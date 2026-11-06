Grave perdita per Carolyn Smith, l’annuncio social della morte di BB

La coreografa e giudice di Ballando con le Stelle ha condiviso sui social il dolore per la scomparsa improvvisa dell’amata quattro zampe.





La coreografa e giudice di Ballando con le Stelle ha condiviso sui social il dolore per la scomparsa improvvisa dell’amata quattro zampe.





Un nuovo e profondo dolore ha colpito Carolyn Smith, giudice televisiva e coreografa, che si ritrova a salutare per sempre la cagnolina BB, deceduta improvvisamente nel corso della notte. La notizia del lutto è stata diffusa dalla diretta interessata mediante il suo canale Instagram, dove ha manifestato tutto il proprio tormento per la dolorosa dipartita. Conosciuta formalmente come Lady Beautiful Butterfly Emotions, la cagna rappresentava un pilastro affettivo per la stimata insegnante di danza, particolarmente vicina ai suoi animali.

Questa nuova ferita si aggiunge ad altri momenti difficili vissuti negli ultimi anni dalla nota figura televisiva. Nel giugno del 2024, infatti, la coreografa aveva dovuto affrontare la dolorosa perdita di un altro cagnolino, Sir Scotty, deceduto a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto in seguito a un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al fegato. Tra le vicende del passato che hanno segnato profondamente il suo percorso figura anche il grave episodio registrato nel 2021, quando al labrador Mike venne scoperto un proiettile conficcato all’interno di una zampa, situazione che richiese l’attenzione e la valutazione dei medici veterinari.

Il legame profondo con il mondo animale ha sempre occupato uno spazio centrale nella vita quotidiana della celebre giudice televisiva, la quale non ha mai esitato a condividere pubblicamente sia le gioie che i momenti più bui legati ai suoi compagni a quattro zampe. Questo attaccamento viscerale emerge con chiarezza nei messaggi di cordoglio e nei pensieri che la professionista affida regolarmente alle piattaforme social, trovando spesso il sostegno e la vicinanza del pubblico che la segue con affetto costante sia sul piccolo schermo sia sul web.

La nota coreografa, volto storico del programma Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci sulla televisione italiana, ha affrontato nel corso della sua vita anche altre e ben più pesanti battaglie personali. Dal 2015, infatti, la popolare insegnante di danza è impegnata in una lunga e complessa lotta contro un tumore al seno, affrontato sempre con grande determinazione e trasparenza di fronte ai telespettatori e ai suoi estimatori.

Mentre prosegue la sua coraggiosa battaglia contro la malattia oncologica diagnosticata nel duemilaquindici, la celebre insegnante di danza dimostra ogni giorno una straordinaria forza interiore nel fronteggiare tutte le avversità. La nota coreografa, che guida con grande competenza la giuria del programma televisivo condotto da Milly Carlucci sulla televisione nazionale, riesce a bilanciare con dedizione assoluta i molteplici impegni professionali negli studi e la dimensione intima della propria esistenza.

Nonostante i gravissimi dolori causati dalla recente scomparsa notturna della sua amata cagnolina Lady Beautiful Butterfly Emotions, detta BB, e i tristi ricordi legati al precedente lutto del cane Sir Scotty avvenuto nel giugno del duemilavent四 a seguito di complicazioni post operatorie per un tumore al fegato, la popolare giudice mantiene intatto il suo ruolo centrale nel mondo dello spettacolo.

Il legame speciale con i propri compagni a quattro zampe rimane un pilastro essenziale nella vita della stimata professionista britannica. La popolare artista non esclude mai dai suoi ricordi il difficile momento registrato nel duemilaventuno, anno in cui il cane Mike subì una ferita alla zampa per via di un proiettile. Attraverso i contenuti condivisi sulla piattaforma Instagram e le costanti presenze in pubblico, la nota coreografa testimonia ogni giorno una notevole tempra morale, ottenendo la sincera vicinanza e il profondo affetto di una vasta platea che la segue con intensa partecipazione emotiva sia attraverso gli schermi televisivi sia mediante la rete.



