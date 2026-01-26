Chi era Enea Tonoli, il giovane eroe morto nel tentativo di salvare il suo cane





Si chiamava Enea Tonoli l’uomo di 46 anni tragicamente scomparso il 24 gennaio scorso a Monzambano, in provincia di Mantova. L’incidente è avvenuto nel canale Virgilio, dove Tonoli si è tuffato per salvare il suo cane, che stava annegando. Nonostante il suo coraggio, l’uomo non è riuscito a riemergere dall’acqua, e la sua morte ha lasciato un profondo dolore nella comunità locale.





Enea Tonoli lavorava come operatore ecologico per il Comune e si era sempre distinto per il suo impegno nel volontariato e nella Pro Loco. Gli amici lo ricordano come una persona “gentile, simpatica e sempre disponibile ad aiutare chiunque avesse bisogno di aiuto”. Un tributo che evidenzia il suo grande cuore e il senso di solidarietà che lo caratterizzava.

La ricostruzione dell’incidente indica che i fatti si sono svolti intorno alle 22:00 di due giorni fa. Tonoli stava passeggiando con un amico e il suo cane nella zona di Olfino, tra Monzambano e Valeggio sul Mincio, quando l’animale è scivolato nel canale. In un atto di coraggio, Enea si è tuffato per cercare di riportarlo a riva, ma non è più riemerso. Preoccupato dalla sua assenza, l’amico ha immediatamente lanciato l’allerta.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra del Distaccamento di Castiglione e di Bardolino, dotati di una motobarca, insieme a un’ambulanza e due auto mediche in codice rosso. I carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno assistito ai soccorsi. Tuttavia, una volta giunti nei pressi del canale, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Tonoli, per il quale non c’era più nulla da fare. Fortunatamente, il cane è stato ritrovato vivo poco più a valle, un segno che ha portato un minimo di conforto in una situazione devastante.

La notizia della morte di Enea Tonoli ha suscitato una forte commozione nella comunità. Molti residenti e amici hanno espresso il loro cordoglio sui social media, condividendo ricordi e aneddoti sulla sua vita e sul suo impegno sociale. La sua tragica fine ha messo in luce non solo il legame profondo che aveva con il suo animale domestico, ma anche il valore del sacrificio e della dedizione che caratterizzavano la sua personalità.

La comunità di Monzambano si è unita nel lutto, onorando la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri. L’impatto del suo gesto eroico e la sua prematura scomparsa sollevano interrogativi sulla sicurezza degli ambienti acquatici e sull’importanza della vigilanza quando si è in prossimità di corsi d’acqua.



