Aneurisma: segnali da non ignorare…





Mito vs Realtà: aneurisma — cosa si sbaglia (e cosa dice davvero la scienza)

Gli aneurismi—spesso descritti come una dilatazione o “rigonfiamento” della parete di un vaso sanguigno—sono ampiamente fraintesi. Poiché molti restano silenziosi finché qualcosa non va storto, è facile che si diffondano falsi miti. Qui sotto smontiamo le idee più comuni e spieghiamo cosa accade davvero nel corpo.





Mito 1: “Colpisce solo le persone anziane.”

Realtà: può comparire a qualsiasi età.

La scienza:

Con l’età aumenta il rischio perché le pareti dei vasi perdono elasticità e subiscono danni. Tuttavia, un aneurisma può svilupparsi anche prima per predisposizione genetica, malattie del tessuto connettivo (come la sindrome di Ehlers-Danlos) o debolezze congenite dei vasi. Fattori di stile di vita—soprattutto fumo e ipertensione non controllata—accelerano il danno vascolare a ogni età.

Mito 2: “Se non ci sono sintomi, non è pericoloso.”

Realtà: molti aneurismi non danno sintomi… finché non si rompono.

La scienza:

Gli aneurismi piccoli o stabili spesso non comprimono strutture vicine, quindi passano inosservati. Ma la parete del vaso è indebolita. Col tempo, la pressione del flusso sanguigno può assottigliarla ulteriormente. Se cede, si verifica una rottura con emorragia interna—come un’emorragia subaracnoidea nel cervello—una vera emergenza medica.

Mito 3: “Un mal di testa è solo un mal di testa.”

Realtà: un dolore improvviso e violento può indicare la rottura di un aneurisma cerebrale.

La scienza:

Molti pazienti lo descrivono come “il peggior mal di testa della mia vita”. È causato dal sangue che irrita rapidamente le meningi (le membrane che proteggono il cervello). Può essere accompagnato da nausea, rigidità del collo, sensibilità alla luce o perdita di coscienza. Non è una normale cefalea: richiede soccorso immediato.

Mito 4: “Se sei sano, non devi preoccuparti.”

Realtà: puoi sembrare sano e avere comunque un aneurisma.

La scienza:

Gli aneurismi possono svilupparsi silenziosamente per alterazioni microscopiche della parete arteriosa: infiammazione, degradazione del collagene, flussi sanguigni anomali. Anche in persone apparentemente sane, fattori come stress cronico, ipertensione non diagnosticata o familiarità possono contribuire.

Mito 5: “Tutti gli aneurismi prima o poi si rompono.”

Realtà: non tutti si rompono, ma il rischio varia.

La scienza:

Il rischio dipende da dimensioni, posizione, velocità di crescita e integrità della parete. Aneurismi più grandi o in certe arterie cerebrali hanno un rischio maggiore. I medici possono consigliare monitoraggio (controlli con imaging) o trattamenti preventivi (come clipping chirurgico o coiling endovascolare) in base al rischio individuale.

Cosa succede davvero in un aneurisma?

Un aneurisma si forma quando una porzione della parete di un vaso sanguigno si indebolisce e si dilata sotto pressione. Questo processo coinvolge:

perdita di proteine strutturali (come collagene ed elastina)

infiammazione cronica della parete vascolare

flussi sanguigni anomali che stressano punti specifici dell’arteria

Col tempo, la parete può diventare così sottile da rompersi, causando emorragie potenzialmente fatali.

Perché è importante esserne consapevoli

Gli aneurismi sono pericolosi non solo per la rottura, ma perché spesso restano invisibili fino a quando è troppo tardi.

Conoscere i fatti aiuta a:

riconoscere i segnali di allarme

identificare i fattori di rischio personali

rivolgersi tempestivamente a un medico

Possibili segnali precoci (aneurisma non rotto):

dolore dietro o sopra un occhio

pupilla dilatata

visione offuscata o doppia

palpebra cadente

intorpidimento o debolezza su un lato del viso

Questi sintomi compaiono quando l’aneurisma preme sui nervi vicini.

Segnali di emergenza (rottura):

mal di testa improvviso e violentissimo (“il peggiore di sempre”)

nausea e vomito

rigidità del collo

sensibilità alla luce

confusione o perdita di coscienza

convulsioni

👉 È un’emergenza medica: chiamare subito i soccorsi.

Visualizzazioni: 32



