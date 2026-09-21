Alessandro Roncaccia, rivelazione choc prima del GF Vip: “C’entra una vip di Canale 5”





I primi giorni del Grande Fratello Vip hanno già fornito un ampio materiale per il pubblico del reality. Tra nuovi ingressi, volti noti tornati nella Casa e una convivenza che inizia a mostrare le prime crepe, i concorrenti hanno rapidamente dimenticato le formalità delle presentazioni, lasciandosi andare davanti alle telecamere.





Dopo le prime due puntate, l’attenzione si è spostata inevitabilmente sulla quotidianità all’interno della Casa. Battute, confidenze, piccoli incidenti e avvicinamenti stanno cominciando a delineare gli equilibri del gruppo, mentre ogni gesto viene osservato e commentato sui social. In questa fase, alcuni protagonisti stanno iniziando a incuriosire più di altri.

“In bagno tutto pieno…”: Caos Valeria Marini

Alessandro Roncaccia, uno dei nuovi concorrenti, è finito rapidamente sotto i riflettori. Il suo ingresso ha movimentato gli equilibri della Casa, e mentre il gieffino continua la sua avventura lontano dal mondo esterno, è emerso un retroscena riguardante ciò che sarebbe accaduto poco prima del suo arrivo al Grande Fratello Vip.

Il gossip coinvolge Roncaccia e Lulù Selassié, ex protagonista del reality. A diffondere l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, che ha pubblicato sulle sue storie Instagram alcune immagini in cui Alessandro appare in compagnia della principessa etiope.

Le fotografie presentano un dettaglio temporale importante: l’incontro sarebbe avvenuto a Roma solo pochi giorni prima dell’ingresso di Roncaccia nella Casa. Questa vicinanza temporale ha alimentato la curiosità del pubblico.

Negli scatti condivisi da Venza, Alessandro e Lulù sembrano particolarmente intimi. In una foto sono seduti uno accanto all’altra, mentre in un’altra si abbracciano con i volti molto vicini. Tuttavia, queste immagini da sole non permettono di definire la natura del loro rapporto.

Amedeo Venza ha aggiunto un ulteriore elemento: secondo quanto riferito da alcune persone presenti quella sera, fra i due sarebbe stata percepita una certa sintonia. “Chi li ha visti dice di aver notato una forte intimità tra i due”, ha scritto l’esperto di gossip.

A rendere la situazione ancora più intrigante è la tempistica dell’incontro. Alessandro Roncaccia e Lulù Selassié si sarebbero visti mercoledì notte a Roma, e solo pochi giorni dopo, lui ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip. Questo ha portato gli appassionati a chiedersi: tra i due esiste solo un’amicizia o potrebbe esserci qualcosa di più?

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme da parte dei diretti interessati, quindi parlare di una relazione sentimentale sarebbe prematuro. Le fotografie mostrano una certa confidenza, ma non permettono di trarre conclusioni definitive. Tuttavia, la loro diffusione sui social ha già fatto sì che il possibile legame diventasse uno dei primi gossip legati alla vita privata del nuovo concorrente.

Ora Alessandro è isolato all’interno della Casa e non può intervenire direttamente sulle indiscrezioni che circolano fuori. Non si può escludere che la questione possa entrare nelle dinamiche del reality e diventare oggetto di discussione in una delle prossime puntate.

Lulù Selassié, d’altra parte, conosce bene il meccanismo del Grande Fratello Vip. È stata una delle protagoniste più discusse di una precedente edizione, e anche la sua vita sentimentale ha attirato l’attenzione degli spettatori.

Per scoprire se quella serata romana sia stata semplicemente un incontro tra amici o se dietro la loro vicinanza ci sia dell’altro, saranno necessarie eventuali dichiarazioni dai protagonisti. Nel frattempo, le immagini pubblicate da Amedeo Venza hanno acceso un nuovo mistero attorno a Alessandro Roncaccia, proprio mentre la sua avventura al Grande Fratello Vip è appena iniziata.

Visualizzazioni: 32



