Vannacci sferza Letizia Moratti: “Ti dico a chi sei fedele”, dopo le sue accuse nel salotto di Lilli Gruber

Nel dibattito interno al centrodestra, Letizia Moratti ospite della compagna Lilli Gruber ha ribadito la propria posizione rispetto a un possibile ingresso del generale Roberto Vannacci, sottolineando la necessità di mantenere una linea politica coerente.
Moratti ha richiamato alcuni principi considerati fondamentali per il suo schieramento, tra cui europeismo, atlantismo, rispetto delle libertà, della democrazia e dello Stato di diritto, anche in coerenza con la collocazione nel Partito Popolare Europeo.
Sul tema Vannacci, la posizione è stata netta: “Noi rimaniamo fedeli ai nostri valori”, lasciando intendere che ogni eventuale adesione dovrà essere valutata sulla base della compatibilità con questi principi. (VIDEO)
La carampana Moratti chiude a Vannacci, per la serie “machiteseincula”? pic.twitter.com/QIcC7PZqS9
— DC News (@DNews60239) May 22, 2026
Add comment