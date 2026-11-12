Roncaccia parla degli aerei al Grande Fratello Vip: il manager gli avrebbe promesso 2.000 messaggi





Dopo i due striscioni dell’11 novembre, il concorrente ha ricordato le parole del manager. Non ci sono conferme sul suo coinvolgimento nei messaggi ricevuti dalla coppia.





Due velivoli con messaggi per Alessandro Roncaccia e Piera Meloni hanno attraversato il cielo della Casa del Grande Fratello Vip l’11 novembre. Il primo invitava a non alzare MURI e a fidarsi, con #ROMEL, mentre l’altro richiamava «Amor che MOVE», seguito dallo stesso hashtag. I due concorrenti hanno reagito alle dediche tra sorrisi, baci e festeggiamenti. Con gli ultimi passaggi, gli aerei rivolti alla coppia sono diventati diciassette; a seguirla sono i fan raccolti intorno a #ROMEL. Il confronto è ripartito da un ricordo di Roncaccia sulle attese create prima del reality, nella Casa del programma.

Nel reality, Alessandro e Piera non si sono limitati a leggere i messaggi inviati dal cielo: li hanno anche trascritti, conservandoli quali ricordi dell’esperienza vissuta insieme. Gli altri inquilini hanno fatto caso a questa scelta. Tempo prima Alex Belli aveva rimproverato Roncaccia, sostenendo che gli aerei dei sostenitori fossero ciò che più spesso gli provocava entusiasmo. La sua osservazione aveva già contribuito alle tensioni tra i concorrenti. Con le ultime dediche, si discute di nuovo della vicenda e ci si chiede chi prepari i messaggi per la coppia, oltre a interrogarsi sulla genuinità delle iniziative attribuite ai fan.

Mentre parlava dei messaggi aerei, Roncaccia ha ricordato una frase attribuita al manager, pronunciata prima che entrasse nel programma: gli avrebbe annunciato «2000 aerei». Il racconto ha trovato spazio sui social e ha generato letture differenti. Alcuni utenti hanno ipotizzato che l’agente potesse aver preso parte alla pianificazione degli striscioni. Altri hanno ritenuto che quella previsione fosse ironica, o servisse soltanto a incoraggiare Alessandro e a fargli sentire vicino il sostegno durante l’esperienza televisiva. La quantità indicata è notevole, ma non costituisce da sola una prova di quanto sia accaduto o di chi abbia agito.

Non è stato accertato che il manager abbia avuto parte nell’invio dei diciassette velivoli per Roncaccia e Meloni. Le parole di Alessandro riferiscono unicamente che, prima dell’accesso alla Casa, gli era stata prospettata una possibile abbondanza di messaggi aerei. Nessun chiarimento stabilisce se l’aspettativa si sia concretizzata o se il manager abbia concorso a predisporre le iniziative, sostenendone anche le spese. Di conseguenza, non è giustificato affermare che l’agente abbia finanziato gli striscioni. Il suo eventuale intervento rimane una teoria circolata tra gli utenti, priva, sulla base degli elementi noti, di riscontri certi.

Nel reality televisivo il rumore di un velivolo sopra il giardino basta spesso a fermare la routine della Casa. Gli inquilini alzano lo sguardo, raggiungono lo spazio aperto e decifrano le parole lasciate dai sostenitori. Il messaggio può offrire conforto, ma anche orientare le conversazioni e modificare gli equilibri tra i partecipanti. Le dediche rivolte a relazioni nate davanti alle telecamere sono interpretate come segnale dell’attenzione raccolta fuori dal programma. Talvolta i concorrenti vi cercano indicazioni sulla vita esterna, pur senza poter verificarne il contesto. Per questo l’arrivo degli striscioni suscita entusiasmo e interrogativi insieme. Nel Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, questo rituale ha avuto particolare rilievo per le coppie, i cui rapporti sono osservati dal pubblico.

Il quadro, per la coppia, unisce due dati che non vanno confusi: i diciassette aerei ricevuti e le dediche custodite da Alessandro e Piera, da una parte; dall’altra, il ricordo di una promessa del manager, rimasta senza conferma quanto alla sua attuazione. L’11 novembre i due hanno accolto festosamente i messaggi, mentre le parole pronunciate da Alessandro hanno dato luogo a letture diverse sui social. Restano ignoti sia il numero degli striscioni organizzati dai fan senza aiuti sia l’eventuale ruolo di collaboratori professionali del concorrente. Non è stata raggiunta una conclusione definitiva: l’invio non può essere attribuito all’agente.



