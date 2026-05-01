Corinne Clery durissima: “Mi sono ammalata, con mio figlio è finita da 9 anni”





Corinne Clery ha raccontato in tv uno dei dolori più profondi della sua vita, e le sue parole hanno colpito moltissimo il pubblico. Ospite a La volta buona, l’attrice ha rivelato di non parlare con suo figlio da nove anni e di non vedere più nemmeno i suoi nipoti. Un racconto molto duro, segnato da sofferenza, sfiducia e da una frattura familiare che, almeno per ora, sembra ancora lontana dall’essere ricomposta.





Il punto centrale della sua testimonianza è proprio questo: Corinne ha spiegato di aver perdonato tante volte in passato alcune scelte del figlio Alexandre Wayaffe, ma che con il tempo la situazione sarebbe peggiorata fino a diventare insostenibile. Ha detto di essersi “richiusa” nei suoi confronti per proteggersi e di non riuscire più a fidarsi. A rendere tutto ancora più doloroso c’è il fatto di non poter più vedere i nipoti, che prima incontrava almeno una volta all’anno e che ora, invece, non vede più affatto.

Nel suo sfogo è entrato anche il nome di Serena Grandi, con cui i rapporti sono di nuovo tesissimi. Corinne ha reagito con fastidio al fatto che l’attrice sia stata coinvolta come testimone in una causa legale legata a questa vicenda familiare. Secondo Clery, Serena parlerebbe di lei senza conoscere davvero la situazione, e ha risposto in modo molto diretto, accusandola di inventare cose e invitandola a occuparsi della propria vita.

Per capire meglio il contesto, bisogna ricordare che tra Corinne Clery e Serena Grandi esiste da anni un rapporto complicato, fatto di tensioni ma anche di momenti di riavvicinamento. Le due sono legate anche dal passato sentimentale con Beppe Ercole, ex marito di entrambe. In passato Corinne aveva persino raccontato di essere stata vicina a Serena durante un momento molto difficile della sua vita, ma il nuovo coinvolgimento nella causa avrebbe riaperto vecchie ferite.

Corinne ha poi aggiunto un aspetto ancora più delicato: questa situazione avrebbe avuto conseguenze pesanti anche sulla sua salute. Ha raccontato di essersi ammalata e di essere perfino svenuta, tanto da dover lasciare una compagnia teatrale pochi mesi fa. Parole che fanno capire quanto una crisi familiare possa travolgere non solo emotivamente, ma anche fisicamente.

A mio parere, il passaggio più forte di tutta questa storia è quando Corinne dice di non poter obbligare nessuno ad amarla. È una frase molto amara, ma anche molto lucida, perché mostra il punto in cui il dolore lascia spazio alla difesa di sé. Non è solo uno sfogo televisivo: è il racconto di una donna che sembra aver raggiunto il limite.

Un dettaglio interessante è che, nonostante il tono durissimo, Corinne ha comunque ammesso di essere disposta a riconoscere i propri errori. Questo lascia intravedere che, sotto la rabbia e la delusione, esiste ancora una parte di lei che non ha completamente chiuso la porta.

Insomma, più che una polemica da salotto tv, quella di Corinne Clery è apparsa come una confessione molto personale, dolorosa e profondamente umana.

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