Come finisce Io prima di te: trama, cast e spiegazione del finale





come finisce Io prima di te: scopriamo la trama, il cast e gli eventi conclusivi, distinguendo i fatti del film dalla loro interpretazione.





Come finisce Io prima di te è una domanda che molti spettatori si pongono dopo aver seguito il commovente racconto di Louisa Clark e Will Traynor. Il film, uscito nel 2016 e diretto da Thea Sharrock, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jojo Moyes, e affronta temi complessi legati alla disabilità, all’eutanasia e alla ricerca di una vita piena e significativa nonostante le avversità. Ripercorriamo in modo dettagliato la trama del film, l’evoluzione dei personaggi principali e il significato profondo del finale.

Io prima di te: trama del film

La storia si svolge in una cittadina della campagna inglese dove Louisa “Lou” Clark, una ragazza di 26 anni dall’animo vivace e colorato, vive con la sua famiglia. Dopo aver perso il lavoro in una caffetteria locale, Lou cerca un nuovo impiego per contribuire al mantenimento economico della casa. Si presenta quindi a un colloquio presso la ricca famiglia Traynor e viene assunta come assistente di Will Traynor, il figlio trentenne rimasto tetraplegico in seguito a un grave incidente stradale due anni prima.

Will era abituato a una vita di successo, viaggi, attività estreme e indipendenza. Da quando, però, è immobilizzato su una sedia a rotelle, ha visto crollare tutte le sue certezze e si è chiuso in un atteggiamento cinico e distante, mostrando segni evidenti di depressione. La madre, Camilla Traynor, spera che la presenza di una persona come Lou possa almeno restituire un po’ di serenità al figlio. Lou non ha alcuna esperienza in campo medico, ma in lei prevalgono l’empatia e la volontà di portare un sorriso nella fatica quotidiana di Will.

I primi incontri tra Lou e Will sono difficili e pieni di silenzi, sarcasmo e frustrazione. Tuttavia, con pazienza e creatività, Lou cerca di coinvolgerlo in piccole attività e conversazioni, riuscendo pian piano a scalfire la corazza di freddezza che Will aveva costruito attorno a sé. Proprio durante questo percorso di avvicinamento, Lou scopre casualmente che Will ha promesso ai genitori che avrebbe resistito altri sei mesi prima di recarsi in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito, non sopportando più la sua condizione di totale dipendenza.

Louisa, colpita e stravolta da questa decisione, decide di giocarsi il tutto per tutto: desiderosa di ridare a Will il gusto della vita, pianifica una serie di sorprese, viaggi ed esperienze per ridargli speranza e mostrargli che si può essere felici anche in modo diverso dal passato. In questo percorso, la loro relazione diventa sempre più profonda e si trasforma in un amore delicato e autentico, capace di cambiare entrambi.

Cast e personaggi principali di Io prima di te

Emilia Clarke interpreta Louisa “Lou” Clark, una giovane donna allegra, estroversa e dai gusti eccentrici nella moda, che si rivela estremamente empatica e determinata nell’intento di aiutare Will a ritrovare la gioia di vivere.

interpreta Louisa “Lou” Clark, una giovane donna allegra, estroversa e dai gusti eccentrici nella moda, che si rivela estremamente empatica e determinata nell’intento di aiutare Will a ritrovare la gioia di vivere. Sam Claflin veste i panni di Will Traynor, un tempo brillante uomo d’affari e sportivo, che fatica ad accettare la sua nuova condizione, manifestando il proprio dolore attraverso sarcasmo e rifiuto del mondo.

veste i panni di Will Traynor, un tempo brillante uomo d’affari e sportivo, che fatica ad accettare la sua nuova condizione, manifestando il proprio dolore attraverso sarcasmo e rifiuto del mondo. Janet McTeer è Camilla Traynor, la madre di Will, profondamente segnata dalla sofferenza del figlio e preoccupata per il suo futuro, ma pronta ad amarlo e sostenerlo fino alla fine.

è Camilla Traynor, la madre di Will, profondamente segnata dalla sofferenza del figlio e preoccupata per il suo futuro, ma pronta ad amarlo e sostenerlo fino alla fine. Charles Dance interpreta Stephen Traynor, il padre di Will, anch’egli ferito dalla situazione ma meno presente rispetto alla moglie.

interpreta Stephen Traynor, il padre di Will, anch’egli ferito dalla situazione ma meno presente rispetto alla moglie. Matthew Lewis appare come Patrick, il fidanzato storico di Lou, egoista e ossessionato dal fitness, incapace di cogliere la crescita emotiva di Lou durante la sua esperienza con Will.

appare come Patrick, il fidanzato storico di Lou, egoista e ossessionato dal fitness, incapace di cogliere la crescita emotiva di Lou durante la sua esperienza con Will. Jenna Coleman è Katrina “Treena” Clark, la sorella minore di Lou, voce di buonsenso e sostegno nella vita della protagonista.

è Katrina “Treena” Clark, la sorella minore di Lou, voce di buonsenso e sostegno nella vita della protagonista. Brendan Coyle e Samantha Spiro interpretano rispettivamente Bernard e Josie Clark, i genitori di Lou, che affrontano con umiltà e realismo le sfide economiche e familiari.

e interpretano rispettivamente Bernard e Josie Clark, i genitori di Lou, che affrontano con umiltà e realismo le sfide economiche e familiari. Steve Peacocke è Nathan, l’infermiere professionale di Will, figura amichevole e di supporto costante.

è Nathan, l’infermiere professionale di Will, figura amichevole e di supporto costante. Vanessa Kirby interpreta Alicia, l’ex fidanzata di Will, che ha continuato la sua vita dopo l’incidente.

Come finisce Io prima di te: il destino di Lou e Will

Nonostante i grandi sforzi di Lou per infondere in Will una nuova prospettiva sulla vita, il giovane rimane determinato nella sua scelta. Il loro ultimo viaggio insieme, organizzato da Lou con la collaborazione dei familiari di Will, li porta a trascorrere dei giorni pieni di emozioni alle Maldive. In questo scenario suggestivo, Lou confessa apertamente il suo amore per Will, ormai consapevole di quanto sia profondo il legame che li unisce. Tuttavia, Will le fa capire che la sua decisione non può essere cambiata: non vuole vivere una vita che sente non essere più la sua e, nonostante il sentimento che prova per Lou, desidera esercitare il diritto di decidere fino in fondo per sé stesso.

Al ritorno dal viaggio, Louisa è distrutta, combattuta tra il desiderio di rispettare la volontà di Will e la speranza che possa cambiare idea. Will, però, le conferma con fermezza di volere proseguire il proposito, chiedendole di accompagnarlo in Svizzera insieme ai suoi genitori e a Nathan. Lou si rifiuta inizialmente di partecipare e si allontana, incapace di sopportare il dolore. Dopo un periodo di riflessione, spinta anche dal consiglio della madre Camilla, Lou decide infine di essere presente per Will, rispettando il suo ultimo desiderio di non affrontare la morte da solo.

In una delle scene più intense del film, Lou raggiunge Will nella clinica svizzera, condividono un ultimo commovente confronto prima che lui proceda con il suicidio assistito. Questo gesto rappresenta, per Will, il recupero di quella libertà di scelta che la vita gli aveva tolto. Lou, pur devastata, accoglie la richiesta di Will di fargli compagnia nell’ultimo momento della sua esistenza.

Come finisce Io prima di te: la scena del café parigino

Dopo la morte di Will, Lou segue le sue istruzioni: si reca a Parigi, città amata da Will e simbolo di nuove opportunità. Lì, seduta da sola in un café affacciato su una delle più belle piazze della città, legge la lettera che Will le aveva lasciato. In questo messaggio, Will invita Lou a guardare avanti, a non lasciarsi frenare dalla paura o dal dolore, ma a vivere ogni giorno con coraggio e curiosità. La esorta a esplorare il mondo e ad assaporare tutte le occasioni che la vita le offrirà. Nella lettera, inoltre, è incluso un lascito finanziario: Will, infatti, lascia a Lou una somma che le permetterà di continuare gli studi e di aprirsi a nuove esperienze, libere dai vincoli economici che fino a quel momento avevano limitato le sue scelte. Questa scena racchiude tutto il senso di gratitudine, speranza e trasformazione che Lou vive grazie all’incontro con Will.

Spiegazione del finale di Io prima di te

Il finale di “Io prima di te” rappresenta una riflessione intensa sull’autodeterminazione e sulla libertà personale. Will sceglie consapevolmente di porre termine alla propria esistenza, sentendo di non poter più trovare senso nella condizione di completa dipendenza fisica. Questa scelta, seppur dolorosa per chi lo ama, nasce dal desiderio di riaffermare il proprio diritto di decidere come vivere – e concludere – la propria vita.

Per Lou, la perdita di Will è uno spartiacque esistenziale. Attraverso di lui ha imparato a mettersi alla prova, ad amare senza riserve e ad affrontare l’ignoto. La lettera rappresenta il vero lascito del giovane: più della somma di denaro, è la spinta a vivere senza rimpianti e senza lasciarsi condizionare dai limiti imposti dalle circostanze. La scena finale nel café di Parigi, con Lou che sorride tra le lacrime, suggella il nuovo inizio della ragazza, capace ora di affrontare il futuro con rinnovata forza d’animo.

Il messaggio che il film lascia allo spettatore è profondo e universale: di fronte alla complessità della vita, nessuno può giudicare le scelte di chi soffre, e la vera prova d’amore consiste anche nell’accettare la volontà dell’altro, per quanto dolorosa possa essere. “Io prima di te” diventa così un emblema della libertà e del coraggio di scegliere, e della possibilità di riscoprire se stessi anche attraverso il dolore.

Conclusioni su come finisce Io prima di te

In definitiva, come finisce Io prima di te è il risultato di un percorso di crescita, fiducia e consapevolezza che trasforma entrambi i protagonisti. Se da un lato Lou si avvicina alla libertà e all’autorealizzazione grazie a Will, dall’altro Will trova pace nel fatto di aver lasciato a Lou un’eredità di coraggio e speranza. Il loro amore, pur interrotto dalla morte, continua a vivere nell’impegno di Lou a vivere fino in fondo ogni giorno. Il film lascia nel cuore dello spettatore l’eco di una storia intensa, che invita a riflettere sulle grandi domande della vita, dell’amore e della libertà di scegliere il proprio destino.

Scopri la trama, il cast e il commovente finale del film “Io prima di te”, tratto dal romanzo di Jojo Moyes.

Da leggere anche: La verità nascosta nell’ultimo invito di Mrs. Whitaker prima di sparire dalla mia vita.

Visualizzazioni: 0



