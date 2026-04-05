L’8 luglio 2018 eravamo seduti sul divano.

I bambini dormivano.
La casa era silenziosa.
Mancavano due giorni alla nostra vacanza a Cancun.
Un viaggio che avevamo pianificato mesi prima.
Prima che sapessi dei tradimenti.
Ricordo ancora la luce della televisione sul suo viso.
Era completamente tranquillo.
Poi ha detto:
“È finita.”
Così.
Senza esitazione.
Senza emozione.
Gli ho chiesto perché.
E la sua risposta è stata una delle cose più fredde che abbia mai sentito.
“Non sopporto quanto il mio tradimento ti dia fastidio.”
Ha spiegato che non era tradimento.
Era amore libero.
E che io dovevo semplicemente accettarlo.
In quel momento mi sono sentita come se qualcuno mi avesse tolto l’aria dai polmoni.
Non riuscivo a credere che quell’uomo — quello che diceva di amarmi — potesse parlare con tanta facilità mentre mi spezzava il cuore.
Quando tutto è finito pesavo 44 chili.
Quarantaquattro.
Guardando indietro, quasi non riconosco quella versione di me stessa.
Come ho potuto amare qualcuno che mi feriva così profondamente?
Ma a volte devi toccare il fondo per capire che non puoi scendere oltre.
Così ho iniziato a ricostruirmi.
Sono andata in terapia.
Ho visto un dietologo.
Ho ricominciato a prendermi cura di me.
E ho fatto qualcosa che non avrei mai immaginato.
Sono andata a Cancun da sola.
Lo stesso viaggio che doveva essere nostro.
Lì ho capito una cosa importante.
A volte perderti completamente…
è l’unico modo per scoprire chi sei davvero.
Oggi sono orgogliosa della persona che sono diventata.
E quando ripenso alla donna che ero allora…
non provo più vergogna.
Solo gratitudine.
Perché quella donna distrutta mi ha portata fino a qu
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