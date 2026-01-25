C’è Posta per Te, Patrick tradisce Lola e lei non si fida: lui la ferma: “Se chiudi la busta mi trovi sotto casa”





Nell’ultima puntata di “C’è Posta per Te”, Patrick si presenta in studio con l’intento di riconquistare Lola, la ragazza di cui è innamorato e con la quale ha condiviso otto anni di relazione. Tuttavia, la loro storia si è interrotta bruscamente dopo che Lola ha scoperto un tradimento da parte di Patrick. La lettera letta da Maria De Filippi per introdurre la loro storia descrive un rapporto caratterizzato da una gelosia reciproca e da un attaccamento quasi morboso, in cui entrambi si erano allontanati dai rispettivi amici.





Patrick, parlando della situazione, ha evidenziato che l’insicurezza di Lola è stata una costante nel loro rapporto. Dopo aver deciso di allontanarsi da lei, Patrick ha iniziato a frequentare un’altra ragazza, ma si è presto reso conto di essere ancora innamorato di Lola. Tornato da lei, ha cercato di nascondere la sua breve relazione, ma Lola ha scoperto tutto e lo ha lasciato.

In studio, Patrick si rivolge a Lola con parole piene di emozione: “Amore mio, sei bellissima, ti amo da morire. Sono pentito per ciò che ho fatto, non solo per il tradimento, non ti ho rispettata, ti ho delusa e non ti ho dato attenzioni. L’altra non ha mai contato nulla, io voglio mettermi in gioco, andare a lavorare, comprare una casa e andare a vivere con te, creare una famiglia con te”. Aggiunge anche che, nonostante le sue azioni, Lola rimane il suo sogno. Conclude con una promessa: “Lo so che per te è difficile fidarti delle persone, ma almeno stavolta fidati, senza di te non sono niente. Anche se non apri la busta, domani sono già sotto casa tua. Ti amo”.

Tuttavia, Lola, ascoltando le parole di Patrick, non sembra convinta. Tra sorrisi e sguardi scettici, spiega a Maria le sue riserve: “Sì, anche lui era geloso. Non è che mi fidavo molto di lui, era uno che una cosa la nascondeva, anche i messaggi. Sono piccolezze, ma alla fine mi ha messo le corna. Sì, però non mi fido. Lui è anche sparito. Lui mi ha detto che questa ragazza non la sentiva più, invece hanno smesso di messaggiare molto tempo dopo. Ma lei perché dovrebbe mentirmi?”.

Lola esprime chiaramente i suoi dubbi, affermando che, se tornasse con Patrick, non vedrebbe lui, ma la ragazza con cui ha tradito. Racconta di aver scoperto l’identità di questa ragazza grazie alla cugina di Patrick, ma nonostante ciò, ammette di provare ancora qualcosa per lui. “La mia parte emotiva mi dice se cambia magari ci torno, quella razionale no”.

In un momento di grande intensità emotiva, Patrick chiede a Lola di togliere la busta, implorando: “Ti prego, togli la busta, ce ne andiamo insieme da qua. Per favore, ti ho portato fino a qua. Lola, ti prego, leva sta busta, io ti amo”. Nonostante le sue suppliche, Lola rimane ferma nella sua posizione, spiegando di avere un attaccamento ansioso che la porta a vedere solo la persona a cui si attacca. “Non è che sono malata”, aggiunge, sottolineando le sue difficoltà.

Patrick continua a insistere, cercando di dimostrare a Lola quanto sia sincero nel suo desiderio di cambiare. Ma Lola chiude la busta, affermando: “Non significa che sei cambiato. Devi andare da uno psicologo secondo me, ci devi andare. Io non so se riesco a passarci sopra a questa cosa, non so se ce la faccio. Si monta la testa, mi dà per scontata”.

Maria De Filippi, nel tentativo di far riflettere Lola, le fa notare che, nonostante abbia chiuso la busta, non si sia alzata per andarsene. Questo suggerisce che ci sia ancora qualcosa che la tiene legata a Patrick. Dopo un momento di riflessione, Lola decide di richiamare Patrick, esprimendo il desiderio di dargli una possibilità.

Sono pronta a dare una possibilità a me stessa per vedere se cambi, perché io a te ci tengo ancora. Ma comando io e decido io, ma seriamente però, se no sparisco io.

Con queste parole, la busta viene riaperta e i due si abbracciano, sebbene in modo freddo, avviando così una nuova fase della loro relazione. Nonostante le incertezze, Lola sembra disposta a esplorare la possibilità di un futuro insieme a Patrick, ma con la consapevolezza che dovrà essere lei a prendere le redini della situazione.



