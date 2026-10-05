La promessa 5-11 ottobre 2026: addio di Angela a Curro, rivolta guidata da Catalina e l’offerta per Lope a Siviglia





La settimana dal 5 all’11 ottobre 2026 rappresenta un momento cruciale per i protagonisti de La promessa, la serie spagnola che narra le intricate vicende della famiglia Luján e della loro servitù nella tenuta. In questo arco temporale si intrecciano nuovi sviluppi carichi di tensioni emotive e conflitti sociali, dove scelte personali e fatti pubblici si mescolano in un contesto complesso e avvincente.





La promessa: l’offerta di lavoro per Lope a Siviglia

Lunedì 5 ottobre segna l’inizio di una nuova fase per Lope, che riceve un’offerta di lavoro importante: un impiego in un ristorante rinomato a Siviglia. Questa proposta rappresenta per lui un’opportunità significativa, potenzialmente capace di cambiare il suo destino professionale. Tuttavia, Lope si trova a dover affrontare un dilemma interiore: il legame affettivo con Vera complica la decisione, costringendolo a valutare attentamente se seguire l’ambizione lavorativa o rimanere vicino alle proprie radici e a chi ama. Questo nodo tra futuro e affetti sottolinea uno dei temi centrali della serie: il prezzo dei sacrifici necessari per realizzare i propri sogni.

Martedì 6 ottobre la tensione in tenuta cresce, alimentata dalla confessione di Enora a Manuel. La donna rivela un inganno, quanto mai doloroso, e spiega di aver agito sotto la pressione diretta del duca de Carvajal y Fuentes, figura potente e temuta. Questa rivelazione scuote le fondamenta dei rapporti di fiducia, generando un clima di sospetto che avvolge i protagonisti e immette profondi dubbi nelle loro relazioni.

Mercoledì 7 ottobre la trama si focalizza su Martina e sul suo tormento interiore. Pur decidendo di continuare la relazione con Jacobo, la giovane resta scossa dal ricordo di un bacio scambiato con Adriano, esperienza che la destabilizza emotivamente. Il suo conflitto si riflette nelle reazioni ai complimenti di Adriano, che la lasciano in uno stato di dolore e incertezza. La complessità dei sentimenti umani emerge così in tutta la sua forza e imprevedibilità.

La promessa: la rivolta guidata da Catalina scuote la tenuta

Giovedì 8 ottobre l’attenzione si sposta sulla relazione tra Petra e Teresa. Petra esprime sospetti su Cristóbal, mettendo in guardia Teresa riguardo al suo comportamento, che appare ambiguo e potenzialmente pericoloso. L’atmosfera si fa di diffidenza, e le parole di Petra mettono in luce le fragilità che minano alleanze e amicizie all’interno della tenuta.

Venerdì 9 ottobre si arriva a una svolta decisiva: un investigatore rivela ad Adriano, Martina e Alonso che Catalina è a capo di un gruppo rivoluzionario che intende sollevare i lavoratori contro le condizioni di sfruttamento nella tenuta. Questa rivolta rappresenta un elemento di destabilizzazione nella trama, trasformando Catalina da semplice donna determinata a leader di un movimento sociale che potrebbe mettere a rischio l’equilibrio del potere e i privilegi consolidati.

Nella giornata di sabato 10 ottobre, le conseguenze di questa scoperta iniziano a manifestarsi chiaramente. Alonso teme che la situazione stia sfuggendo al controllo, preoccupato per le ripercussioni che potrebbero coinvolgere l’intera famiglia. Martina osserva con crescente inquietudine, mentre Adriano è combattuto tra i propri sentimenti e la necessità di valutare lucidamente il pericolo rappresentato dalla rivolta. Si crea così un gioco complesso di contrasti interiori e lotte di potere che rendono la trama ancora più avvincente.

La settimana si chiude domenica 11 ottobre con un momento altamente drammatico: Angela, vestita da sposa, scrive una lettera per dire addio a Curro. Questo evento simboleggia una scelta obbligata, costellata di sofferenza e incertezza sul futuro. L’addio di Angela riflette le tensioni profonde tra doveri sociali e sentimenti personali, incarnando un periodo di grandi cambiamenti ma segnato da lotte intime e dolorose.

In conclusione, questa settimana di La promessa si distingue per la presenza di svolte narrative di grande impatto, che arricchiscono la serie di nuove sfumature e conflitti. Le vicende di personaggi come Lope, Catalina e Angela disegnano un affresco complesso di un’epoca in trasformazione, alimentando l’interesse del pubblico con una miscela di emozioni e intrighi. Gli episodi vengono trasmessi ogni sera su Rete 4 alle 19:45 e sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, offrendo agli appassionati la possibilità di approfondire ogni dettaglio di una saga familiare sempre più avvincente.

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