Grande Fratello Vip, Belli e Roncaccia quasi alle mani: Blasi ferma la lite

Scontro in diretta tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia: tensione durante la puntata, intervento di Ilary Blasi e conseguenze nelle nomination.





Durante la puntata del 23 ottobre confronti accesi nella Casa: parole pesanti, intervento della conduttrice e ricadute nelle nomination.





Momenti di forte tensione nella casa del Grande Fratello Vip: durante la dodicesima puntata, andata in onda venerdì 23 ottobre su Canale 5, un confronto verbale tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia è quasi degenerato in uno scontro fisico e ha richiesto l’intervento della conduttrice dallo studio.

Alex Belli: Lo scontro in puntata

La discussione è nata in seno a una serie di provocazioni reciproche, che hanno progressivamente toccato argomenti personali e il passato televisivo dei due concorrenti. Nel corso della serata Belli e Roncaccia si sono avvicinati fino a trovarsi faccia a faccia: gli altri inquilini della casa hanno tentato di separarli mentre, dallo studio, Ilary Blasi richiamava i partecipanti e prendeva le distanze da atteggiamenti che potessero degenerare.

Le ragioni del confronto

Il nucleo del diverbio è passata dalle critiche professionali alle questioni sentimentali. Roncaccia ha messo in dubbio la carriera di Belli, sostenendo che un interprete affermato non avrebbe bisogno di tornare in un reality per rilanciare la propria immagine televisiva. La replica di Belli, invece, ha messo in discussione la serietà del rapporto tra Roncaccia e Piera Meloni, insinuando che la storia nata nella Casa potrebbe non avere prospettive fuori dal programma.

La vicenda ha riacceso il dibattito interno alla trasmissione sul confine tra gioco televisivo e relazioni autentiche: proprio quella sera il primo bacio tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia era stato mostrato in puntata, aumentando la sensibilità degli altri concorrenti sul tema.

La reazione di Belli e l’intervento

Quando Roncaccia ha ricordato al collega comportamenti risalenti alla precedente partecipazione di Belli al reality, la tensione è salita ulteriormente. In quel passaggio l’attore ha difeso il proprio ruolo nella vita familiare: «Ho una moglie e un figlio, porta rispetto». La situazione si è fatta fisicamente più calda fino all’intervento di compagni di casa e conduttrice, che ha fermato la lite ribadendo il divieto di avvicinarsi a gesti violenti davanti alle telecamere.

Conseguenze nelle nomination

Lo scontro ha avuto riflessi immediati sulle dinamiche del gioco: nelle votazioni successive entrambi i protagonisti hanno scelto di votarsi a vicenda. Anche Piera Meloni ha indicato Belli nella sua nomination, citando le parole rivolte alla sua relazione come motivo della scelta. La lite ha così inciso sugli equilibri interni, mettendo in luce la divisione tra concorrenti più giovani e chi porta in casa maggiore esperienza televisiva.

Al termine della puntata, dopo l’eliminazione di Giacomo Gallani, sono finiti al televoto Alex Belli, Alessandro Roncaccia, Marina La Rosa e Valeria Marini. Sarà il pubblico a decidere chi salvare; il meno votato diventerà il primo candidato in vista della prossima eliminazione.

Visualizzazioni: 37



