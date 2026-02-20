Bimbo con il cuore bruciato, Rita Dalla Chiesa si emoziona da Paolo Del Debbio: “La mamma…”





La vicenda di Domenico, il bambino sottoposto a un trapianto di cuore definito “bruciato”, continua a suscitare profonda commozione in Italia. Un caso che, fin dall’inizio, si è caratterizzato per un elevato carico emotivo e che, per quanto emerso finora, non offre garanzie di un esito favorevole.





Attorno alla figura del piccolo si è generata una mobilitazione collettiva che si estende a programmi televisivi, social network e conversazioni quotidiane: un’attesa nazionale sospesa tra speranza e apprensione, con migliaia di individui che seguono con attenzione ogni aggiornamento.

A contribuire ulteriormente all’impatto pubblico della storia è stato il collegamento della madre del bambino con il programma televisivo “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Un momento che, per toni e contenuti, ha catturato l’attenzione di un ampio pubblico televisivo.

In studio era presente anche Rita Dalla Chiesa, che, durante il dialogo con la madre del bambino, non è riuscita a contenere la propria commozione. Il confronto televisivo si è trasformato in una scena di forte intensità emotiva, seguita con partecipazione da casa.

Prendendo la parola, Dalla Chiesa ha voluto esprimere pubblicamente il proprio sentimento, con un intervento che ha profondamente colpito lo studio e il pubblico televisivo. “Io non ho mai visto una mamma che… Io non ho mai visto una mamma così. Paolo, io sono attaccata al televisore a guardare le varie trasmissioni che parlano di lei, perché tutta l’Italia sta sperando per Domenico ed è vicina a Patrizia”, ha dichiarato.

In quel momento, il clima in studio si è fatto improvvisamente più denso: il silenzio, la partecipazione e le reazioni hanno restituito la portata di quanto la storia stia toccando non solo chi la vive in prima persona, ma anche chi la segue dall’esterno. Anche Paolo Del Debbio ha manifestato visibilmente commozione.

Successivamente, Dalla Chiesa ha espresso un sentimento di maggiore intimità, evidenziando l’impatto emotivo che la vicenda aveva avuto su di lei. “Hai espresso il tuo dispiacere per la distanza, un sentimento che condivido pienamente, poiché desidererei essere presente per abbracciarla con affetto, sia come madre che come nonna”, ha affermato con enfasi.

Tali parole hanno contribuito a traslare l’attenzione dalla mera cronaca alla dimensione più profonda dell’empatia: un dolore che, nel contesto televisivo, si è trasformato in una condivisione collettiva, pur mantenendo al centro la figura materna e la condizione del bambino. (VIDEO)

"`Vorrei essere lì e abbracciarla forte"

Rita Dalla Chiesa su Patrizia, la mamma del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato.#drittoerovescio pic.twitter.com/wrye4ygd9p — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) February 19, 2026

Nella parte finale del suo intervento, Dalla Chiesa ha provato a dare voce anche allo smarrimento che può travolgere una famiglia in situazioni simili, senza però spegnere la luce di chi continua a sperare. “E vi devo dire che non è facile parlarne, non è facile. Io mi chiedo questa signora, Patrizia, che mondo in questo momento ha dentro che la sta completamente sconvolgendo, però lei parla di Domenico sempre con quella luce di speranza, sempre. È un raggio, è soltanto un raggio, ma a noi arriva quel raggio”, ha detto.

È proprio quell’immagine del “raggio” a riassumere il senso della vicenda: il dramma di una famiglia, la forza fragile di una madre e l’attenzione di un Paese che continua a seguire la storia di Domenico e di Patrizia, restando in attesa di sviluppi.



