Chi erano Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella morti nell’incidente stradale di Altamura





La città di Altamura è scossa dalla tragica notizia della morte di Antonio Bigi, 21 anni, e di sua sorella Cecilia Bigi, 25 anni, avvenuta in un drammatico incidente stradale. L’incidente si è verificato nelle prime ore di domenica 18 gennaio lungo la strada provinciale 41, che collega Altamura a Laterza. Antonio è deceduto sul colpo, mentre Cecilia, trasportata in condizioni critiche al Policlinico di Bari, è morta alcune ore dopo.





A bordo del veicolo viaggiavano anche altri tre giovani, che hanno riportato ferite e sono attualmente ricoverati in diversi ospedali della zona. Le loro condizioni variano, ma uno di loro è in gravissime condizioni e si trova in coma. La comunità di Altamura è ora in attesa di ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente, che secondo le prime indagini non avrebbe coinvolto altri veicoli. Il SUV Mercedes su cui viaggiavano i giovani sarebbe uscito autonomamente di strada. Saranno le forze dell’ordine a chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.

I social network sono stati inondati da messaggi di cordoglio e ricordi dedicati ai due fratelli, che erano molto legati tra loro e alla loro famiglia. Le immagini condivise nel corso degli anni raccontano di un rapporto profondo, di momenti felici trascorsi insieme, ora trasformati in ricordi dolorosi. Cecilia, conosciuta da tutti come Ilia, lavorava in uno studio di consulenze ad Altamura e le sue pagine social mostrano spesso fotografie accanto al fratello Antonio, evidenziando un legame forte e costante all’interno di una famiglia molto unita. Antonio, noto e benvoluto in città, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e amici.

Dopo la notizia della morte di Cecilia, il sindaco di Altamura ha espresso il suo sgomento attraverso un messaggio ufficiale, annunciando il lutto cittadino in occasione dei funerali. “Apprendo con sgomento che nell’incidente di questa mattina sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza sono morti due ragazzi della nostra città, fratello e sorella. La notizia sconvolge tutti. Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Bigi a cui sono rivolti i nostri pensieri e l’abbraccio della comunità. Interpretando il sentimento collettivo della città, proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali,” ha dichiarato il sindaco.

Le indagini proseguono per accertare le cause esatte dell’incidente e per fornire risposte alle famiglie e alla comunità colpita da questa tragedia. La notizia ha scosso profondamente non solo i familiari, ma anche gli amici e i conoscenti di Antonio e Cecilia, che ora si stringono attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

La comunità di Altamura si unisce nel ricordo di due giovani che hanno lasciato un segno profondo nella vita di chi li ha conosciuti. La loro scomparsa rappresenta una perdita incolmabile, e i messaggi di affetto e sostegno continuano a moltiplicarsi sui social media, testimoniando l’amore e il rispetto che circondavano i due fratelli.

In attesa dei funerali, la città si prepara a onorare la memoria di Antonio e Cecilia Bigi, uniti non solo nel legame di sangue, ma anche nella tragica sorte che li ha colpiti. Le autorità locali e i cittadini si stanno organizzando per rendere omaggio a questi due giovani, che hanno rappresentato un esempio di affetto e unità familiare.



