“Addio Lega, arrivederci Salvini!” La deputata ha deciso di cambiare casacca e atterra nel partito del centrodestra





La deputata Marianna Caronia ha ufficialmente annunciato la sua uscita dalla Lega per aderire al movimento centrista Noi Moderati, guidato da Maurizio Lupi e Saverio Romano. La decisione è stata comunicata attraverso una lettera in cui Caronia espone le ragioni che l’hanno portata a questo cambiamento politico.





Nella sua lettera, Caronia sottolinea che la sua adesione alla Lega era stata inizialmente motivata dal legame del partito con il territorio e dall’impegno verso i cittadini. Tuttavia, dichiara: “Non ho invece potuto condividere, in ragione della mia formazione politico-culturale, la intransigente posizione assunta sulla autonomia differenziata o sulla netta e pregiudiziale chiusura all’integrazione sociale.” Inoltre, ha espresso disaccordo con alcune posizioni del partito riguardo a temi sociali e di ordine pubblico.

Riguardo all’immigrazione, Caronia afferma: “Credo tuttavia che ogni Paese abbia il diritto/dovere di salvaguardia dei propri confini e di contrastare decisamente l’ingresso indiscriminato di clandestini.” Ha inoltre ringraziato Matteo Salvini per il suo operato in questo ambito, esprimendo la sua “solidarietà, la mia grande stima e la mia sincera amicizia.”

La deputata evidenzia la necessità di un forte rilancio del centro politico in Italia, proponendo un modello sociale partecipativo che punti alla coesione sociale ed economica del territorio. “Un impegno politico-istituzionale che punti alla coesione sociale ed economica del territorio e sul ruolo chiave dell’Unione Europea,” scrive Caronia, sottolineando l’importanza di una “rinnovata Europa dei popoli e non delle nazioni.”

In merito al rafforzamento del centro, Caronia afferma: “È indispensabile rafforzare il ruolo dei partiti di centro che puntano sul dialogo tra e con le forze sociali e che privilegino le ragioni dell’unità piuttosto che optare per l’esasperazione dei conflitti.” Si impegna a promuovere un modello economico basato sui principi di solidarietà e sussidiarietà, affrontando il divario territoriale e le pari opportunità.

La deputata prosegue affermando: “Intendo inverare un impegno che si fonda sulla tradizione del popolarismo europeo e del liberalismo politico, sulla dottrina sociale della Chiesa con particolare riferimento alla tutela dei diritti individuali.” Questa è la motivazione che l’ha portata a scegliere di aderire a Noi Moderati, una decisione che definisce “frutto di un esame molto attento e di una riflessione molto ponderata.”

Caronia conclude la sua comunicazione dichiarando: “Oggi, con la mia esperienza politica, guardo a un diverso modo di concepire la stessa ed il mio impegno politico. È il momento del dialogo, dell’ascolto delle ragioni altrui, del rispetto delle istituzioni e degli uomini e delle donne che le rappresentano.”

Sottolinea che i valori che hanno sempre ispirato la sua azione politica potranno essere espressi al meglio all’interno di Noi Moderati, un partito che privilegia la concertazione e il rispetto dei ruoli. “Lavoreremo per una nuova e più determinata Europa, solidale, coerente, forte e coesa,” ha aggiunto.

Infine, Caronia ribadisce il suo supporto al presidente Schifani e al suo governo, assicurando che non mancherà di offrire il suo sostegno, sia politico che operativo, in tutte le circostanze necessarie. La sua uscita dalla Lega e l’adesione a Noi Moderati rappresentano un significativo cambiamento nel panorama politico italiano, con possibili ripercussioni sulle dinamiche del centrodestra.

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