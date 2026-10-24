Grande Fratello Vip: scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, in sei per separarli

Scontro acceso tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia nella dodicesima puntata del Grande Fratello Vip: intervenuti più coinquilini e richiamo di Ilary Blasi.





Il confronto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia durante la puntata del 23 ottobre 2026 ha quasi degenerato in aggressione: intervento degli altri inquilini e richiamo di Ilary Blasi.





La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 23 ottobre 2026 su Canale 5, si è chiusa con un confronto acceso tra concorrenti che ha rischiato di degenerare in scontro fisico. Al centro della lite sono finiti Alex Belli e Alessandro Roncaccia: la discussione è esplosa durante uno spazio dedicato al rapporto tra Roncaccia e Piera Meloni e, in breve, ha coinvolto diversi inquilini della Casa.

Alex Belli: Lite in diretta e intervento di più concorrenti

La scintilla è partita quando Belli ha contestato il modo in cui Roncaccia sta vivendo la frequentazione con Piera Meloni, definendola una situazione «adolescenziale» e accusando il coinquilino di comportarsi come nelle sue esperienze televisive precedenti. Le tensioni sono aumentate dopo la messa in onda di una clip che ha visto coinvolta anche Giulia Provvedi: l’attore si è ritirato nel giardino, nella voliera, e si è sfogato con parole molto dure contro il clima che si respira nella Casa.

Al suo rientro in salotto, Belli ha ripreso il confronto e ha paragonato i tempi del rapporto tra Roncaccia e Piera ad altre sue partecipazioni televisive, citando in particolare Italia Shore. Le sue osservazioni hanno provocato la reazione di Roncaccia, che ha respinto l’accusa di essere guidato dal format dei reality e ha spostato il confronto sul passato sentimentale di Belli, ricordando la vicenda con Soleil Sorge e Delia Duran.

Escalation sul tema della famiglia

Il richiamo al passato privato dell’attore, e in particolare il riferimento alla moglie di Belli, ha fatto precipitare la situazione. Secondo il racconto della puntata, l’attore si è alzato in piedi e si è avvicinato in modo minaccioso al coinquilino, urlando di essere ancora sposato e di avere un figlio: «Io sto ancora con quella moglie e c’ho pure un figlio. Porta rispetto! Ci sto insieme da 8 anni con quella moglie e ho un figlio! Nessuno deve insultare la mia famiglia», ha detto durante il faccia a faccia.

La tensione ha reso necessario l’intervento fisico di altri inquilini: Alessandro Varsi, Guendalina Tavassi, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Giancarlo Danto e soprattutto Valeria Marini si sono frapposti tra i due per evitare che la discussione sfociasse in aggressione. Il momento è stato definito dagli autori della puntata come uno dei più tesi dell’edizione, richiamando alla memoria precedenti scontri televisivi che hanno visto protagonista lo stesso Belli.

Reazioni in studio e posizione della conduttrice

In studio la conduttrice Ilary Blasi ha richiamato i concorrenti ricordando che il confronto, pur legittimo, non può avvicinarsi alla violenza fisica: «Va bene confrontarsi, esprimere le proprie opinioni, però arrivare così vicini alla violenza no. Io questo comportamento non lo voglio vedere», è stato il suo richiamo, come riportato nella diretta.

Anche le opinioniste hanno preso posizione: Cesara Buonamici ha interpretato la discussione come un segnale di maggiore vivacità del programma, mentre Selvaggia Lucarelli ha criticato l’atteggiamento di Belli, mettendo in dubbio il contributo che l’attore sta dando alle dinamiche della Casa. In redazione resta l’interrogativo su possibili conseguenze disciplinari o modifiche al clima tra i concorrenti nei giorni successivi.

Contesto e possibili sviluppi

La puntata, oltre allo scontro in chiusura, ha incluso momenti tradizionali del format: nomination, riflessioni sui legami sentimentali all’interno della Casa e l’eliminazione di Giacomo Gallani, evento segnalato come uno dei passaggi centrali della serata. Il confronto tra Belli e Roncaccia potrebbe avere effetti nei rapporti futuri, in particolare per la posizione di Piera Meloni, parte coinvolta nella disputa.

Non è possibile al momento prevedere come si evolveranno i rapporti tra i diretti interessati: la cronaca della puntata non documenta sanzioni né decisioni di produzione successive alla diretta. La discussione resta dunque un episodio aperto, destinato a essere monitorato nelle prossime giornate del programma.

La serata ha ricordato precedenti accesi confronti che hanno segnato l’immagine mediatica di alcuni concorrenti del reality, confermando che la convivenza sotto le telecamere continua a essere fonte di tensioni e dibattiti sia dentro che fuori dalla Casa.

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