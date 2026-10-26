Ascolti in calo per Amici di Maria De Filippi: persi oltre seicentomila spettatori





Maria De Filippi affronta una difficoltà insolita per i risultati dei suoi programmi su Mediaset. Il talent show Amici, tornato nel pomeriggio domenicale di Canale 5, evidenzia una flessione significativa degli ascolti rispetto alla passata edizione, pur continuando a imporsi nella sfida dello share.





Domenica 25 ottobre 2026 la trasmissione ha raccolto 2.400.000 telespettatori con il 21% di share. Un anno prima, domenica 26 ottobre 2025, il programma aveva conquistato 3.013.000 spettatori pari al 25% di share. Il confronto evidenzia una perdita di 613.000 telespettatori e di quattro punti percentuali di share, con una diminuzione del pubblico medio pari al 20,3%.

Esiste un elemento da considerare prima di trarre conclusioni: quest’anno Amici termina intorno alle 15:45, mentre nelle stagioni precedenti la puntata si prolungava fino alle 16:25 circa. Si tratta di una differenza di circa 35-40 minuti che modifica il pomeriggio televisivo. Nonostante la durata ridotta, la diminuzione complessiva degli spettatori resta un dato evidente.

Anche altri programmi della domenica pomeriggio mostrano variazioni. Su Canale 5, Verissimo di Silvia Toffanin supera i due milioni di telespettatori in entrambe le parti, registrando comunque una flessione rispetto al 2025, quando aveva ottenuto 2.292.000 spettatori nella prima parte e 2.617.000 nella seconda. Su Rai 1 presidiano il pomeriggio Mara Venier con Domenica In e Francesca Fialdini con Da Noi… a Ruota Libera.

Tra le ipotesi sulla flessione di Amici vi è quella legata al nuovo gruppo di allievi, che forse non ha ancora creato con gli spettatori il legame emotivo del passato. Altri interrogativi riguardano le novità introdotte in questa edizione, tra coach, nuove discipline sportive, punizioni e classifiche, che non sembrano aver determinato un aumento dell’interesse nelle prime tre settimane di messa in onda.



