Burioni finisce a processo a Sondrio: le sue minacce ora si rivoltano contro di lui

Emanuela B.
20/01/2026
Il procedimento penale si è svolto presso il giudice di pace di Sondrio, avente ad oggetto alcuni post pubblicati sui canali social dell’imputato.



Si auspica un esito favorevole, data la complessità del sistema giudiziario italiano. Tuttavia, si teme che l’imputato possa essere condannato senza un’adeguata valutazione delle circostanze.

L’avvocato Alessandro Fusillo fornisce un riepilogo della vicenda, che appare alquanto singolare: le minacce estreme formulate dal sedicente esperto nei confronti di un gruppo di cittadini (VIDEO).

 



