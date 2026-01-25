Al Nostro Matrimonio, Mio Marito Ha Detto di Aver Comprato la Casa — Ma Io Ne Ho Pagato l’80%

Mi chiamo Kisha, ho 24 anni.

Sono sposata da poche settimane, ma sembra che abbiamo già affrontato la nostra prima vera crisi. Ecco cosa è successo.





Prima del matrimonio, io e il mio attuale marito abbiamo comprato una casa insieme.

Poiché guadagno di più, ho coperto circa l’80% del costo, mentre lui ha contribuito con il restante 20%.

Nonostante questo, ho sempre parlato di “nostra casa”, convinta che anche lui la vedesse così.

Il giorno del matrimonio era tutto perfetto… fino al suo discorso da sposo.

Mi sono gelata quando, sorridendo con orgoglio, ha detto:

“Sono così felice di aver finalmente comprato una casa per noi!”

Avevo la mascella a terra mentre tutti applaudivano e si congratulavano.

Quella sera ho deciso di non rovinare la festa e di affrontare la questione in un momento più tranquillo.

Qualche giorno fa, ho trovato il coraggio di parlargliene. Gli ho chiesto perché avesse detto una cosa del genere.

Lui ha solo alzato le spalle e ha risposto:

“Ormai è casa nostra, che importa? La gente non ha bisogno di sapere i dettagli. Mi ha fatto piacere dirlo così.”

Ma per me sì, importa.

Ho lavorato duramente per quella casa.

Ho rinunciato alle vacanze, ho risparmiato ogni centesimo e ho investito quasi tutti i miei risparmi per realizzarla.

Gli ho spiegato che mi ha profondamente ferita il fatto che abbia preso tutto il merito davanti a tutti, come se il mio impegno non valesse nulla.

Lui si è arrabbiato, accusandomi di esagerare. Ha detto che stavo facendo un dramma inutile, che era solo una frase di circostanza, e che stavo scegliendo questa come “la mia battaglia a tutti i costi”.

Ha sbattuto la porta ed è uscito. Da allora non risponde più alle mie chiamate.

Mi chiedo…

È sbagliato da parte mia sentirmi offesa perché si è preso tutto il merito per qualcosa che ho costruito quasi da sola?