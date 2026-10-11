Al Bano, chi è la compagna Loredana Lecciso: l’ex moglie Romina Power, i figli e dove vive





Al Bano, chi è la compagna Loredana: Chi è Loredana Lecciso, compagna di Al Bano

Al Bano, chi è la compagna Loredana? Loredana Lecciso è conosciuta principalmente come la compagna di Al Bano Carrisi, il celebre cantautore italiano, nonché madre dei suoi due figli più piccoli, Jasmine e Al Bano Junior. La storia d’amore tra i due ha radici che risalgono al 1999, quando si incontrarono per la prima volta a Lecce, davanti a una scuola frequentata dai loro rispettivi figli. In quel periodo Al Bano era già separato dall’allora moglie Romina Power, mentre Loredana Lecciso, ex giornalista e già volto televisivo della TV locale pugliese, aveva alle spalle un precedente matrimonio con Fabio Cazzato, dal quale aveva avuto una figlia, Brigitta.





Il loro incontro avvenne in un contesto scolastico, un’occasione casuale ma significativa: Loredana chiese un’intervista ad Al Bano, papà delle due figlie più piccole avute con Romina Power, Cristél e Romina Jr. Da allora, la loro relazione è diventata stabile e duratura, attraversando oltre vent’anni, contraddistinti da un legame intenso e passionale, come ha più volte sottolineato la stessa Lecciso.

Nonostante la riconosciuta complessità dei rapporti familiari, Loredana e Al Bano hanno saputo costruire un equilibrio condiviso, mantenendo tuttavia ognuno la propria autonomia, anche abitativa. Attualmente, infatti, vivono separati ma legati da un rapporto che, secondo Loredana stessa, conserva un forte desiderio reciproco. La loro residenza comune rimane comunque Cellino San Marco, paese natale di Al Bano e centro nevralgico della loro famiglia.

La relazione con Loredana Lecciso ha segnato anche un confronto inevitabile con il passato di Al Bano, e in particolare con la sua precedente moglie Romina Power, da cui il cantante ha avuto quattro figli, tra cui la figlia scomparsa Ylenia. Loredana si è più volte espressa sui rapporti con Romina, sottolineando che nonostante le differenze, il contesto familiare si è mantenuto rispettoso e funzionale, soprattutto per il bene dei figli.

Nel complesso, Loredana Lecciso rappresenta una figura importante nella vita privata del cantante di Cellino San Marco, affermatasi nel tempo anche attraverso la propria attività nel mondo dello spettacolo e della televisione locale. La loro storia testimonia una convivenza “sui generis”, ma basata su un legame affettivo saldo, da cui sono nati due figli e che si è mantenuto saldo e appassionato in oltre due decenni di relazione.

Il rapporto tra Al Bano e Loredana Lecciso

La relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso si distingue per essere forte, stabile e passionale, con una durata che supera ormai i 25 anni. In un contesto in cui spesso si fa riferimento alla ex moglie del cantautore, Romina Power, Loredana ha espresso in più occasioni un disagio verso chi continua ad associare il nome di Al Bano solo alla sua precedente unione. La storia d’amore tra i due ha radici profonde, radicate nella quotidianità e in un legame mantenuto saldo nonostante alcune scelte di vita.

Al Bano e Loredana Lecciso, pur avendo scelto di vivere separati, mantengono intatto un desiderio e un affetto reciproco che continuano a colorare e nutrire la loro esistenza. La compagna parla di un amore che non ha perso vigore col passare del tempo e che conserva la stessa intensità del suo inizio. Questa decisione di abitare separatamente non ha intaccato la loro complicità, anzi testimonia un rapporto maturo e ben ponderato, capace di adattarsi alle esigenze personali di entrambi.

Il loro incontro risale al 1999 a Lecce, luogo in cui le rispettive famiglie si incrociarono grazie anche all’istituto scolastico frequentato dai figli di entrambi. Questo episodio rappresenta l’inizio di un rapporto che, crescendo negli anni, ha consolidato un affetto profondo e reciproco. Entrambi sono genitori di due figli, Jasmine e Al Bano Junior, che rappresentano un ulteriore elemento di unione e condivisione nella loro storia.

Il legame con Romina Power, ex moglie di Al Bano e madre di quattro dei suoi figli, è un altro elemento spesso affrontato dalle parti. Loredana ha più volte sottolineato come i rapporti tra lei e Romina si siano evoluti nel tempo, con un rispetto reciproco che ha permesso di evitare tensioni, soprattutto per il bene dei figli e della famiglia allargata.

Nonostante le complessità che possono nascere in una famiglia così numerosa e articolata, la relazione di Al Bano con Loredana continua a rappresentare un punto fermo, un amore duraturo che non si è mai spento e che si alimenta ancora oggi con passione, rispetto e desiderio autentico.

L’ex moglie di Al Bano, Romina Power

Romina Power è stata la moglie di Albano Carrisi con cui ha formato uno dei duo musicali più celebri della musica italiana, Al Bano & Romina Power. Il loro sodalizio artistico ha conquistato un vasto pubblico europeo grazie a brani come “Felicità”, “Ci sarà” e “Nostalgia canaglia”, segnando un’epoca dagli anni ’70 agli anni ’80. La loro unione, oltre che professionale, è stata familiare: insieme hanno avuto quattro figli, fra cui Ylenia, tragicamente scomparsa, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Questi figli rappresentano un’estensione della loro storia, ognuno con un proprio percorso di vita; per esempio, Yari vive in Puglia, impegnato in progetti musicali e imprenditoriali, mentre Cristèl ha costruito la sua famiglia all’estero e Romina Jr. risiede a Roma.

Nonostante la separazione, il rapporto tra Al Bano e Romina Power ha mantenuto una sua stabilità e delicatezza. Nella narrazione pubblica e mediatica, è spesso stata messa in evidenza la presenza di Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, e l’interazione tra lei e Romina Power ha suscitato interesse. Loredana Lecciso stessa ha più volte sottolineato che i rapporti con Romina sono distesi. Questa descrizione è stata fornita in diverse interviste, nelle quali è emersa un’atmosfera di rispetto reciproco nonostante la complessità dei legami familiari.

Il contesto famigliare infatti è ampio e articolato, visto che oltre ai quattro figli avuti da Al Bano con Romina Power, ci sono altri due figli nati dalla relazione con Loredana Lecciso, Jasmine e Al Bano Junior. Le abitazioni principali e le residenze della famiglia sono a Cellino San Marco, e questa scelta testimonia una continuità territoriale e affettiva tra i vari membri, anche se le loro vite si svolgono in ambiti e città diverse.

Il contributo artistico di Romina Power, oltre che la sua vita privata accanto ad Albano Carrisi, rimane prova di un sodalizio molto seguito e apprezzato, capace di iniziative musicali di grande richiamo e di una storia umana che si è intrecciata con la famiglia allargata di Al Bano. Anche dopo la fine del loro matrimonio l’immagine e la figura di Romina Power continuano a essere un elemento rilevante all’interno della narrazione mediatica che riguarda Al Bano, sia per il valore del passato artistico che per la complessità relazionale che coinvolge la sua attuale compagna.

I figli di Al Bano e le loro vite

Al Bano Carrisi è padre di sei figli, frutto delle sue relazioni con due donne diverse: quattro con l’ex moglie Romina Power e due con la compagna Loredana Lecciso. Con Romina Power, Al Bano ha avuto Ylenia, scomparsa nel 1993, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Dopo la separazione da Romina, ha avuto con Loredana Lecciso i due figli più piccoli, Jasmine e Al Bano Junior, affettuosamente chiamato “Bibo”.

Nel dettaglio, i figli maggiori di Al Bano hanno intrapreso percorsi di vita differenti, spesso lontani dalla Puglia. Yari Marco, per esempio, vive ancora in Puglia con la madre Romina Power e si occupa di attività che combinano musica e impresa. Ha inoltre una formazione giuridica, essendo specializzato in diritti umani. Cristèl, esperta in ambito artistico, si è trasferita all’estero, precisamente in Croazia, dove ha anche costruito la sua famiglia. Romina Jr., invece, risiede a Roma e ha seguito una carriera legata al mondo dello spettacolo.

Per quanto riguarda i figli nati dalla relazione con Loredana Lecciso, Jasmine e Al Bano Junior vivono principalmente a Cellino San Marco, la residenza storica della famiglia Carrisi. Tuttavia, sia Jasmine che i figli più grandi hanno studiato e perseguito alcune attività in altre città, mentre Al Bano e Loredana conducono vite separate pur mantenendo una relazione stabile e duratura. La loro unione, nata nel 1999, continua a essere forte nonostante le sfide del tempo e le dinamiche familiari complesse.

Il nucleo familiare allargato di Al Bano rappresenta un quadro di diverse realtà geografiche e professionali, tra l’Italia e l’estero, riflettendo sia la carriera internazionale del cantante sia l’evoluzione personale di ogni figlio. La complessità dei rapporti e delle vite dei figli di Al Bano si intreccia con la notorietà del padre e la storia personale che lo lega sia all’ex moglie Romina Power sia alla compagna Loredana Lecciso.

Ylenia, la figlia scomparsa: un dolore ancora vivo

La scomparsa di Ylenia Power, figlia di Al Bano e Romina Power, rappresenta una ferita aperta nel cuore del cantautore pugliese. Ylenia, l’amatissima primogenita della coppia, è sparita nel nulla in un misterioso evento che ha segnato profondamente la vita di entrambi i genitori. Al Bano ha più volte espresso, in varie interviste e apparizioni pubbliche, il dolore ancora vivo e la sofferenza legata a questa perdita che rimane irrisolta.

Nel corso di una memorabile partecipazione al Maurizio Costanzo Show, Al Bano non ha potuto nascondere l’emozione nel rievocare quegli anni difficili, raccontando anche un episodio doloroso in cui fu accusato falsamente dai media di sfruttare la scomparsa della figlia a fini pubblicitari. Questa vicenda ha avuto un impatto duraturo che si accompagna alla costante presenza di Ylenia come ricordo e simbolo di un vuoto incolmabile.

La scomparsa di Ylenia, ad oggi, è un nodo irrisolto nella vita privata di Al Bano e Romina Power. I due ex coniugi, pur avendo preso strade differenti, condividono il peso di questo dolore che si riflette sulle loro esistenze e nelle loro famiglie. Ylenia, infatti, è stata figlia anche di una famiglia numerosa, con altri fratelli e sorelle che hanno costruito le proprie vite in diversi contesti, tra cui Yari, Cristèl e Romina Jr.

La vicenda di Ylenia continua ad essere un elemento centrale nel racconto pubblico di Al Bano, che spesso sottolinea come quell’assenza rappresenti un ricordo costante e un motivo di sofferenza profonda accanto alle gioie della sua vasta famiglia. Questo dramma personale si intreccia con la narrazione pubblica di una carriera ricca di successi, ma anche segnata da momenti di grande fragilità umana.

La residenza e la vita quotidiana di Al Bano e Loredana Lecciso

La residenza principale di Al Bano rimane a Cellino San Marco, in Puglia, un luogo di forte radicamento per il cantautore e la sua famiglia. Nonostante Al Bano e la compagna Loredana Lecciso vivano separati, l’artista continua a mantenere la sua base nel paese brindisino, dove si concentra la vita quotidiana e i legami familiari più stretti. Qui risiedono anche i figli più giovani della coppia, Jasmine e Al Bano Junior, che rappresentano il fulcro della vita familiare di Al Bano in questa fase della sua esistenza.

Cellino San Marco non è solo la città natale di Al Bano ma anche il punto di incontro per la sua numerosa famiglia, composta da sei figli nati da due matrimoni diversi e dalla relazione con Loredana Lecciso. I figli maggiori, nati dal matrimonio con Romina Power, hanno intrapreso vite separate svincolate dal nucleo principale: alcuni vivono all’estero, mentre altri si sono stabiliti in altre città italiane, ma il cantante e la compagna mantengono radici profonde proprio nella cittadina pugliese, dove i legami familiari hanno una forte valenza affettiva e culturale.

Loredana Lecciso, pur vivendo separatamente da Al Bano, sottolinea come il desiderio e l’intesa con il cantante rimangano forti, un aspetto che testimonia la complessità ma anche la solidità della loro relazione. La convivenza fisica non rappresenta dunque un ostacolo all’intimità e alla cura della famiglia, in particolare riguardo alla crescita dei loro figli, che continuano a studiare e vivere nei pressi della residenza paterna.

Questa situazione abitativa riflette una scelta di equilibrio tra la preservazione della tradizione familiare e le dinamiche personali più moderne ed articolate. Cellino San Marco resta il fulcro delle vite di Al Bano e Loredana, un luogo dove storia, affetti e impegni si intrecciano e consolidano la loro vita quotidiana. Tale residenza rappresenta altresì un punto di ritrovo per momenti importanti condivisi con l’intera famiglia, mantenendo così vivi i legami nonostante le diverse strade prese da alcuni dei figli.

Il ruolo di Loredana Lecciso nella famiglia di Al Bano

Loredana Lecciso occupa un ruolo centrale nella famiglia allargata di Al Bano, non solo come sua compagna da oltre due decenni, ma anche come madre dei suoi due figli più giovani, Jasmine e Al Bano Junior, detti anche Bibo. Sin dall’inizio della loro relazione, nata nel 1999, Loredana è stata una figura di riferimento per i membri più giovani della famiglia, gestendo con accuratezza e attenzione i rapporti tra i figli avuti dal cantante con l’ex moglie Romina Power e i propri.

Benché la convivenza tra le due donne sia stata a lungo oggetto di curiosità mediatica, si registra oggi un equilibrio stabile. Loredana, pur senza voler prendere il posto di Romina, con cui Al Bano ha avuto quattro figli maggiori — Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. — mantiene rapporti che ha definito rispettosi, riconoscendo l’importanza della figura dell’ex moglie nel nucleo familiare. La separazione tra le due realtà familiari non ha impedito un coordinamento e una gestione condivisa degli aspetti pubblici e privati della vita dei figli.

Nel quotidiano, Loredana si occupa di mantenere un equilibrio tra la vita privata e quella pubblica del cantante, che comporta una continua esposizione mediatica. La sua esperienza come volto televisivo e la sua conoscenza del mondo dello spettacolo agevolano questa gestione, permettendo di tutelare sia la privacy della famiglia sia l’immagine pubblica di Al Bano. È anche lei a organizzare e coordinare spesso la presenza dell’artista in eventi e interviste, conservando un rapporto di complicità con il cantante.

La famiglia numerosa con cui Loredana convive comprende sia i figli avuti insieme al cantante sia quelli nati dal precedente matrimonio di Al Bano con Romina Power, e naturalmente anche altri parenti di rilievo per la famiglia allargata. Loredana, dunque, svolge una funzione di raccordo e sostegno, conciliando le esigenze affettive e organizzative che una famiglia così estesa comporta, con particolare attenzione alle nuove generazioni che crescono in un contesto complesso e articolato.

La carriera di Al Bano con Romina Power e la famiglia

Al Bano e Romina Power formano una delle coppie più celebri della musica italiana, nonché uno dei duo artistici di maggior successo internazionale negli anni ’70 e ’80. Il loro sodalizio artistico si è intrecciato profondamente con la loro vita privata, culminando in un matrimonio durato diversi anni e segnato da successi e difficoltà.

Il duo nasce dall’unione di due talenti che seppero fondere le rispettive carriere e personalità, ottenendo largo seguito con brani che ancora oggi sono parte integrante della tradizione musicale italiana. Tra i loro successi più noti si annoverano canzoni come “Felicità”, “Ci sarà” e “Nostalgia canaglia”, che hanno scalato le classifiche europee e consolidato la loro fama. La vittoria al Festival di Sanremo del 1984 con “Ci sarà” rappresenta uno dei momenti più alti della loro carriera congiunta.

Oltre a essere stati una coppia sul palco, Al Bano e Romina Power furono sposati e genitori di quattro figli: Ylenia (scomparsa), Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. La famiglia, numerosa e composta da diversi membri con vite e carriere differenti, ha rappresentato per Al Bano un centro fondamentale sia personale che professionale. I figli maggiori hanno intrapreso percorsi vari: Yari Marco risiede ancora in Puglia svolgendo attività legate alla musica e all’impresa, Cristèl vivendo all’estero, mentre Romina Jr. ha scelto Roma come propria residenza.

Durante il loro percorso artistico, Al Bano e Romina Power hanno girato numerose tournée mondiali, portando la musica italiana su palcoscenici internazionali e collaborando con autorevoli artisti italiani e stranieri. La loro influenza si è estesa ben oltre i confini nazionali e ha contribuito alla popolarità globale del repertorio musicale italiano degli anni ’70 e ’80.

Il legame tanto musicale quanto personale tra Al Bano e Romina Power è rimasto un punto di riferimento importante nell’immaginario collettivo degli appassionati di musica italiana e una tappa cruciale nella carriera artistica di entrambi, nonostante la loro separazione abbia successivamente portato ad altre fasi della vita privata di Al Bano.

Prospettive attuali e future della famiglia di Al Bano

La famiglia di Al Bano, pur caratterizzata da dinamiche complesse e dalla presenza di due figure centrali — l’ex moglie Romina Power e la compagna Loredana Lecciso — si presenta come un organismo coeso e resiliente, fondato su valori solidi quali l’amore, il rispetto e il reciproco sostegno tra i suoi membri. Le relazioni tra le due donne che hanno condiviso la vita del cantautore sono oggi improntate a una civile convivenza, con Loredana Lecciso che ha più volte sottolineato come, nonostante le divergenze del passato, vi sia un rapporto di rispetto verso Romina Power, mantenendo così un inaspettato ma durevole equilibrio familiare.

Al Bano è padre di sei figli: quattro nati dal matrimonio con Romina Power — Ylenia, scomparsa prematuramente, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. — e due avuti con Loredana Lecciso, Jasmine e Al Bano Junior. Questi ultimi rappresentano il legame attuale e solido tra il cantante e Loredana, con i quali convivono una relazione intensa e appassionata che dura ormai da più di due decenni. Loredana e Al Bano vivono separati, ma questo non ha inciso sulla continuità del loro legame sentimentale e familiare, confermato dal loro impegno quotidiano nel mantenere saldo il nucleo domestico.

I figli maggiori hanno intrapreso percorsi di vita diversi, vivendo in differenti località, tra cui l’estero e l’Italia, ma mantengono un legame stretto con la figura paterna. La famiglia si ritrova così unita nonostante le distanze e le scelte individuali, con Al Bano che continua a dimostrare attenzione e affetto verso ciascuno dei suoi figli, confermando un modello familiare aperto e inclusivo.

La casa di riferimento resta a Cellino San Marco, in Puglia, dove Loredana e Al Bano continuano a gestire la loro quotidianità, alternando la presenza tra le loro residenze pur condividendo un progetto comune di famiglia. In questo contesto, la priorità è sempre il benessere dei figli e la conservazione di un ambiente di armonia, segno tangibile di una famiglia che, seppur segnata da eventi dolorosi e complessità relazionali, riesce a mantenere vivo il legame affettivo e la coesione.

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