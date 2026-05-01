Loredana Lecciso esplode dopo l’intervista di Romina a Belve: “Mai più innamorata? Al Bano sì, sono passati 26 anni, serve verità”





Le parole di Romina Power a Belve hanno riacceso una storia che in Italia non smette mai davvero di far parlare: quella con Al Bano. Ma questa volta a intervenire è stata Loredana Lecciso, che ha risposto pubblicamente e con toni molto netti, difendendo la sua relazione con il cantante e contestando la narrazione romantica che continua a legare l’ex coppia agli occhi di molti.





Il punto di partenza è l’intervista di Romina a Francesca Fagnani. Durante il faccia a faccia a Belve, la cantante ha detto che dopo Al Bano non si è più innamorata, aggiungendo anche che la fine del loro matrimonio sarebbe stata segnata soprattutto dal fatto di non essersi sentita sostenuta da lui nel momento più drammatico della loro vita, quello della scomparsa della figlia Ylenia. Un passaggio molto forte, perché tocca una ferita profonda e rimette al centro una vicenda personale e familiare che ha segnato per sempre l’immagine pubblica della coppia.

A quel punto è arrivata la risposta di Loredana Lecciso. In televisione ha ricordato un fatto preciso: Al Bano, invece, si è innamorato di nuovo, e lo ha fatto proprio con lei, con cui condivide una relazione che dura da oltre venticinque anni e da cui sono nati anche due figli. Non solo. Loredana ha anche fatto capire che la versione di Al Bano sulla fine del matrimonio con Romina sarebbe diversa da quella raccontata dall’ex moglie. Poi, nello studio de La Vita in Diretta, ha rincarato la dose, criticando chi continua a vedere Al Bano e Romina come una coppia eterna e irripetibile, quasi ignorando tutto ciò che è successo dopo.

Per capire bene il contesto, bisogna ricordare che Al Bano e Romina sono stati molto più di una coppia famosa: per tanti italiani sono diventati un simbolo popolare, romantico e televisivo. Proprio per questo, ogni volta che uno dei due torna a parlare del passato, l’attenzione si riaccende subito. Il problema è che questa immagine così forte finisce spesso per mettere in secondo piano il presente, cioè la lunga relazione di Al Bano con Loredana Lecciso.

A mio parere, la reazione di Loredana nasce proprio da qui: dal bisogno di far riconoscere pubblicamente una storia che dura da decenni e che spesso viene trattata come se fosse solo una parentesi rispetto al mito di Al Bano e Romina. È comprensibile che si senta chiamata in causa, soprattutto quando il racconto pubblico continua a essere sbilanciato verso il passato.

Un dettaglio interessante è che, in questi casi, non conta solo ciò che viene detto, ma anche il peso della memoria collettiva. Alcune coppie televisive diventano così iconiche da restare “vive” nell’immaginario del pubblico anche quando la realtà ha preso un’altra strada da moltissimo tempo.

Insomma, più che una semplice replica, quella di Loredana Lecciso è sembrata una presa di posizione chiara: rispetto per il passato, sì, ma senza cancellare tutto quello che è venuto dopo.

Visualizzazioni: 12



