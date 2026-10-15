Come finisce Black Adam: trama, cast e spiegazione del finale





Black Adam, diretto da Jaume Collet-Serra e uscito nel 2022, segna il debutto cinematografico dell’antieroe DC interpretato da Dwayne Johnson. Il film segue la storia di Teth-Adam, un uomo dotato di poteri divini che, dopo essere stato imprigionato per millenni, si risveglia nel moderno Kahndaq, una nazione oppressa da forze esterne. La sua lotta per la giustizia e la libertà lo porta a confrontarsi con la Justice Society e a scoprire il vero significato del suo potere.





Black Adam: trama del film

Nel 2600 a.C., il tirannico re Ahk-Ton di Kahndaq sfrutta il suo popolo per estrarre l’Eternium, un minerale magico necessario per forgiare la Corona di Sabbac, un artefatto che conferisce poteri immensi. Un giovane schiavo guida una rivolta contro Ahk-Ton e viene scelto dal Consiglio dei Maghi come campione, trasformandosi in un supereroe adulto noto come Teth-Adam. Dopo aver sconfitto Ahk-Ton, Teth-Adam viene imprigionato per millenni.

Ai giorni nostri, Kahndaq è sotto il controllo dell’organizzazione criminale Intergang. L’archeologa Adrianna Tomaz, insieme al fratello Karim e ai colleghi Samir e Ishmael, cerca la Corona di Sabbac. Dopo averla trovata, vengono attaccati da Intergang, e Adrianna risveglia involontariamente Teth-Adam pronunciando un incantesimo. Adam elimina i soldati di Intergang, attirando l’attenzione del governo degli Stati Uniti, che invia la Justice Society—composta da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone—per fermarlo.

Nel frattempo, Ishmael si rivela essere il discendente di Ahk-Ton e desidera la Corona per ottenere il potere di Sabbac. Dopo aver rapito Amon, il figlio di Adrianna, Ishmael ottiene la Corona e si trasforma in Sabbac, un demone potente. La Justice Society e Black Adam uniscono le forze per affrontare Sabbac. Durante la battaglia, Doctor Fate sacrifica la propria vita per indebolire Sabbac, permettendo ad Adam di distruggerlo definitivamente.

Cast e personaggi

Dwayne Johnson nel ruolo di Teth-Adam / Black Adam

nel ruolo di Teth-Adam / Black Adam Aldis Hodge nel ruolo di Carter Hall / Hawkman

nel ruolo di Carter Hall / Hawkman Pierce Brosnan nel ruolo di Kent Nelson / Doctor Fate

nel ruolo di Kent Nelson / Doctor Fate Noah Centineo nel ruolo di Albert “Al” Rothstein / Atom Smasher

nel ruolo di Albert “Al” Rothstein / Atom Smasher Quintessa Swindell nel ruolo di Maxine Hunkel / Cyclone

nel ruolo di Maxine Hunkel / Cyclone Sarah Shahi nel ruolo di Adrianna Tomaz

nel ruolo di Adrianna Tomaz Marwan Kenzari nel ruolo di Ishmael Gregor / Sabbac

nel ruolo di Ishmael Gregor / Sabbac Bodhi Sabongui nel ruolo di Amon Tomaz

nel ruolo di Amon Tomaz Mohammed Amer nel ruolo di Karim

Come finisce Black Adam

Dopo la sconfitta di Sabbac, Black Adam si rende conto che Kahndaq non ha bisogno di un sovrano, ma di un protettore. Rifiuta quindi di assumere il ruolo di re, scegliendo invece di vigilare sulla nazione come suo guardiano. La Justice Society riconosce il suo cambiamento e decide di lasciarlo libero, confidando nella sua promessa di proteggere Kahndaq.

Nella scena post-crediti, Amanda Waller avverte Adam di non lasciare Kahndaq, minacciando di inviare forze più potenti per fermarlo se lo farà. In risposta, Adam distrugge il dispositivo di comunicazione, affermando che nessuno può fermarlo. A questo punto, appare Superman, interpretato da Henry Cavill, suggerendo un possibile futuro confronto tra i due personaggi.

Spiegazione del finale di Black Adam

Il finale di Black Adam segna una significativa evoluzione del personaggio. Inizialmente motivato dalla vendetta e dalla rabbia, Adam comprende l’importanza di utilizzare i suoi poteri per il bene comune, scegliendo di proteggere Kahndaq senza imporsi come sovrano. Questo cambiamento riflette la sua crescita da antieroe a guardiano della giustizia.

La scena post-crediti introduce Superman, suggerendo future interazioni tra i due personaggi nel DC Extended Universe. Questo incontro potrebbe esplorare le dinamiche tra due figure potenti con visioni diverse della giustizia e del potere.

Curiosità sul film

Dwayne Johnson ha lavorato per oltre un decennio per portare Black Adam sul grande schermo, essendo stato annunciato per il ruolo già nel 2007.

Il film segna la prima apparizione cinematografica della Justice Society of America, un gruppo di supereroi che precede la Justice League nei fumetti DC.

Pierce Brosnan, noto per aver interpretato James Bond, debutta nel genere dei supereroi nel ruolo di Doctor Fate.

Dove vedere Black Adam

Black Adam è disponibile per lo streaming su piattaforme come HBO Max e per l’acquisto o il noleggio su servizi come Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play. La disponibilità può variare in base alla regione e al tempo, quindi è consigliabile controllare le piattaforme locali per le opzioni più aggiornate.

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