Alessandra Martines: “A mia figlia avevano diagnosticato la mononucleosi, ma era un cancro. Ora studia teologia”





Ospite della puntata di Verissimo di sabato 24 gennaio, Alessandra Martines ha condiviso con Silvia Toffanin le difficoltà che ha affrontato nella sua vita, in particolare legate alla malattia di sua madre e a quella di sua figlia Stella. L’attrice ed ex ballerina ha descritto come la sua fede, ritrovata negli ultimi anni, le abbia dato conforto durante questi momenti drammatici.





In una precedente intervista, Martines aveva rivelato di aver assistito sua madre durante la sua battaglia contro il cancro, una malattia che attualmente è in fase di remissione. Tuttavia, in quel periodo difficile, la situazione si è complicata ulteriormente quando sua figlia Stella, di 21 anni, ha ricevuto una diagnosi di tumore non Hodgkin. Alessandra ha raccontato: “Mi è stato detto che aveva un cancro, un cancro delle ghiandole. Per un periodo c’è stato un errore di diagnosi, si pensava fosse una mononucleosi perché i sintomi erano identici. È stato un periodo doloroso, perché c’è stata la chemio, la radio. Da madre devi avere coraggio per andare avanti, per sostenere, ma non vuol dire non avere paura. Hai sempre la paura dentro di te, la paura che tua figlia possa morire”.

La rivelazione della diagnosi è arrivata in un momento particolarmente difficile. Martines ha spiegato di aver deciso di tenere Stella all’oscuro della situazione per alcune ore, per proteggerla da un turbamento inutile. “La diagnosi mi è stata fatta per telefono la sera, io ho recitato, perché mi sono detta che saperlo in quel momento non avrebbe fatto altro che turbarle il sonno, ma l’indomani siamo andati dal medico, che le ha detto che il risultato della biopsia era positivo”.

L’attrice ha poi sottolineato l’importanza della fede nel superare tali prove. “Se affronti queste cose con la fede, quando succedono queste cose gravi, avendo la fede però è una rinascita, un inizio”, ha affermato con convinzione. Toffanin ha chiesto come abbia gestito quei momenti, considerando che il supporto della fede non era ancora presente. Martines ha risposto: “Credendo di poter controllare tutto, in realtà scopri che non controlli nulla e non sai quanto faccia bene, che la sola strada possibile quando accadono cose del genere è l’abbandono”.

Oggi, Stella sta bene e ha cambiato radicalmente la sua vita. Alessandra Martines ha parlato con orgoglio della determinazione e del coraggio della figlia: “È in remissione totale. Durante uno dei controlli, il medico le disse di avere un nodulo nei polmoni, ma si è scoperto essere totalmente benigno. Uscite da lì, mi ha chiesto di stare da sola. È entrata dentro una chiesa, in quel momento ha detto ‘Signore, spiegami tu’ e ha avuto una conversione fortissima”.

Stella, che si era diplomata in composizione musicale e pianoforte a Boston, ha deciso di dedicarsi allo studio della Teologia, lasciando alle spalle il mondo dello spettacolo. Martines ha descritto questa scelta come un bell’esempio di radicalità, intesa come un cambiamento profondo e significativo nella vita della giovane.

La storia di Alessandra Martines e di sua figlia Stella è un racconto di resilienza e speranza, che mostra come, anche nei momenti più bui, sia possibile trovare una luce attraverso la fede e la determinazione. La loro esperienza rappresenta un messaggio di incoraggiamento per coloro che affrontano sfide simili, dimostrando che la forza interiore e il supporto reciproco possono fare la differenza.



