Alberto Trentini è stato liberato: il cooperante italiano è nella sede dell’ambasciata a Caracas con Mario Burlò





Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e attualmente si trovano presso la sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha comunicato l’aggiornamento al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia,” ha dichiarato Tajani su X, evidenziando che la liberazione di Trentini e Burlò rappresenta un segnale positivo da parte della presidente venezuelana, Nicolás Maduro, che il governo italiano apprezza molto.





La vicenda dei due italiani era seguita con attenzione dal governo italiano, che ha lavorato intensamente per garantire il loro ritorno a casa. La liberazione è stata accolta con sollievo sia dalle famiglie degli interessati che dalle autorità italiane, che hanno espresso gratitudine per il risultato ottenuto. La presenza di Trentini e Burlò presso l’ambasciata rappresenta un passo fondamentale verso il loro ritorno in patria.

Il ministro Tajani ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra i due governi e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla risoluzione della situazione. La liberazione dei due italiani è vista come un segno di apertura e disponibilità da parte del governo venezuelano, che ha mostrato un atteggiamento collaborativo nei confronti delle autorità italiane.

In questi giorni, il governo italiano ha mantenuto un dialogo costante con le autorità venezuelane, cercando di facilitare il processo di liberazione. La notizia della liberazione è stata accolta con entusiasmo, non solo in Italia, ma anche tra le comunità italiane in Venezuela, dove molti hanno seguito con apprensione la situazione dei due connazionali.

Alberto Trentini e Mario Burlò erano stati arrestati in circostanze che avevano sollevato preoccupazioni e interrogativi. Le autorità italiane avevano avviato una serie di contatti diplomatici per garantire la loro sicurezza e il loro rilascio. Il sostegno delle famiglie e della comunità italiana in Venezuela è stato fondamentale in questo processo, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

Ora che i due uomini sono al sicuro presso l’ambasciata, si prevede che il loro rientro in Italia avvenga in tempi brevi. Le autorità italiane stanno organizzando il loro viaggio di ritorno e si stanno assicurando che tutte le procedure necessarie siano rispettate. La notizia della loro liberazione è stata accolta con grande gioia dalle famiglie, che hanno atteso con ansia il momento in cui avrebbero potuto riabbracciare i loro cari.



