Carmen Di Pietro ha raccontato una sorprendente storia d’amore con Sylvester Stallone al Grande Fratello Vip, mentre sui social è scoppiata una polemica per una foto contestata.





La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via e, sin dal primo giorno, i concorrenti hanno iniziato a rivelare dettagli personali e aneddoti del loro passato. Prima ancora che tutti gli inquilini completassero il loro ingresso nella Casa, quelli presenti nell’Open House hanno cominciato a conoscersi meglio, condividendo esperienze e retroscena che solitamente rimangono nascosti lontano dalle telecamere.





Tra i protagonisti che hanno attirato subito l’attenzione c’è Carmen Di Pietro, la showgirl che, conversando con Jonathan Kashanian, ha svelato una storia d’amore inaspettata risalente a molti anni fa. Questo racconto coinvolge una delle star più celebri di Hollywood, noto per i suoi film iconici. Carmen ha ricordato di aver incontrato l’attore durante l’inaugurazione di un locale a Roma, dove ha notato che lui mostrava un chiaro interesse nei suoi confronti. Tuttavia, la barriera linguistica ha complicato le cose, poiché Carmen non parlava bene l’inglese. “Mi guardava in continuazione e diceva love qua… love qua… ma io mi sono fermata solo a love perché l’inglese è quello che è”, ha raccontato divertita, suscitando le risate dei suoi compagni.

La loro conoscenza non si è limitata a qualche sguardo fugace; Carmen ha rivelato di aver passato del tempo con l’attore, incluso un romantico incontro a cena, durante il quale lui le ha regalato dei fiori. Solo a questo punto, è emerso il nome del protagonista del racconto: Sylvester Stallone, l’icona di Hollywood nota soprattutto per il suo ruolo nella saga di “Rocky”. Carmen Di Pietro ha quindi condiviso dettagli sulla loro relazione, compreso il momento del loro primo bacio.

Jonathan Kashanian ha chiesto a Carmen come si fosse sentita a ricevere un bacio da uno dei sex symbol più famosi degli anni Ottanta. La showgirl ha risposto con un sorriso, giocando con la curiosità del suo interlocutore: “Quante cose vuoi sapere, è stato meraviglioso anche se è arrivato dopo un’attesa di tre ore”. Questo scambio ha catturato l’attenzione degli altri concorrenti, che sono rimasti affascinati dalla rivelazione.

Il racconto si è fatto ancora più interessante quando Carmen ha descritto Stallone come una persona molto diversa rispetto all’immagine pubblica che ha costruito nel corso della sua carriera. “Ha tanti muscoli e sembra chissà che e invece è di una timidezza incredibile”, ha affermato, sorprendendo i suoi compagni. Questa descrizione ha offerto uno spaccato inedito della personalità dell’attore, rivelando un uomo riservato e sensibile, lontano dai personaggi forti che ha interpretato nei film.

La confessione di Carmen Di Pietro ha già iniziato a generare discussioni sia all’interno della Casa che all’esterno, mentre il pubblico attende con ansia ulteriori retroscena e aneddoti dai concorrenti. Tuttavia, nel frattempo, è scoppiata anche una piccola polemica sui social media riguardo a una foto di Carmen.

Su X, è emersa un’immagine che sembrava mostrare Carmen Di Pietro seduta da sola a tavola mentre mangiava, scatenando le critiche di molti utenti. I commenti erano severi, con alcuni che esprimevano indignazione per il comportamento degli altri concorrenti: “Posso dire? SCHIFOSI. Lasciare una persona mangiare a tavola da solo è un gesto che fa proprio SCHIFO”. Altri utenti hanno ipotizzato che ci fosse una sorta di “branco” contro di lei, mentre qualcuno ha sottolineato che il clima di tensione fosse già palpabile dopo solo pochi giorni dall’inizio del reality.

Tuttavia, la polemica ha preso una piega inaspettata quando è emerso che la foto in questione non era recente, ma risaliva a un’altra edizione del Grande Fratello Vip. Molti utenti hanno criticato chi ha diffuso l’immagine, accusandolo di voler screditare i concorrenti e di alimentare controversie senza motivo. Un commento ha messo in discussione la veridicità della ricostruzione, affermando: “Peccato che non sia attuale sta foto perché sta casa non è quella di adesso”.

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