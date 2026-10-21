



attore Harry Potter: un quiz di Cinema e serie TV con quattro risposte tra cui scegliere. Prima di leggere la soluzione, prova a individuare il dettaglio che distingue le alternative. Nel testo trovi la risposta e il contesto necessario per capirla.





La domanda: Quale attore interpreta Harry Potter nella saga cinematografica principale?

Il quesito è questo: Quale attore interpreta Harry Potter nella saga cinematografica principale? Le opzioni sono quattro e soltanto una è corretta.

Quale attore interpreta Harry Potter nella saga cinematografica principale? Daniel Radcliffe Rupert Grint Tom Holland Elijah Wood Mostra soluzione e spiegazione Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe interpreta Harry Potter negli otto film della saga principale. Rupert Grint interpreta invece Ron Weasley.

Qual è la risposta corretta?

La risposta corretta è A: Daniel Radcliffe.

attore Harry Potter: il contesto della risposta

Daniel Radcliffe interpreta Harry Potter negli otto film della saga principale. Rupert Grint interpreta invece Ron Weasley.

L’errore da evitare

La domanda riguarda il personaggio, non l’autore dei romanzi.

Il dettaglio da ricordare

Nel cinema conviene distinguere attore, personaggio, regista e ambientazione. Anche l’anno o la versione di un film possono essere decisivi: remake, sequel e adattamenti possono attribuire lo stesso ruolo a interpreti diversi.

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Condividi la domanda e le quattro opzioni senza anticipare la soluzione. Dopo la scelta, confrontate la risposta con la spiegazione: il punto interessante è capire quale dettaglio permette di distinguere le alternative.

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