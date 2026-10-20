La figlia di Robert De Niro, Airyn, si dichiara trans e riflette sulla crescita con una famiglia famosa





«I loved and supported Aaron as my son, and now I love and support Airyn as my daughter. I don’t know what the big deal is. I love all my children.» Con queste parole, riportate da Variety, Robert De Niro ha espresso il suo sostegno alla figlia Airyn De Niro, dopo che la 29enne ha reso pubblica la sua identità come donna transgender in un’intervista a Them.





Aleck Venegas/Them

Airyn De Niro: L’intervista a Them e la scelta della riservatezza

Nella conversazione pubblicata martedì 29 aprile, Airyn De Niro racconta di aver deciso di parlare apertamente di sé e, allo stesso tempo, ringrazia i genitori per averle permesso di crescere lontano dall’attenzione costante legata al cognome. Airyn spiega che la riservatezza è stata una scelta condivisa in famiglia, con l’obiettivo di proteggerla e di offrirle un’infanzia il più possibile normale.

Il tema, nell’intervista, non è solo quello dell’identità di genere: Airyn lega la propria storia anche all’esperienza di essere stata poco conosciuta dal grande pubblico, nonostante la notorietà del padre. E sottolinea come, proprio questa distanza dai riflettori, le abbia consentito di arrivare a questo momento con maggiore consapevolezza.

La dichiarazione di Robert De Niro: l’update del 1° maggio 2025

Nell’aggiornamento datato 1° maggio 2025 (ore 12:19 a.m. ET), viene riportata la dichiarazione dell’attore 81enne: De Niro dice di aver amato e sostenuto Airyn anche in precedenza e ribadisce ora lo stesso sostegno nei confronti della figlia, aggiungendo di non vedere quale sia “il problema” e ricordando di amare tutti i suoi figli.

Si tratta, per come viene presentato nel materiale, di un messaggio di appoggio esplicito e diretto, diffuso dopo la pubblicazione del profilo su Them.

Famiglia e contesto: quando è nata Airyn e chi sono gli altri figli dell’attore

Airyn è nata nel 1995 dalla relazione tra Robert De Niro e l’attrice Toukie Smith. Nel testo viene inoltre riepilogata la composizione della famiglia dell’attore: oltre ad Airyn, De Niro è padre di altri sei figli. Sono citati Drea e Raphael (avuti con l’ex moglie Diahnne Abbott), Julian (anche lui avuto con Toukie Smith), Elliot e Helen (avuti con l’ex moglie Grace Hightower) e Gia (avuta con la compagna Tiffany Chen).

Il profilo su Them arriva a poche settimane da una rara apparizione pubblica di Airyn insieme al padre: un dettaglio che nel materiale viene indicato come uno degli elementi che ha preceduto la decisione di esporsi.

Le foto, le reazioni e il bisogno di essere davvero conosciuta

Airyn racconta che l’attenzione suscitata da alcune fotografie scattate con Robert De Niro le ha fatto percepire quanto, in realtà, molte persone sappiano pochissimo di lei. Da qui, nell’intervista, la scelta di fornire più elementi sul proprio percorso e sul proprio vissuto familiare.

Courtesy of Drena De Niro/Instagram

Nel profilo, Airyn parla anche del rapporto con il corpo e di come si sia sentita diversa crescendo: riferisce di essere stata una persona “più robusta” rispetto ad altri membri della famiglia e di non aver trovato, in quel contesto, qualcuno in grado di capire fino in fondo quell’esperienza.

Un altro tema che affronta è l’etichetta di “nepo baby”, che le è stata attribuita pubblicamente. Airyn respinge questa definizione e spiega di non essere stata cresciuta dentro la carriera del padre: sostiene di non essere stata abituata a ottenere ruoli o occasioni per via della fama familiare e ribadisce di voler costruire eventuali risultati “per merito” personale.

Aleck Venegas/Them

Quanto al lavoro, viene citato che Airyn ha sostenuto anche provini per ruoli importanti. Tra gli esempi riportati c’è quello di Jules in Euphoria, parte che poi è andata a Hunter Schafer. Il materiale indica che Airyn sta ancora cercando di sviluppare il proprio percorso e di ampliare il curriculum come attrice.

Tra le frasi riportate, Airyn riflette sul concetto di visibilità: distingue tra il semplice “essere visibili” e il “venire davvero visti”, spiegando di sentirsi appartenere finora più alla prima condizione che alla seconda. Nella parte finale dell’intervista, dichiara inoltre di voler dare un contributo ad altre persone che vivono sensazioni simili, concentrandosi su come ampliare la visibilità delle persone trans.

Airyn aggiunge che le piacerebbe essere percepita come qualcuno che sta provando a guarire da un passato segnato da insicurezze e, lungo quel percorso, come una persona che tenta di aiutare anche gli altri a sentirsi meglio con se stessi.

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