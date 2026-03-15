Base italiana attaccata in Kuwait, le parole di Tajani scatenano polemiche





Escalation in Medio Oriente: nuovi attacchi tra Iran, Stati Uniti e Israele, drone colpisce base in Kuwait con militari italiani. Antonio Tajani assicura la prosecuzione delle missioni.





La crisi in Medio Oriente continua a intensificarsi, coinvolgendo progressivamente nuovi scenari e aumentando la pressione militare e diplomatica nell’intera area. Nelle ultime ore si sono registrate esplosioni a Teheran e allarmi aerei in Israele, mentre i Pasdaran iraniani hanno rivendicato una serie di azioni contro obiettivi israeliani e basi statunitensi in Iraq e Kuwait. Parallelamente, uno dei fronti più delicati, quello dello Stretto di Hormuz, torna al centro delle dichiarazioni della Casa Bianca e delle principali cancellerie occidentali.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il coinvolgimento di diversi Paesi in un’iniziativa volta a garantire la sicurezza del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, area strategica per il passaggio delle forniture energetiche globali. Il capo della Casa Bianca ha inoltre ribadito che le sanzioni contro la Russia saranno ripristinate una volta superata la fase più critica della crisi energetica scatenata dal conflitto in corso. L’attenzione rimane dunque alta anche sul versante economico e sulle ricadute internazionali della crisi.

Nel frattempo, la tensione regionale continua a crescere. Droni e missili sono stati intercettati nello spazio aereo di Arabia Saudita e Giordania, a conferma di un quadro in cui le ostilità coinvolgono non solo gli attori principali del confronto, ma anche Paesi limitrofi e partner internazionali. In Libano, nuovi raid israeliani hanno provocato ulteriori vittime civili, aggravando la situazione umanitaria e alimentando ulteriori timori per un allargamento del conflitto lungo il confine settentrionale di Israele.

In questo contesto si inserisce l’attacco portato contro la base di Ali Al Salem, in Kuwait, dove sono schierati militari italiani e statunitensi. Nella mattinata odierna un drone ha colpito la struttura, distruggendo un velivolo utilizzato nell’ambito delle operazioni in corso nell’area. Non sono stati segnalati, al momento, feriti tra il personale italiano, ma la perdita del mezzo rappresenta un danno operativo rilevante per il dispositivo schierato.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato l’episodio intervenendo alla trasmissione “Diario della domenica” su Rete 4, sottolineando la determinazione dell’Italia nel proseguire il proprio impegno internazionale. “Non ci faremo intimorire da un drone, le nostre msisioni continuano. Non è che arriva un drone e allora molliamo le nostre postazioni”, ha dichiarato il titolare della Farnesina, rimarcando la linea di continuità delle operazioni italiane nonostante l’attacco subito.

A fornire ulteriori dettagli sul valore del mezzo colpito è stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano. In una nota ufficiale ha spiegato il ruolo dell’aeromobile all’interno del dispositivo nazionale. “Il velivolo colpito nella base di Ali Al Salem, in Kuwait costituiva un assetto indispensabile per lo svolgimento delle attività operative ed era rimasto schierato nella base al fine di garantire la continuità delle operazioni” – ha dichiarato il generale, sottolineando come la presenza del velivolo fosse legata alla necessità di assicurare la prosecuzione delle missioni programmate.

Il generale Portolano ha inoltre ricordato che, nei giorni precedenti l’attacco, il dispositivo italiano della Task Force Air era stato in parte ridotto, in coerenza con le misure precauzionali adottate alla luce dell’evoluzione del quadro di sicurezza nella regione. “Il dispositivo italiano della Task Force Air era stato preventivamente alleggerito nei giorni scorsi, nell’ambito delle misure adottate in relazione all’evoluzione del quadro di sicurezza nell’area”, ha precisato il Capo di Stato Maggiore, evidenziando come alcune precauzioni fossero già state implementate.

La distruzione dell’aeromobile in Kuwait si inserisce in un contesto di crescente vulnerabilità delle installazioni militari nella regione, dove droni e sistemi d’arma a distanza vengono impiegati con frequenza crescente. L’episodio conferma la centralità delle basi avanzate per le operazioni di sorveglianza, supporto e deterrenza, e al tempo stesso mette in luce la necessità di rafforzare ulteriormente le misure di difesa e protezione delle infrastrutture sensibili.

Sul piano politico, le parole di Antonio Tajani mirano a inviare un messaggio di fermezza sia agli alleati sia agli attori ostili nella regione. La conferma della volontà di proseguire le missioni, nonostante l’attacco, si colloca nella linea tradizionale dell’impegno italiano nelle coalizioni internazionali e nelle operazioni di stabilizzazione e sicurezza in Medio Oriente. Allo stesso tempo, la distruzione del velivolo rende evidente il livello di rischio che accompagna le attività del personale schierato, richiedendo un costante aggiornamento delle misure di protezione.

Le esplosioni registrate nella notte a Teheran, gli allarmi in Israele, le rivendicazioni dei Pasdaran, gli intercettamenti di droni e missili su Arabia Saudita e Giordania, i raid in Libano e l’attacco alla base in Kuwait compongono un quadro in rapido deterioramento, in cui ogni nuovo episodio contribuisce ad alimentare timori per un ulteriore allargamento del conflitto. La dichiarata volontà di Donald Trump di coordinare uno sforzo internazionale per la sicurezza dello Stretto di Hormuz aggiunge un ulteriore tassello a una crisi che intreccia piani militari, energetici e diplomatici.

In questo scenario, la posizione espressa da Antonio Tajani pone l’accento sulla continuità dell’impegno italiano, pur in un contesto in cui la prudenza operativa rimane un elemento imprescindibile. L’evoluzione delle prossime settimane sarà determinante per comprendere se gli attacchi come quello di Ali Al Salem resteranno episodi isolati o diventeranno parte di una più ampia strategia di pressione sulle basi alleate presenti nella regione.



