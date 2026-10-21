



Bohemian Rhapsody gruppo: un quiz di Musica con quattro risposte tra cui scegliere. Prima di leggere la soluzione, prova a individuare il dettaglio che distingue le alternative. Nel testo trovi la risposta e il contesto necessario per capirla.





La domanda: Quale gruppo pubblicò Bohemian Rhapsody nel 1975?

Il quesito è questo: Quale gruppo pubblicò Bohemian Rhapsody nel 1975? Le opzioni sono quattro e soltanto una è corretta.

Quale gruppo pubblicò Bohemian Rhapsody nel 1975? Beatles Queen Pink Floyd ABBA Mostra soluzione e spiegazione Queen. Bohemian Rhapsody è un brano dei Queen scritto da Freddie Mercury. È noto per la struttura che attraversa sezioni musicali molto diverse.

Qual è la risposta corretta?

La risposta corretta è B: Queen.

Bohemian Rhapsody gruppo: il contesto della risposta

Bohemian Rhapsody è un brano dei Queen scritto da Freddie Mercury. È noto per la struttura che attraversa sezioni musicali molto diverse.

L’errore da evitare

Il titolo identifica una canzone, oltre al successivo film biografico.

Il dettaglio da ricordare

Titolo del brano, interprete, autore e album sono informazioni differenti. Per premi e festival è essenziale leggere anno e categoria, perché un artista può partecipare più volte con canzoni diverse.

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Condividi la domanda e le quattro opzioni senza anticipare la soluzione. Dopo la scelta, confrontate la risposta con la spiegazione: il punto interessante è capire quale dettaglio permette di distinguere le alternative.

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