Antonelli vince il GP di Cina: primo successo in F1, Russell alle spalle e Hamilton terzo





Un weekend indimenticabile per la Formula 1 a Shanghai, dove il giovane talento italiano Kimi Antonelli, a soli 19 anni, ha conquistato la sua prima vittoria in carriera al Gran Premio di Cina 2026. Il pilota della Mercedes ha scritto una pagina di storia, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio a vent’anni dall’ultima vittoria di un connazionale, ottenuta da Giancarlo Fisichella nel GP di Malesia del 19 marzo 2006. Con questo successo, Antonelli diventa il secondo pilota più giovane di sempre a vincere una gara di Formula 1, preceduto solo da Max Verstappen, che nel 2016 vinse il GP di Spagna a 18 anni e 228 giorni.





La gara, tuttavia, non è stata una semplice formalità per il giovane pilota italiano. Nonostante fosse scattato dalla pole position, Antonelli ha dovuto affrontare una partenza complicata, con Lewis Hamilton che è riuscito a superarlo al via. La risposta del giovane talento non si è fatta attendere: già al secondo giro, con una manovra decisa e precisa, si è ripreso la testa della corsa. Da quel momento in poi, ha imposto il suo ritmo, gestendo con maturità sia le gomme sia le fasi più delicate della gara.

Il compagno di squadra di Antonelli, George Russell, ha cercato di mettere pressione per tutta la gara, ma non è mai riuscito a impensierire seriamente il giovane italiano. Alla fine, Russell ha dovuto accontentarsi del secondo posto, consolidando comunque la sua posizione di leader del campionato mondiale. La doppietta Mercedes a Shanghai conferma il dominio della scuderia tedesca in questo inizio di stagione, ma il vero protagonista del weekend è stato senza dubbio Kimi Antonelli.

Dietro alle due Mercedes, la Ferrari ha ottenuto un risultato significativo con il terzo posto di Lewis Hamilton, che è salito sul podio per la prima volta da quando ha iniziato a correre con il team di Maranello. Il sette volte campione del mondo ha dovuto difendersi dagli attacchi del compagno di squadra Charles Leclerc, che ha chiuso quarto dopo aver sofferto nella seconda parte della gara a causa della gestione delle gomme dure. Nonostante ciò, il team italiano ha mostrato segnali incoraggianti di miglioramento, anche se resta evidente che la Mercedes è ancora il punto di riferimento nella competizione.

La gara ha riservato anche episodi sfortunati per altri protagonisti della griglia. Max Verstappen, campione in carica con la Red Bull, è stato costretto al ritiro nelle fasi finali della corsa a causa di un problema improvviso alla power unit. La sua monoposto non è mai sembrata in grado di competere per le posizioni di vertice durante tutto il weekend. Ancora più drammatica la situazione in casa McLaren: né Lando Norris né Oscar Piastri sono riusciti a prendere parte alla gara a causa di guasti tecnici distinti che hanno impedito alle loro vetture di lasciare i box.

Con questa vittoria, Kimi Antonelli non solo segna un momento storico per l’Italia in Formula 1, ma dimostra anche di essere una delle stelle emergenti del campionato. La sua prestazione impeccabile a Shanghai rappresenta un segnale chiaro: il giovane pilota è pronto a sfidare i grandi nomi della categoria e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle prossime gare.

Mentre la Mercedes festeggia una nuova doppietta e consolida la sua leadership nel Mondiale Costruttori, la Ferrari può guardare al futuro con ottimismo grazie ai progressi mostrati in Cina. Tuttavia, per tornare a competere costantemente per le vittorie, sarà necessario colmare il divario con le frecce d’argento.

Il Gran Premio di Cina 2026 sarà ricordato come l’inizio dell’era di Kimi Antonelli in Formula 1. Per i tifosi italiani e per l’intero mondo delle corse, questa vittoria rappresenta molto più di un semplice trionfo: è un simbolo di speranza e rinascita per una nazione che da troppo tempo attendeva un nuovo eroe da celebrare sui circuiti internazionali.



