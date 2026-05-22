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Vannacci sferza Letizia Moratti: “Ti dico a chi sei fedele”, dopo le sue accuse nel salotto di Lilli Gruber

Emanuela B.
22/05/2026
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Nel dibattito interno al centrodestraLetizia Moratti ospite della compagna Lilli Gruber ha ribadito la propria posizione rispetto a un possibile ingresso del generale Roberto Vannacci, sottolineando la necessità di mantenere una linea politica coerente.



Moratti ha richiamato alcuni principi considerati fondamentali per il suo schieramento, tra cui europeismoatlantismo, rispetto delle libertà, della democrazia e dello Stato di diritto, anche in coerenza con la collocazione nel Partito Popolare Europeo.

Sul tema Vannacci, la posizione è stata netta: “Noi rimaniamo fedeli ai nostri valori”, lasciando intendere che ogni eventuale adesione dovrà essere valutata sulla base della compatibilità con questi principi. (VIDEO)

QUI LA RISPOSTA DI ROBERTO VANNACCI (DA FACEBOOK)
Prima Romeo. Poi Occhiuto. Adesso Moratti chiude a Vannacci e a Futuro Nazionale.
Perfetto. Ognuno è libero di scegliere da che parte stare.
Ma poi non si venga a dare la colpa a Roberto Vannacci e a Futuro Nazionale se questo centrodestra sbiadito, timido, tentennante e moderato finirà per perdere consensi ed elezioni.
Perché gli italiani non cercano l’ennesima copia scolorita della sinistra.
Non cercano un centrodestra che ha paura delle proprie idee.
Non cercano formule di palazzo, giochi di potere, mosse del cavallo, equilibrismi europeisti e parole vuote.
Gli italiani cercano coraggio, identità, sovranità, forza, identità, sicurezza e libertà.
Cercano qualcuno che dica le cose come stanno.
Se qualcuno preferisce restare “fedele” ai salotti, ai diktat del Partito Popolare Europeo alleato in Europa con i Socialdemocratici (ovvero con il PD) e al pensiero unico, faccia pure.
Noi restiamo fedeli all’Italia. Noi vogliamo il bene degli italiani e non delle lobbies e della finanza internazionale.
Noi siamo Futuro Nazionale
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