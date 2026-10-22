Tale e Quale Show, Max Paiella vince la quinta puntata: classifica e siparietto Pettinelli-Malgioglio

Carlo Conti: Nella quinta puntata di Tale e Quale Show del 21 ottobre vince Max Paiella con Aznavour: la classifica completa e il siparietto





Dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma: vince Max Paiella con Aznavour, podio a Morise e Selma. In puntata anche il botta e risposta tra Pettinelli e Malgioglio dopo la prova da Freddie Mercury.





Mercoledì 21 ottobre, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Carlo Conti ha guidato la quinta puntata di Tale e Quale Show su Rai 1: una serata costruita su trasformazioni, giudizi taglienti e una classifica destinata a pesare sempre di più in vista della finalissima. Tra imitazioni riuscite, qualche appunto della giuria e un paio di momenti diventati immediatamente centrali nel racconto della puntata, lo studio si è acceso soprattutto per un botta e risposta che ha coinvolto Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio.

A valutare le esibizioni sono stati Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, con due presenze speciali in giuria: Marco Masini e Valentina Persia. Nella puntata precedente aveva vinto Andrea Perroni, grazie alla trasformazione in Gino Paoli; questa volta, invece, le prove hanno spaziato ancora tra artisti italiani e internazionali, alzando ulteriormente l’asticella della competizione.

Carlo Conti: Una puntata verso la finalissima, tra musica e giudizi

Il meccanismo dello show, con undici concorrenti chiamati a cambiare voce, postura e presenza scenica, è entrato nel vivo: più passano le settimane e più ogni esibizione diventa un passaggio delicato per la graduatoria. In questo contesto, la serata del 21 ottobre ha alternato applausi e osservazioni critiche, ma anche scambi di battute che hanno contribuito al ritmo televisivo della puntata.

È proprio questo equilibrio, tra gara e intrattenimento, a segnare spesso la differenza. E infatti, accanto ai punteggi, a far parlare è stato anche ciò che succede nel “dopo esibizione”, quando i giudici commentano e i concorrenti provano a difendersi o a rilanciare sul piano dello spettacolo.

Anna Pettinelli alle prese con Freddie Mercury

Tra le prove considerate più impegnative dell’edizione, quella affidata ad Anna Pettinelli ha avuto un peso speciale: interpretare Freddie Mercury. Un ruolo che, per definizione, impone un confronto con una voce riconoscibile e con un modo di stare sul palco diventato iconico. Pettinelli ha scelto di affrontare l’imitazione con determinazione e autoironia, consapevole del livello di difficoltà, e prima del verdetto ha chiesto ai giudici: “Siate clementi!”

In scena, la conduttrice radiofonica ha puntato su energia e gestualità, cercando di riprodurre i tratti più noti della performance di Mercury. Dal punto di vista vocale, l’asticella era altissima e la sfida si presentava, già alla vigilia del giudizio, come una delle più rischiose. In studio, però, l’atteggiamento con cui Pettinelli ha portato a termine la prova è stato accolto con calore: secondo quanto riportato, il pubblico le ha riservato anche una standing ovation, un segnale di apprezzamento per il coraggio della trasformazione.

Il siparietto con Malgioglio: dalla critica alla battuta

Il momento della valutazione ha cambiato rapidamente temperatura. Cristiano Malgioglio, fedele al suo stile fatto di ironia e commenti che diventano parte dello show, ha espresso un giudizio molto severo sull’imitazione, pur riconoscendo a Pettinelli l’audacia di essersi misurata con un personaggio così complesso. In studio il tono della critica, proprio per come è stato formulato, ha innescato reazioni divertite e risate.

La risposta di Pettinelli è arrivata immediata, spostando il terreno del confronto dall’esibizione all’immagine del giudice. La concorrente ha preso di mira il look di Malgioglio con una battuta diventata il cuore del siparietto: “Sembri la signora Coriandoli con la ricrescita!” Il botta e risposta ha fatto leva su un’intesa televisiva fatta di provocazioni reciproche, trasformando un momento potenzialmente complicato in una parentesi di comicità.

Nonostante la durezza dei commenti, Malgioglio ha poi collocato Pettinelli al terzo posto nella sua personale classifica di puntata. Nel risultato complessivo, però, la performance ha raccolto 43 punti, che sono valsi alla concorrente il decimo posto nella graduatoria generale della serata: un piazzamento lontano dalle prime posizioni, ma accompagnato da un segmento televisivo tra i più commentati.

Chi ha vinto la quinta puntata: Max Paiella primo con Aznavour

La vittoria della quinta puntata è andata a Max Paiella, premiato per la trasformazione in Charles Aznavour. Il suo punteggio finale è stato di 86, il più alto della serata, e gli ha consegnato un successo importante nella progressione verso la finalissima. Alle sue spalle si è piazzata Roberta Morise, in versione Gianna Nannini, con 74 punti. Terza Selma, chiamata a misurarsi con Michael Jackson, che ha chiuso con 70 punti: un podio composto da prove molto diverse tra loro, ma tutte capaci di convincere la giuria.

Ai piedi del podio si è collocato Andrea Perroni, questa volta nei panni di Luca Carboni, con 56 punti. Poi Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, protagonisti di una doppia imitazione nei ruoli di Vittorio De Sica e Mal, che hanno totalizzato 54 punti. Sesta Jasmine Carrisi con l’interpretazione di Madame (53), seguita da Stefano Meloccaro in Lucio Battisti (52). Vladimir Randazzo, impegnato con Samurai Jay, ha ottenuto 47 punti, davanti a Maddalena Corvaglia che, con Lady Gaga, si è fermata a 46. Dopo Pettinelli (43), ha chiuso la classifica Paola Perego, che ha interpretato Cher totalizzando 33 punti.

Tra gara e spettacolo: cosa resta della serata

La puntata si è chiusa quindi con un nuovo vincitore e con una graduatoria che, settimana dopo settimana, continua a ridisegnare i rapporti di forza tra i concorrenti. Il risultato di Max Paiella rappresenta un passo significativo in una corsa che, avvicinandosi alla finalissima, tende a farsi sempre più serrata.

Accanto ai numeri, però, il racconto televisivo della serata è rimasto legato anche alle dinamiche tra giuria e concorrenti. Il confronto tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio, costruito su una critica severa e su una replica ironica, ha mostrato ancora una volta come Tale e Quale Show non sia soltanto una competizione di imitazioni, ma anche un format in cui le personalità in studio contribuiscono a determinare ritmo, tono e memoria della puntata.

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