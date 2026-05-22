Bambino di 11 anni preso a sassate durante il furto della bicicletta: nuova vicenda inquietante





Livorno, bambino di 11 anni aggredito e rapinato al Parterre: denunciato un clochard





Un undicenne è stato aggredito al Parterre di Livorno da un senzatetto che gli ha rubato la bicicletta dopo averlo colpito con una bottiglia.

Momenti di paura nel primo pomeriggio di mercoledì 20 maggio al Parterre di Livorno, il parco pubblico situato vicino a viale Carducci, dove un bambino di 11 anni è stato vittima di una violenta aggressione culminata con la rapina della sua bicicletta. L’episodio ha scosso residenti e famiglie della zona, soprattutto per la giovane età della vittima e per la dinamica particolarmente aggressiva dell’accaduto.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino si trovava nel parco insieme ad alcuni amici quando sarebbe stato avvicinato da un uomo senza fissa dimora. In pochi istanti la situazione sarebbe degenerata. Il clochard, infatti, avrebbe iniziato a lanciare sassi contro il gruppo di minorenni presenti nell’area verde, seminando il panico tra i ragazzi.

La tensione è aumentata ulteriormente quando l’uomo avrebbe colpito il bambino con una bottiglia di vetro mentre si trovava sulla sua bicicletta. L’urto avrebbe fatto perdere l’equilibrio all’undicenne, facendolo cadere a terra. Approfittando di quei momenti concitati, l’aggressore si sarebbe impossessato della mountain bike del ragazzino per poi scappare rapidamente dal parco.

La fuga sarebbe proseguita in direzione di piazza della Repubblica, dove l’uomo avrebbe fatto perdere temporaneamente le proprie tracce. Gli amici della vittima avrebbero tentato di inseguirlo subito dopo la rapina, senza però riuscire a bloccarlo.

La bicicletta rubata era stata acquistata soltanto pochi mesi fa dai genitori del bambino. Si tratta di una mountain bike Rockrider rossa del valore di circa 250 euro, comprata in un negozio Decathlon e regalata al figlio appena tre mesi prima dell’aggressione.

L’episodio ha provocato forte preoccupazione nella famiglia dell’undicenne, ancora sotto choc per quanto accaduto. La madre del bambino ha lanciato un appello affinché simili episodi non si ripetano e vengano garantite maggiore sicurezza e controlli nelle aree pubbliche frequentate dai più giovani.

La vicenda ha avuto una svolta il giorno successivo. Nella giornata di giovedì 21 maggio, infatti, gli stessi amici della vittima sono tornati al Parterre con l’intenzione di cercare l’uomo che aveva aggredito il loro coetaneo. Durante il giro nel parco lo avrebbero nuovamente riconosciuto.

Dopo averlo individuato, i ragazzini hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112, fornendo indicazioni precise sulla posizione del sospettato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno rintracciato e fermato l’uomo.

Secondo le prime informazioni emerse, si tratterebbe di un uomo di origine straniera, di circa quarant’anni, senza fissa dimora. Nei suoi confronti è scattata una denuncia con l’accusa di rapina.

Gli investigatori stanno ora approfondendo tutti gli aspetti della vicenda per chiarire con precisione la dinamica dell’aggressione e verificare eventuali ulteriori responsabilità. Resta da capire anche se la bicicletta sottratta al bambino sia stata recuperata dopo il fermo del sospettato.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle aree verdi cittadine, soprattutto nei luoghi frequentati quotidianamente da bambini e adolescenti. Il Parterre di Livorno, in particolare, è spesso punto di ritrovo per giovani e famiglie, soprattutto nelle ore pomeridiane.

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