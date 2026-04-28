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Aneurisma: segnali da non ignorare…

Emanuela B.
28/04/2026
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Mito vs Realtà: aneurisma — cosa si sbaglia (e cosa dice davvero la scienza)
Gli aneurismi—spesso descritti come una dilatazione o “rigonfiamento” della parete di un vaso sanguigno—sono ampiamente fraintesi. Poiché molti restano silenziosi finché qualcosa non va storto, è facile che si diffondano falsi miti. Qui sotto smontiamo le idee più comuni e spieghiamo cosa accade davvero nel corpo.



Mito 1: “Colpisce solo le persone anziane.”
Realtà: può comparire a qualsiasi età.

La scienza:
Con l’età aumenta il rischio perché le pareti dei vasi perdono elasticità e subiscono danni. Tuttavia, un aneurisma può svilupparsi anche prima per predisposizione genetica, malattie del tessuto connettivo (come la sindrome di Ehlers-Danlos) o debolezze congenite dei vasi. Fattori di stile di vita—soprattutto fumo e ipertensione non controllata—accelerano il danno vascolare a ogni età.

Mito 2: “Se non ci sono sintomi, non è pericoloso.”
Realtà: molti aneurismi non danno sintomi… finché non si rompono.

La scienza:
Gli aneurismi piccoli o stabili spesso non comprimono strutture vicine, quindi passano inosservati. Ma la parete del vaso è indebolita. Col tempo, la pressione del flusso sanguigno può assottigliarla ulteriormente. Se cede, si verifica una rottura con emorragia interna—come un’emorragia subaracnoidea nel cervello—una vera emergenza medica.

Mito 3: “Un mal di testa è solo un mal di testa.”
Realtà: un dolore improvviso e violento può indicare la rottura di un aneurisma cerebrale.

La scienza:
Molti pazienti lo descrivono come “il peggior mal di testa della mia vita”. È causato dal sangue che irrita rapidamente le meningi (le membrane che proteggono il cervello). Può essere accompagnato da nausea, rigidità del collo, sensibilità alla luce o perdita di coscienza. Non è una normale cefalea: richiede soccorso immediato.

Mito 4: “Se sei sano, non devi preoccuparti.”
Realtà: puoi sembrare sano e avere comunque un aneurisma.

La scienza:
Gli aneurismi possono svilupparsi silenziosamente per alterazioni microscopiche della parete arteriosa: infiammazione, degradazione del collagene, flussi sanguigni anomali. Anche in persone apparentemente sane, fattori come stress cronico, ipertensione non diagnosticata o familiarità possono contribuire.

Mito 5: “Tutti gli aneurismi prima o poi si rompono.”
Realtà: non tutti si rompono, ma il rischio varia.

La scienza:
Il rischio dipende da dimensioni, posizione, velocità di crescita e integrità della parete. Aneurismi più grandi o in certe arterie cerebrali hanno un rischio maggiore. I medici possono consigliare monitoraggio (controlli con imaging) o trattamenti preventivi (come clipping chirurgico o coiling endovascolare) in base al rischio individuale.

Cosa succede davvero in un aneurisma?
Un aneurisma si forma quando una porzione della parete di un vaso sanguigno si indebolisce e si dilata sotto pressione. Questo processo coinvolge:

  • perdita di proteine strutturali (come collagene ed elastina)
  • infiammazione cronica della parete vascolare
  • flussi sanguigni anomali che stressano punti specifici dell’arteria

Col tempo, la parete può diventare così sottile da rompersi, causando emorragie potenzialmente fatali.

Perché è importante esserne consapevoli
Gli aneurismi sono pericolosi non solo per la rottura, ma perché spesso restano invisibili fino a quando è troppo tardi.

Conoscere i fatti aiuta a:

  • riconoscere i segnali di allarme
  • identificare i fattori di rischio personali
  • rivolgersi tempestivamente a un medico

Possibili segnali precoci (aneurisma non rotto):

  • dolore dietro o sopra un occhio
  • pupilla dilatata
  • visione offuscata o doppia
  • palpebra cadente
  • intorpidimento o debolezza su un lato del viso

Questi sintomi compaiono quando l’aneurisma preme sui nervi vicini.

Segnali di emergenza (rottura):

  • mal di testa improvviso e violentissimo (“il peggiore di sempre”)
  • nausea e vomito
  • rigidità del collo
  • sensibilità alla luce
  • confusione o perdita di coscienza
  • convulsioni

👉 È un’emergenza medica: chiamare subito i soccorsi.

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