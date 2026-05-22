Sono la sorella di Sarah. Mio cognato l’ha cercata in televisione per nove mesi tenendo in braccio mia nipote. Poi hanno trovato il corpo. E ho capito che sapevo la verità da sempre.

Non era stata presente al Cedar Lake quella domenica — questo era stato verificato e confermato. Ma sapeva. Aveva saputo nei giorni successivi, quando Connor le aveva detto una versione della storia che era diversa da quella che raccontava alle telecamere. Aveva tenuto il segreto per quasi un anno perché aveva paura, perché era innamorata, perché si era convinta che la versione di Connor fosse vera e la storia ufficiale quella falsa.