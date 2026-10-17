Come finisce Girl: trama, cast e spiegazione del finale





Il modo in cui come finisce Girl rappresenta il culmine di una narrazione intensa e profondamente umana che segue Lara, una giovane adolescente transgender determinata a realizzare il sogno di diventare ballerina professionista. Diretto da Lukas Dhont nel 2018, il film si concentra su temi come l’identità di genere, il sacrificio, la disciplina richiesta dalla danza e il rapporto con il proprio corpo in un momento di grande trasformazione psicologica e fisica. “Girl” non solo documenta il percorso di Lara verso il raggiungimento dei suoi obiettivi artistici, ma indaga soprattutto gli ostacoli emotivi e fisici che si frappongono tra lei e il suo diritto ad autodeterminarsi.





Girl: trama del film

Lara è una ragazza di quindici anni nata nel corpo di un ragazzo. Insieme al padre Mathias e al fratellino Milo, si trasferisce in una nuova città per permetterle di accedere a una rinomata scuola di danza classica. L’ingresso nella nuova realtà rappresenta per Lara sia una grande opportunità sia una serie di difficoltà impreviste: al rigore degli allenamenti si sommano le cure ormonali, la pressione esercitata dalla società e le sfide legate all’accettazione di sé. Il padre Mathias è una figura di supporto costante, ma neanche questo rende semplice affrontare pregiudizi, incomprensioni, e le prove tecniche di una disciplina esigente come la danza classica.

La quotidianità di Lara è scandita da visite mediche, allenamenti estenuanti e momenti di isolamento, soprattutto quando il confronto con le coetanee mette in luce la difficoltà di appartenere pienamente al gruppo. Il balletto, la forma artistica scelta da Lara, richiede livelli estremi di disciplina fisica e mentale, amplificando le insicurezze e le sofferenze che già sono parte integrante della sua esperienza di transizione. L’intreccio tra il sogno della danza e il desiderio di appartenere, riconoscersi e farsi riconoscere è ciò che rende unica ed estremamente toccante la narrazione di “Girl”.

Cast e personaggi

Victor Polster interpreta Lara. La sua performance è centrale nel rendere credibili la vulnerabilità e la determinazione della protagonista. Alla sua prima esperienza cinematografica, Polster dà vita a una Lara delicata e risoluta.

interpreta Lara. La sua performance è centrale nel rendere credibili la vulnerabilità e la determinazione della protagonista. Alla sua prima esperienza cinematografica, Polster dà vita a una Lara delicata e risoluta. Arieh Worthalter veste i panni di Mathias, padre di Lara. Il personaggio si distingue per l’empatia e il sostegno costante verso la figlia, mostrando il ruolo cruciale della famiglia nel processo di transizione.

veste i panni di Mathias, padre di Lara. Il personaggio si distingue per l’empatia e il sostegno costante verso la figlia, mostrando il ruolo cruciale della famiglia nel processo di transizione. Oliver Bodart è Milo, il fratellino di Lara, che offre momenti di leggerezza e affetto in un contesto spesso duro.

è Milo, il fratellino di Lara, che offre momenti di leggerezza e affetto in un contesto spesso duro. Katelijne Damen interpreta la dottoressa Naert, una delle figure mediche che assistono Lara nel suo percorso terapeutico.

interpreta la dottoressa Naert, una delle figure mediche che assistono Lara nel suo percorso terapeutico. Valentijn Dhaenens è il dottor Pascal, altro specialista coinvolto nel monitoraggio e supporto del processo di riassegnazione di genere.

è il dottor Pascal, altro specialista coinvolto nel monitoraggio e supporto del processo di riassegnazione di genere. Tijmen Govaerts interpreta Lewis, un personaggio secondario che si muove intorno all’ambiente di Lara.

Come finisce Girl: l’atto finale e le sue conseguenze

Arrivando al cuore della questione come finisce Girl, il film conduce lo spettatore a un climax emotivamente devastante ma profondamente realistico. Lara, pressata dall’inesorabile susseguirsi di visite mediche, esercizi dolorosi e dalla difficoltà ad accettare i tempi della propria trasformazione fisica, si trova ad affrontare una crisi profonda. I suoi progressi nel balletto sono continuamente messi in discussione sia dai limiti imposti dal proprio corpo sia dalla difficoltà a sentirsi “giusta” sia come ballerina sia come ragazza.

La tensione interna cresce drammaticamente: Lara è costretta a confrontarsi con l’attesa dell’operazione chirurgica di riassegnazione di genere, che sembra continuamente sfuggire per motivi medici e di sicurezza. Mentre il padre cerca di sostenerla, Lara accumula una quantità crescente di frustrazione, dolore e senso di isolamento, complici anche alcuni episodi spiacevoli con le compagne di balletto e la fatica fisica richiesta dal percorso scelto.

Nel culmine della disperazione, Lara compie un gesto autolesionistico estremamente grave: in una mattina in cui la solitudine e il senso di insoddisfazione sembrano insormontabili, agisce in modo drastico sul proprio corpo. Questo gesto rappresenta non solo la manifestazione estrema della sua sofferenza, ma anche uno spartiacque nella sua storia: l’evento costringe la famiglia e l’équipe medica a una profonda riflessione sulla salute mentale e le necessità psicologiche del percorso di transizione, oltre che sugli equilibri familiari e sulle priorità di Lara stessa.

Il film non chiude però sulla tragedia. Dopo una fase di ricovero e riflessione, Lara prende una difficile decisione: comprende di aver bisogno di rallentare, di ascoltarsi, di imporsi una pausa sia dal balletto sia dall’immediato desiderio di raggiungere l’obiettivo della riassegnazione chirurgica. È una scelta dolorosa, ma dettata dalla consapevolezza che i tempi biologici, psicologici ed emotivi non possono essere forzati oltre un certo limite, pena la perdita del proprio equilibrio o, peggio, della propria incolumità. L’ultima scena mostra Lara che cammina da sola, ma con un passo diverso, nuovo, segno di un percorso ancora lungo ma finalmente liberatosi di alcune pressioni esterne e interne.

Spiegazione del finale di Girl

Il finale di “Girl” si struttura come il punto d’arrivo di un itinerario interiore intenso e spesso doloroso. Il gesto autolesionista di Lara non viene mostrato come una semplice conseguenza della sua condizione di transgender, ma come la somma della fatica, del dolore e delle aspettative riposte in lei dall’ambiente medico, familiare e artistico. È il momento in cui tutti i nodi vengono al pettine: la difficoltà di rispettare i tempi clinici della trasformazione, l’impossibilità di adattarsi pienamente agli standard della danza classica, la fatica di accettarsi quando il mondo sembra negare la legittimità della propria identità.

Dopo l’evento traumatico, il film evita soluzioni semplici o consolatorie. Lara si trova costretta a fermarsi e a riconsiderare le sue priorità. Decide, d’accordo con il padre e il personale medico, di prendersi una pausa dai trattamenti e dal balletto, scegliendo di mettere in primo piano la propria salute mentale e fisica. Il regista Lukas Dhont sottolinea così come ogni percorso di auto-definizione sia unico e come, talvolta, la forza risieda non nel “resistere a ogni costo”, ma nel sapersi fermare per non perdersi.

L’ultima sequenza di “Girl” ha un tono sospeso e aperto: Lara procede verso il futuro senza sapere esattamente cosa la attenda, ma con la consapevolezza di avere il diritto di prendersi il tempo necessario. Questo finale evita di offrire una soluzione definitiva alle sue sofferenze, lasciando alla spettatrice e allo spettatore la coscienza della complessità del percorso di chi, come Lara, deve trovare da sé la propria strada nelle maglie strette di norme sociali, aspettative e desideri personali.

Il film e il suo significato: oltre la narrazione

La conclusione di “Girl” si distingue per la sua sobrietà e per il rigore nel racconto dei fatti, senza eccessi melodrammatici, ma anche senza minimizzare la sofferenza e il rischio a cui è sottoposta la protagonista. Il modo in cui come finisce Girl offre uno sguardo onesto sulle conseguenze psicologiche e fisiche di un percorso di transizione e sul carico emotivo che il sistema sociale e familiare può comportare, colloca il film tra le rappresentazioni più autentiche e toccanti dell’adolescenza transgender nel cinema europeo contemporaneo. L’opera di Dhont trova il suo centro soprattutto nella capacità di mostrare la vulnerabilità umana, senza mai cadere né nello stereotipo né nella pietà facile.

La scelta registica di mantenere il finale in una dimensione aperta rispecchia la realtà di molti giovani che affrontano fasi di grande sofferenza prima di arrivare a una definizione stabile di sé, sia in termini di identità di genere che di percorso professionale o personale. In questo, “Girl” si distingue sia per la sensibilità narrativa sia per la coerenza formale, affidando tutto il peso emotivo al volto e al corpo della protagonista, senza cercare forzature o ricatti emotivi.

Curiosità sulla produzione e interpretazione

“Girl” prende ispirazione dalla storia reale di Nora Monsecour , giovane ballerina transgender belga che, come Lara, ha affrontato non solo il percorso di transizione ma anche le sfide del mondo della danza classica.

, giovane ballerina transgender belga che, come Lara, ha affrontato non solo il percorso di transizione ma anche le sfide del mondo della danza classica. Victor Polster , protagonista del film, è stato scelto proprio per la sua esperienza nella danza classica, requisito che si riflette nell’autenticità delle scene di ballo e nella credibilità dei momenti di disciplina e fatica fisica vissuti da Lara.

, protagonista del film, è stato scelto proprio per la sua esperienza nella danza classica, requisito che si riflette nell’autenticità delle scene di ballo e nella credibilità dei momenti di disciplina e fatica fisica vissuti da Lara. La lavorazione di “Girl” è stata seguita da una particolare attenzione agli aspetti clinici e psicologici, con la collaborazione di specialisti in ambito medico e di persone transgender, per rendere il racconto rispettoso e realistico.

Dove vedere Girl

Il film “Girl” può essere visionato in streaming su piattaforme come Amazon Prime Video e Apple TV Store, permettendo un accesso immediato a una delle rappresentazioni più intense e accurate del percorso di crescita di un’adolescente transgender, nonché di ciò che realmente significa chiedersi e scoprire come finisce Girl.

Visualizzazioni: 1



