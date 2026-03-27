Bruno Vespa furioso con Milo Infante: l’invito a boicottare Porta a Porta





La polemica tra Bruno Vespa e Milo Infante si è accesa in questi giorni, portando alla luce un confronto a distanza che ha coinvolto i due volti noti della televisione italiana. Tutto ha avuto origine da un’osservazione critica di Vespa riguardo a presunti ritardi nella chiusura dei programmi su Rai2, che, a suo dire, avrebbero interferito con l’inizio puntuale di Porta a Porta. Tuttavia, sembra che l’accusa sia stata indirizzata alla persona sbagliata nel giorno sbagliato, scatenando la pronta reazione di Infante.





Durante la puntata di Ore 14 andata in onda giovedì 26 marzo, Milo Infante ha deciso di rispondere alle critiche mosse dal collega di Rai1. Senza mai menzionare direttamente il nome di Bruno Vespa, il conduttore ha voluto ribadire il suo impegno nel rispettare gli orari e le regole aziendali. In un momento particolarmente significativo della trasmissione, Infante ha dichiarato: “Questa è una trasmissione estremamente puntuale nel dare la linea ai programmi che seguono. Non altrettanto la partenza: ci chiamiamo Ore 14 ma partiamo alle 14:10. Ma noi le regole le conosciamo, le rispettiamo e soprattutto rispettiamo l’azienda che dà lavoro al sottoscritto e alla sua squadra.”

La questione nasce da un episodio verificatosi durante una puntata di Porta a Porta, quando Bruno Vespa, visibilmente infastidito, si era lamentato in diretta per un presunto ritardo nella chiusura del programma precedente su Rai2. Tuttavia, il giorno al centro delle critiche era mercoledì, una serata in cui lo spazio televisivo era occupato da Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino, e non da Ore 14. Questo errore temporale ha generato un cortocircuito che ha reso ancora più acceso il confronto tra i due giornalisti.

Nonostante l’evidente fraintendimento di Vespa, Milo Infante ha colto l’occasione per rispondere in maniera ferma e decisa. Durante la conclusione della sua trasmissione, ha voluto lanciare un messaggio chiaro al pubblico di Rai2: “L’invito ai telespettatori di Rai2 è di restare su Rai2.” Questo invito, ripetuto due volte – sia prima che dopo la pausa pubblicitaria – è apparso come una risposta diretta alla presunta richiesta implicita di Vespa affinché i colleghi lasciassero spazio al suo programma senza sovrapposizioni.

Il gesto di Infante, oltre a essere stato percepito come una replica pungente alle accuse ricevute, sembra aver messo in evidenza una tensione latente tra i due conduttori. La vicenda, che inizialmente poteva sembrare un semplice malinteso, si è trasformata in uno scontro mediatico che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Questa non è la prima volta che questioni legate agli orari televisivi generano discussioni all’interno della Rai. Tuttavia, l’episodio ha assunto una risonanza particolare proprio per il coinvolgimento di due figure così note e rappresentative della rete pubblica. Da un lato, Bruno Vespa, storico volto di Rai1 e conduttore di uno dei programmi di approfondimento politico più longevi della televisione italiana; dall’altro, Milo Infante, giornalista e conduttore apprezzato per il suo stile diretto e incisivo.

Nonostante le spiegazioni fornite da Infante, resta da vedere se questa vicenda si chiuderà qui o se ci saranno ulteriori sviluppi. Per ora, ciò che appare evidente è che il rapporto tra i due giornalisti abbia subito un colpo significativo. Non è escluso che la questione possa essere affrontata anche a livello aziendale, considerata la delicatezza del tema e il coinvolgimento diretto dei vertici Rai nella gestione dei palinsesti.

Nel frattempo, il pubblico continua a seguire con interesse gli sviluppi di questa querelle televisiva che ha acceso i riflettori su dinamiche interne spesso poco note. La vicenda rappresenta un esempio di come anche dettagli apparentemente secondari, come la gestione degli orari dei programmi, possano diventare terreno di scontro tra professionisti del settore.

In attesa di ulteriori dichiarazioni o chiarimenti da parte dei diretti interessati, resta da capire se questo episodio avrà ripercussioni sul futuro rapporto professionale tra Bruno Vespa e Milo Infante, o se si risolverà come un semplice incidente di percorso nella complessa macchina organizzativa della televisione pubblica italiana.



