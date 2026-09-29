Boo Basket: Il Cesto di Halloween che Conquista i Social e le Case Italiane





Boo basket: questa è la parola chiave dell’autunno che, soprattutto sui social network come TikTok, sta tornando a riempire le timeline con immagini e video di creativi cesti regalo per Halloween. Sebbene non faccia parte della tradizione italiana, questo fenomeno, importato dagli Stati Uniti, si sta rapidamente diffondendo anche in Italia e sta diventando un modo originale per sorprendere amici e familiari nei giorni che precedono il 31 ottobre.





Nel 2024 l’hashtag “boo basket” ha superato il traguardo di 50 milioni di visualizzazioni a livello globale, a conferma di quanto questo trend sia ormai radicato tra le iniziative creative e fai-da-te. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, come creare un boo basket e quali sono le idee migliori per realizzarne uno senza spendere troppo.

Cos’è il boo basket e da dove arriva

Il boo basket è un cesto regalo pensato appositamente per Halloween, riempito con dolci, gadget, accessori stagionali e piccoli pensieri a tema “spaventoso”. Il tutto viene spesso accompagnato da un biglietto scritto a mano e confezionato in un contenitore personalizzato: dai classici cesti di vimini a secchielli riciclati fino a cassette di legno, con una particolare attenzione all’impatto ambientale e alla creatività.

Questa usanza trova le sue radici negli Stati Uniti, dove il gesto di regalare boo basket si è radicato soprattutto grazie a TikTok. In Italia, il fenomeno è in crescita, spinto dall’emulazione sui social e dalla voglia di personalizzare le festività con dettagli allegri e inattesi.

Significato del termine “boo basket”

Il termine “boo” richiama l’esclamazione inglese usata nelle storie di fantasmi (“buu”), mentre “basket” significa cesto. In italiano lo si potrebbe definire un “cesto spaventoso”, anche se l’intento è più quello di divertire e sorprendere che di impaurire davvero chi lo riceve.

I dolci all’interno riprendono la tradizione anglosassone del “dolcetto o scherzetto”, mentre chi desidera dare un ulteriore tocco simbolico può arricchire il cesto con piccoli dettagli, come oggetti a forma di pipistrello o decorazioni autunnali.

Come realizzare un boo basket impeccabile

Per confezionare un boo basket riuscito è sufficiente seguire alcuni passaggi chiave:

Scegliere il destinatario e definire se il cesto avrà un tono romantico, divertente o pensato per i più piccoli.

Usare un contenitore riciclato (come una cesta di vimini o una cassetta di legno) oppure un secchiello tipico di Halloween per ridurre l’impatto ambientale.

Stabilire un tema decorativo: si può optare per zucche, fantasmi, pipistrelli, ragni o semplicemente per una palette di colori autunnali (come arancione, nero e viola).

Inserire tra i 5 e i 7 oggetti di misure differenti, iniziando dagli articoli più grandi sul fondo del contenitore.

di misure differenti, iniziando dagli articoli più grandi sul fondo del contenitore. Aggiungere una dedica scritta a mano, elemento che rende il regalo davvero personale.

Completare con un dettaglio decorativo, come un nastro colorato, una zucca ornamentale o delle foglie secche.

La consegna del boo basket è preferibile nelle settimane che precedono Halloween, per accompagnare i giorni di attesa della festa.

Cosa inserire nel boo basket: idee e suggerimenti

La composizione del boo basket resta del tutto libera, ma alcune categorie di oggetti risultano particolarmente apprezzate:

Dolciumi e cioccolatini , prediligendo formati monoporzione per facilitarne la distribuzione.

, prediligendo formati monoporzione per facilitarne la distribuzione. Candele profumate, anche con fragranze tipicamente autunnali come zucca o spezie.

Coperte morbide e plaid a tema, ideali per le serate fresche di ottobre.

Pigiami, calzini e ciabatte in materiali soffici.

Bicchieri o tazze e, per un tocco in più, qualche bustina di tè o tisana.

Peluche e gadget a tema Halloween.

Prodotti di bellezza o piccoli accessori per una versione più adulta del cesto.

Boo basket fai-da-te e idee sostenibili

Risparmio e sostenibilità sono una priorità per molti: per questo motivo, numerose persone scelgono di realizzare sia il contenitore che le decorazioni con oggetti di recupero o autoprodotti. L’utilizzo di vecchi cesti, la creazione di decorazioni come cappelli da strega o lanterne fai-da-te e la preparazione di dolci casalinghi permettono di ottenere un risultato unico, personale e a basso impatto ambientale.

Le candele artigianali realizzate con ingredienti naturali e il riciclo dei contenitori riducono ulteriormente i costi. Il boo basket si adatta perfettamente anche per i più piccoli, magari associandolo a uno degli eventi di Halloween che si svolgono in molte città italiane, come le celebrazioni a tema a Napoli.

Domande frequenti: tutto quello che c’è da sapere

Cosa si mette nel boo basket? Dolci, cioccolata, candele profumate, coperte, pigiami, calzini, bicchieri o accessori per bevande, peluche e gadget. La scelta dipende sempre dai gusti di chi lo riceve.

Dolci, cioccolata, candele profumate, coperte, pigiami, calzini, bicchieri o accessori per bevande, peluche e gadget. La scelta dipende sempre dai gusti di chi lo riceve. Quando si regala? Il boo basket si consegna nel mese di ottobre, nelle settimane che precedono Halloween (meglio qualche giorno prima del 31).

Il boo basket si consegna nel mese di ottobre, nelle settimane che precedono Halloween (meglio qualche giorno prima del 31). A chi si può destinare? A partner, amici, parenti, vicini di casa e soprattutto bambini. Nata come attenzione per chi si vuole coccolare, la tradizione oggi coinvolge ogni tipo di destinatario.

A partner, amici, parenti, vicini di casa e soprattutto bambini. Nata come attenzione per chi si vuole coccolare, la tradizione oggi coinvolge ogni tipo di destinatario. Quanto costa prepararlo? Il budget è variabile. Se si opta per materiali di recupero e decorazioni fai-da-te, la spesa resta contenuta. Diverso il caso di cesti composti principalmente da prodotti nuovi acquistati appositamente.

Il budget è variabile. Se si opta per materiali di recupero e decorazioni fai-da-te, la spesa resta contenuta. Diverso il caso di cesti composti principalmente da prodotti nuovi acquistati appositamente. Come è arrivata questa moda in Italia? Il trend nasce negli Stati Uniti grazie alla viralità su piattaforme come TikTok e si sta consolidando anche in Italia grazie alla condivisione su social network e alla copertura riservata dai media italiani, specie durante il periodo ottobre-novembre.

In un autunno sempre più orientato alla ricerca di idee originali e sostenibili, il boo basket si propone come un modo creativo, economico e di sicuro impatto per rendere più speciale l’attesa di Halloween, strizzando l’occhio sia alle mode d’oltreoceano sia alle esigenze di risparmio e attenzione all’ambiente, temi sempre più sentiti anche nel nostro Paese.

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