Benedetta muore a 15 anni per un malore, dolore in Basilicata e nel Vallo di Diano





Un tragico evento ha colpito la comunità di Brienza, dove la morte della giovane Benedetta Gorga, di soli 15 anni, ha lasciato un profondo senso di vuoto e dolore tra i residenti. La ragazza, in viaggio in Argentina, ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco, un malore che le ha strappato il futuro in un momento della vita che dovrebbe essere dedicato ai sogni e alla spensieratezza.





Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità con parole cariche di emozione: «Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere, parole che si fermano in gola perché il dolore è troppo grande per essere raccontato. La perdita della nostra giovane Benedetta è una ferita profonda per l’intera comunità. A un’età che dovrebbe profumare solo di vita, di sogni, di sorrisi e di spensieratezza, il destino le ha strappato il futuro, lasciando in tutti noi un senso di vuoto e sconcerto».

In un momento così difficile, Collazzo ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia di Benedetta, sottolineando l’importanza del supporto comunitario. «In questo momento di immensa tristezza, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, mi stringo con un abbraccio forte e commosso ai genitori, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari». Il sindaco ha anche annunciato che, in segno di rispetto e cordoglio, sarà proclamato il lutto cittadino per la giornata delle esequie, che non sono state ancora fissate.

La notizia della morte di Benedetta ha colpito anche il Vallo di Diano, dove la giovane era molto conosciuta. Aveva frequentato per un anno l’istituto scolastico “Pomponio Leto”, e il suo ricordo rimarrà impresso nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta. La comunità scolastica, insieme ai compagni di classe e agli insegnanti, sta vivendo un momento di grande tristezza e incredulità per la perdita di una giovane così promettente.

L’incidente che ha portato alla morte di Benedetta è avvenuto durante un’escursione in Argentina, dove la ragazza si trovava con la famiglia. Durante la risalita dal fiordo di Crapolla, ha avvertito un malore che si è rivelato fatale. I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento di un elicottero per prestare aiuto, ma purtroppo non è stato possibile salvare la giovane.

La tragica vicenda ha sollevato anche interrogativi sulla salute e la sicurezza durante le escursioni, evidenziando l’importanza di prestare attenzione ai segnali del proprio corpo, soprattutto in situazioni di attività fisica intensa. Gli esperti raccomandano sempre di essere preparati e di informarsi sulle condizioni di salute prima di intraprendere viaggi o attività all’aperto, per evitare incidenti simili.

La morte di Benedetta Gorga è un duro colpo per la comunità di Brienza, che si unisce in un abbraccio collettivo per sostenere la famiglia in questo momento di immenso dolore. La giovane era un simbolo di vitalità e gioventù, e la sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile non solo per i suoi cari, ma per l’intera comunità.

In attesa delle esequie e della proclamazione del lutto cittadino, i cittadini di Brienza si preparano a ricordare Benedetta con affetto, onorando la sua memoria e il suo spirito vivace. La comunità si stringe attorno alla famiglia, offrendo supporto e conforto in questo momento difficile, con la speranza che il ricordo di Benedetta possa continuare a vivere nei cuori di tutti coloro che l’hanno amata.

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