Ascolti tv del 24 febbraio, Sanremo 2026 debutta in prima serata: i dati e il paragone con l’anno scorso





La settimana del Festival di Sanremo è ufficialmente cominciata ieri sera, martedì 24 febbraio 2026, con la prima serata che ha avuto luogo al Teatro Ariston e trasmessa in diretta su Rai 1. La conduzione dell’evento è stata affidata a Carlo Conti, affiancato dalla celebre cantante Laura Pausini, presente per tutte le serate della manifestazione, e dall’attore turco Can Yaman, co-conduttore dell’appuntamento inaugurale. Insieme, hanno accolto sul palco i vari artisti in gara e i protagonisti della serata, tra cui nomi noti come Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi e Kabir Bedi.





La serata si è conclusa con l’annuncio da parte di Conti delle prime cinque posizioni della classifica provvisoria, rivelate in ordine casuale. Nonostante l’evento abbia richiamato un pubblico di 9.600.000 spettatori, pari a uno share del 58%, si è registrato un calo significativo rispetto alla prima serata dell’edizione precedente, che si era svolta l’11 febbraio 2025, con 12.218.000 spettatori e uno share del 65,3%.

In risposta al Festival, la rete ammiraglia Mediaset ha trasmesso la soap opera turca “Io sono Farah”, che ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, ma i dati specifici sugli ascolti non sono stati forniti. Gli ascolti delle altre reti generaliste hanno mostrato una competizione variegata. Su Rai 2, il programma “The Americas – La Costa Atlantica” ha totalizzato un numero di spettatori non specificato, mentre “Un eroe” su Rai 3 ha ottenuto anch’esso un pubblico non precisato. Altre trasmissioni, come “Le Iene Presentano Inside” su Italia 1, “È sempre Cartabianca” su Rete 4, e “Robin Hood il principe dei ladri” su Tv8, hanno anch’esse raccolto spettatori, ma senza dati dettagliati.

Il Festival di Sanremo si conferma quindi un evento di grande richiamo, nonostante la flessione degli ascolti rispetto all’anno precedente. La presenza di artisti di spicco e di ospiti di fama internazionale come Laura Pausini e Can Yaman ha sicuramente contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico. La serata ha offerto anche momenti di intrattenimento e spettacolo, rendendo l’atmosfera festosa e coinvolgente.

La kermesse musicale, che si svolge annualmente, è sempre attesa con entusiasmo dal pubblico e dagli appassionati di musica italiana. Ogni edizione porta con sé nuove canzoni, artisti emergenti e la possibilità di scoprire talenti inaspettati. La prima serata ha quindi rappresentato un importante inizio per questa edizione del festival, promettendo emozioni e performance indimenticabili nei giorni a venire.

In attesa delle prossime serate, l’attenzione si concentra ora sulle esibizioni future e sulle reazioni del pubblico, che continueranno a seguire con interesse l’evolversi della competizione. La classifica provvisoria, pur essendo solo un primo passo, offre già spunti di riflessione sulle preferenze musicali degli spettatori e sulle potenzialità degli artisti in gara.



