C’è posta per te verso la chiusura anticipata: su Canale 5 il concerto di Sal Da Vinci contro Sanremo Top





I sabati sera di marzo su Canale 5 si prospettano pieni di sorprese e incertezze. Negli ultimi giorni, sono circolate diverse ipotesi sui programmi che verranno trasmessi in prima serata sull’emittente principale di Mediaset. Tra ripensamenti e decisioni dell’ultimo minuto, il palinsesto continua a subire modifiche e le voci si rincorrono. Tuttavia, una certezza c’è: sabato 7 marzo sarà trasmessa una nuova puntata di C’è posta per te, condotta da Maria De Filippi, che si scontrerà con la prima serata di Sanremo Top su Rai 1.





Questo format spin-off del Festival di Sanremo, ideato negli anni Novanta da Pippo Baudo, si concentrerà sui brani che, indipendentemente dai risultati della giuria, stanno dominando le classifiche musicali. Durante la prima puntata, quindici dei trenta artisti in gara si esibiranno, mentre i restanti quindici lo faranno nella seconda e ultima serata, prevista per sabato 14 marzo.

Per quanto riguarda la programmazione di Canale 5 per il 14 marzo, inizialmente si era parlato della possibilità di mandare in onda un film. Tuttavia, secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’ipotesi più plausibile sembra essere quella della messa in onda in replica del concerto di Sal Da Vinci, registrato lo scorso 17 dicembre. Questo spettacolo, trasmesso originariamente da Piazza del Plebiscito a Napoli, aveva ottenuto un buon riscontro con 2.163.000 spettatori e il 17% di share.

La scelta di riproporre il concerto di Da Vinci non appare casuale. Il cantante, vincitore del Festival di Napoli, potrebbe rappresentare un’interessante alternativa allo speciale dedicato a Sanremo su Rai 1, creando un curioso intreccio tra due eventi musicali legati alla tradizione italiana. Inoltre, c’è la possibilità che Sal Da Vinci venga invitato come ospite proprio a Sanremo Top, generando così una situazione particolare in cui lo stesso artista sarebbe protagonista su due reti diverse nella stessa sera.

Dopo Sanremo Top, il testimone passerà a Canzonissima, che prenderà il via sabato 21 marzo su Rai 1. Questo programma vedrà il ritorno di Milly Carlucci, che si troverà nuovamente a sfidare Maria De Filippi in una competizione televisiva, come già accaduto in autunno con Ballando con le stelle contro Tu sì que vales. A questo punto, Canale 5 dovrà decidere se trasmettere l’ultima puntata stagionale di C’è posta per te o anticipare l’inizio del serale di Amici 2026.

Secondo le indiscrezioni più recenti, la rete avrebbe optato per la seconda opzione: anticipare l’avvio della fase serale di Amici al 21 marzo. Questa decisione comporterebbe la chiusura anticipata di C’è posta per te, che saluterà il pubblico già il 7 marzo. In questo caso, alcune storie previste per le puntate successive potrebbero restare inedite. Si segnala, infatti, che il programma ha spesso adottato una strategia di montaggio non lineare, selezionando i racconti ritenuti più coinvolgenti. A dimostrazione di ciò, i diversi abiti indossati da Maria De Filippi nella stessa serata e i cambiamenti nel pubblico presente in studio.

Se invece si decidesse di mantenere invariata la programmazione originaria e trasmettere tutte le puntate previste di C’è posta per te, il debutto del serale di Amici slitterebbe al 28 marzo. Al momento, tuttavia, questa possibilità sembra meno probabile.



