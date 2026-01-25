Chi era il 19enne Davide Borgione trovato morto in strada: tra calcio e sogno di musica





La tragica morte di Davide Borgione, un ragazzo di 19 anni, ha scosso la comunità di Torino. Il giovane è stato rinvenuto privo di sensi in strada nel quartiere di San Salvario alle 3 di notte, accanto alla sua bicicletta. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione da parte dell’equipe medica del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.





Davide era un grande appassionato di calcio e tifoso del Torino. Nel corso della sua vita, aveva indossato le maglie di diverse società dilettantistiche torinesi, tra cui il Barcanova e la Torinese. Oltre alla sua passione per il calcio, Davide era anche un amante della musica. Sotto il nome d’arte di Borgi, aveva pubblicato diverse canzoni e album, sognando una carriera come cantante.

La famiglia di Davide ha già vissuto un dramma simile, avendo perso un altro figlio. Andrea, il fratello maggiore di Davide, era deceduto nel 2023 all’età di 35 anni a causa di un infarto. Andrea era vice comandante della polizia locale di Vercelli e la sua morte aveva profondamente colpito la famiglia e la comunità.

La polizia locale di Torino sta attualmente indagando sulle circostanze della morte di Davide. Gli investigatori stanno seguendo due piste principali: la prima ipotesi è che il giovane possa essere stato investito da un pirata della strada, mentre la seconda riguarda la possibilità di una caduta accidentale.

Davide aveva lasciato da poco la discoteca Milk, dove aveva trascorso la serata con amici. Nei pressi del suo corpo, i soccorritori hanno trovato la sua bicicletta a pedalata assistita. Tuttavia, l’assenza di segni evidenti di danneggiamento sulla bici solleva interrogativi. È possibile che Davide sia caduto dalla bicicletta o che sia stato travolto mentre si trovava sulla pista ciclabile.

Un’ulteriore possibilità è che Davide sia stato investito da un automobilista che poi è fuggito senza prestare soccorso. Al momento, non ci sono testimoni oculari che abbiano assistito all’incidente, rendendo necessaria l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire la dinamica dei fatti.

La morte di Davide Borgione ha suscitato un’ondata di tristezza tra amici e familiari, che lo ricordano come un ragazzo solare e pieno di vita. La sua passione per il calcio e la musica lo avevano reso una figura amata nella sua comunità. La notizia della sua morte ha portato a riflessioni su quanto possa essere fragile la vita dei giovani, spesso coinvolti in situazioni pericolose.

Le indagini proseguono con la speranza di fare luce su quanto accaduto quella notte. La famiglia e gli amici di Davide attendono risposte e giustizia per il giovane, il cui sogno di una carriera musicale e una vita piena di promesse è stato tragicamente interrotto.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità di Torino si unisce nel cordoglio per la perdita di Davide, un giovane con un grande futuro davanti a sé, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo conosceva. La speranza è che la verità emerga al più presto, affinché la sua memoria possa essere onorata in modo adeguato.



