa vera.

Poi ha guardato di nuovo oltre il mio spalle. Ho seguito il suo sguardo e ho visto, in fondo al viale laterale, un uomo fermarsi vicino al chiosco dei giornali. Era ancora lontano, ma teneva il giornale piegato sotto il braccio come aveva detto lei. Anche da quella distanza c’era qualcosa nel modo in cui si fermava, nel gesto di alzare la testa verso il parco, che sembrava familiare a Dona Teresa. Lei ha irrigidito appena le dita sul bordo del banco.

«É ele», ha detto piano.

Io mi sono voltato del tutto, cercando di mettere a fuoco meglio. L’uomo ha fatto due passi verso l’ombra, poi si è fermato ancora, come se stesse controllando qualcosa sul telefono. Ho sentito Dona Teresa inspirare con un tratto breve, quasi infantile, e per la prima volta l’ho vista davvero nervosa. Non per me. Per quel momento preciso. Mi sono reso conto che non stavo solo assistendo a una vecchia abitudine: stavo entrando in una cosa viva, fragile, che poteva cambiare da un secondo all’altro.

L’uomo ha alzato finalmente gli occhi e ha guardato verso il banco. In quel momento il suo viso si è mosso in una sorpresa quieta, come se avesse riconosciuto qualcosa ma non sapesse ancora bene cosa. Dona Teresa ha alzato la mano, appena, e io ho capito che stavo per vedere il resto di quella storia da dentro, non più da fuori.

Era lui. Non c’era bisogno che me lo dicesse nessuno, perché il modo in cui si è fermato aveva già cambiato l’aria intorno al banco. Rui ha alzato una mano incerta, quasi chiedendo permesso anche solo di avvicinarsi, e Dona Teresa si è alzata con una rapidità che non le avevo ancora visto. Ha fatto due passi verso di lui e per un attimo sono rimasto seduto, con il succo della pesca appiccicato alle dita, come uno che capisce troppo tardi di essere capitato nel posto giusto.

Rui aveva l’aria di uno che lavora da sveglio da molte ore: maglietta chiara stropicciata, scarpe impolverate, il giornale piegato sotto il braccio e il telefono nell’altra mano. Quando è arrivato vicino, ha guardato prima me, poi lei, con un’esitazione quasi rispettosa. «Desculpe o atraso», ha detto. «O autocarro veio cheio e depois tive de passar no mercado.» La voce era bassa, ma pulita, e io ho notato subito che parlava come uno che fa attenzione a ogni sillaba.

Dona Teresa ha sorriso e ha fatto un gesto come per scacciargli la scusa. «Ainda vieste.»

Lui ha abbassato un po’ le spalle, come se quella frase gli togliesse peso. Poi ha guardato la pesca che lei aveva ancora in mano e ha sorriso davvero, per la prima volta. «Trouxe-lha fresca hoje. O senhor do mercado disse que estavam boas.»

Lei ha sollevato il frutto con una specie di orgoglio quieto. «Tu sabes o que eu gosto.»

Io sono rimasto lì, immobile, a guardare quei due che si parlavano come se il banco fosse sempre stato il loro punto di passaggio naturale. Nessuno dei due sembrava recitare niente. Rui ha appoggiato il giornale sul bordo del banco, l’ha aperto a metà e ha detto: «Hoje as ofertas estão péssimas. Mas há um anúncio de emprego para um armazém perto de Santa Apolónia.»

«Lê devagar», gli ha risposto Dona Teresa, quasi senza pensarci. E lui ha annuito subito, come faceva uno studente con un’abitudine antica.

Ha cominciato a leggere ad alta voce, ma non per noi due soltanto. C’erano due uomini sulla panchina vicina, una donna con la spesa e un ragazzo più giovane di me che stava fumando appoggiato al cestino. Rui ha alzato la voce quel tanto che bastava per farsi sentire e ha letto le offerte con attenzione, scandendo le parole come se avessero peso. Io ho riconosciuto il ritmo di cui parlava Dona Teresa: non era teatro, era servizio. Uno dei due uomini ha chiesto di ripetere un numero di telefono, la donna ha alzato gli occhi dal sacchetto e ha ascoltato meglio. Mi sono accorto che il parco, per qualche minuto, si era spostato tutto intorno a quella voce.

Dona Teresa lo ascoltava con la testa leggermente inclinata. Quando Rui sbagliava una parola, lei non lo interrompeva subito. Aspettava una pausa, poi diceva piano: «Não, assim. Ouve: pro-mo-ção.» Lui correggeva senza fastidio, anzi con un mezzo sorriso che sembrava dire grazie ancora prima della correzione. Io sentivo la gola stringersi, perché per giorni avevo preso quel gesto per controllo, per fastidio, per una specie di bisogno addosso. Invece era cura. E io non avevo visto niente.

Rui si è fermato sulla frase di un’offerta e ha guardato Dona Teresa con un’espressione quasi colpevole. «Ainda me pegas nas palavras, hein?»

Lei ha fatto una risata breve. «Se tu me deixas, eu pego.»

Lui ha scosso la testa, divertito. «Sem isso eu ainda falava pior.»

«E tu ainda lês melhor do que muitos que andam aí com diploma», ha risposto lei.

A quel punto mi è scappato un sorriso vero, involontario. Rui mi ha lanciato uno sguardo rapido, non ostile, più curioso che altro, e Dona Teresa ha notato quel piccolo cambiamento. «Este é o André», ha detto, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Rui ha fatto un cenno con la testa. «Ah. O vizinho do telemóvel.»

Ho sentito il viso scaldarsi e stavo per rispondere male per difesa, ma il tono non era ironico. Era quasi affettuoso. Così mi sono limitato a dire: «Sì, quello.»

Rui ha sorriso. «A minha mãe dizia que os mais ocupados são os que menos repararam no bairro.»

Dona Teresa ha annuito piano. «A tua mãe tinha razão.»

Quella frase ha aperto un altro pezzo della storia. L’amica di Dona Teresa, la madre di Rui, non era un nome che qualcuno tirava fuori a caso. Era la persona che li aveva messi in contatto, anni prima, quando Rui aveva lasciato gli studi e si era vergognato di non avere più un posto chiaro da cui ripartire. Dona Teresa non mi ha fatto un discorso lungo. Me l’ha detto in due frasi, mentre Rui abbassava lo sguardo sul giornale. «Ele não queria ficar parado em casa. Tinha vergonha de não saber falar com confiança. Eu disse-lhe para passar aqui quando quisesse. No começo vinha só para treinar a leitura. Depois começou a ler as ofertas para quem precisava mesmo.»

Rui ha alzato le spalle, come se non fosse importante. «Ela corrigiu-me sem me fazer sentir pequeno. Uma vez basta para mudar a cabeça de um gajo.»

Mi sono passato una mano sulla faccia. Tutto quello che avevo immaginato di loro era povero, stretto, sbagliato. Mi sembrava quasi di dover chiedere scusa al banco. E infatti l’ho fatto, senza pensarci troppo: «Io… avevo capito tutto male.»

Dona Teresa mi ha guardato con una calma che non giudicava. «Se um dia não pensaste mal de ninguém, avisa-me. Assim conheço a pessoa.»

Rui ha riso piano, e io con lui, anche se mi bruciava un po’ dentro. Non era umiliazione pura. Era più una vergogna pulita, quella che ti resta quando capisci di aver attribuito agli altri la tua stanchezza.

Rui ha ripreso a leggere alcune offerte e poi ha piegato il giornale. «Hoje tenho de andar. Ainda vou a uma casa em Alfama para fazer uma limpeza e depois volto ao armazém.»

Dona Teresa ha tirato fuori dalla borsa un altro panno e glielo ha messo in mano con la naturalezza di sempre. «Leva isto. E não te esqueças de comer.»

Lui ha fatto finta di protestare, ma già stava infilando il panno in tasca. Poi lei ha sollevato il mento verso di me. «E tu? Vais continuar em pé como se o banco mordesse?»

Quella frase mi ha fatto ridere e mi sono seduto di nuovo, ma stavolta senza rigidità. Il telefono vibrava in tasca da almeno cinque minuti. Ho controllato lo schermo solo per spegnerlo. Nessuna risposta urgente, nessuna tragedia. Solo il solito rumore che mi inseguiva tutto il giorno e che poteva aspettare.

Rui ha salutato con un cenno corto e si è allontanato lungo il viale, tenendo il giornale sotto il braccio. Prima di sparire dietro gli alberi si è girato un’ultima volta e ha alzato due dita verso Dona Teresa. Lei gli ha risposto allo stesso modo, senza esagerare. Quando lui è andato via, il parco è tornato al suo caldo, alle sue biciclette, ai suoi passi lenti. Ma io non ero più nello stesso posto di prima.

Sono rimasto lì più di quanto avrei fatto in qualunque altro giorno. Dona Teresa ha tagliato la pesca in due con un coltellino piccolo che teneva nella borsa, me ne ha passato metà e mi ha detto: «Agora já não tens desculpa para fugir.»

Ho preso il pezzo di frutta e l’ho mangiato piano, con il succo che mi colava sul polso. «Non avevo capito perché mi aspettasse ogni pomeriggio», le ho detto.

Lei ha alzato un sopracciglio. «Eu não te esperava. Eu esperava o Rui. Tu é que passavas sempre depressa demais para veres.»

Poi ha aggiunto, senza durezza: «Mas agora viste.»

Mi è venuto da guardarla bene per la prima volta. Le mani nodose, la borsa piccola, il modo in cui osservava la strada senza ansia. Non c’era niente di vuoto in quella routine. C’era memoria, gratitudine, e una specie di ordine che teneva insieme pezzi di vita molto diversi. Ho pensato a quante volte avevo scambiato il silenzio degli altri per richiesta, perché il mio era sempre pieno di fretta. Lì, sul banco, la mia fretta sembrava una cosa quasi ridicola.

Quando il sole ha cominciato a scendere dietro gli alberi, mi sono alzato. Avevo ancora il turno serale, un’altra serie di consegne, altri messaggi da leggere. Ma non ho messo subito il telefono in mano. L’ho tenuto in tasca per qualche metro, giusto per sentire il peso diverso del mio corpo senza quella abitudine. Dona Teresa mi ha visto fare quel tratto lento e ha sorriso appena, come se avesse capito.

«Domani?» ha chiesto.

Io mi sono fermato, stupito da quanto la domanda fosse semplice. «Domani passo. Piano.»

Lei ha annuito. «Assim está melhor.»

Sono tornato al parco anche il giorno dopo, e quello dopo ancora. Non sempre per restare tanto, ma abbastanza da non passare più come un estraneo che interpreta male ciò che vede. A volte Rui c’era, a volte no. Quando arrivava, leggeva le sue offerte con quella stessa voce attenta; quando non arrivava, Dona Teresa mi raccontava un pezzo di quartiere, o mi correggeva una parola, o mi offriva la solita pesca come se fosse la cosa più normale del mondo. E io finalmente mi sedevo davvero, senza fretta di scappare.

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