Cosa dice la Bibbia di chi muore nel sonno: una domanda che in molti si fanno





Morire mentre si dorme viene spesso immaginato come un passaggio sereno, ma ha un significato particolare nella Bibbia? Ecco cosa possiamo realmente ricavare dalle Scritture.





Andare a dormire la sera e non svegliarsi più. Per alcuni è una delle immagini più serene della morte, per altri è un pensiero che provoca inquietudine. Quando una persona cara muore durante il sonno, soprattutto senza una lunga malattia apparente, è naturale chiedersi: ha sofferto? Si è accorta di qualcosa? E soprattutto, la Bibbia attribuisce un significato particolare a chi muore mentre dorme?

Su Internet circolano interpretazioni secondo cui morire nel sonno sarebbe un segno speciale di Dio, quasi una chiamata privilegiata o una morte riservata alle persone che hanno concluso serenamente il proprio cammino.

La Bibbia, però, non dice questo.

Non esiste nelle Scritture un insegnamento secondo il quale il modo in cui una persona muore determini automaticamente il suo destino dopo la morte.

Esiste, tuttavia, un collegamento sorprendentemente frequente tra sonno e morte.

Perché nella Bibbia la morte viene chiamata “sonno”

Chi legge il Nuovo Testamento incontra diverse volte un’espressione particolare: alcune persone morte vengono descritte come se stessero dormendo.

Uno degli episodi più conosciuti riguarda Lazzaro.

Quando Lazzaro muore, Gesù inizialmente dice ai discepoli che il loro amico si è addormentato e che andrà a svegliarlo.

I discepoli interpretano quelle parole letteralmente: pensano che Lazzaro stia semplicemente riposando.

Gesù allora chiarisce che Lazzaro è morto.

Perché utilizzare proprio l’immagine del sonno?

Il significato diventa più chiaro considerando ciò che accade dopo: Gesù raggiunge la tomba e Lazzaro torna in vita.

Per il messaggio cristiano, dunque, la morte non rappresenta necessariamente la conclusione definitiva dell’esistenza.

Anche San Paolo paragona la morte al dormire

La stessa immagine ritorna nelle lettere di Paolo.

Parlando dei cristiani morti, l’apostolo utilizza più volte un linguaggio legato al sonno.

Non significa semplicemente che queste persone siano morte mentre dormivano. È una metafora della morte stessa.

Il sonno possiede infatti una caratteristica particolare: normalmente è seguito dal risveglio.

Ed è proprio questo il collegamento fondamentale con uno dei pilastri della fede cristiana: la risurrezione.

Come una persona chiude gli occhi la sera aspettandosi di riaprirli il mattino successivo, così l’immagine biblica del sonno richiama la speranza che la morte non abbia l’ultima parola.

Chi muore nel sonno ha una morte speciale secondo Dio?

Qui bisogna evitare di attribuire alla Bibbia qualcosa che non afferma.

Le Scritture non insegnano che morire nel sonno sia un premio, una benedizione particolare o il segno che una persona sia stata scelta da Dio.

Gli uomini e le donne raccontati nella Bibbia muoiono nelle circostanze più diverse.

Alcuni raggiungono un’età avanzata. Altri muoiono improvvisamente. Alcuni vengono uccisi. Altri attraversano malattie o persecuzioni.

Non troviamo una classificazione spirituale basata sulle modalità della morte.

Dal punto di vista biblico, ciò che conta non è se una persona muore nel proprio letto, in ospedale o improvvisamente, ma il rapporto dell’uomo con Dio e la speranza della vita eterna.

Morire nel sonno significa morire senza soffrire?

Questa è una domanda diversa e non può essere risolta dalla Bibbia.

Dal punto di vista medico, le cause di una morte avvenuta durante il sonno possono essere numerose e soltanto una valutazione clinica può chiarire cosa sia realmente accaduto.

Per questo non è corretto affermare automaticamente che chi muore dormendo non abbia provato alcuna sofferenza.

Allo stesso modo, non possiamo sapere dall’esterno cosa una persona abbia percepito negli ultimi istanti.

La Bibbia non entra in questi dettagli fisiologici.

Il suo messaggio riguarda soprattutto un’altra questione: che cosa rappresenta la morte per l’uomo davanti a Dio?

Cosa accade all’anima quando una persona muore?

È una delle domande più antiche dell’umanità.

La Bibbia contiene testi differenti che hanno dato origine, nel corso della storia cristiana, a diverse interpretazioni sullo stato dell’uomo tra la morte e la risurrezione.

Nel Nuovo Testamento troviamo comunque diversi riferimenti alla continuità dell’esistenza oltre la morte.

Gesù, sulla croce, parla al ladrone pentito del Paradiso.

Nel racconto del ricco e di Lazzaro, entrambi vengono descritti dopo la morte.

Paolo manifesta inoltre il desiderio di essere con Cristo.

Sono testi importanti, ma nessuno di essi sostiene che morire mentre si dorme produca un destino differente rispetto a morire in un altro momento della giornata.

Una persona sa che sta per morire mentre dorme?

La Bibbia non fornisce una risposta.

Non dice che, pochi secondi prima della morte, Dio svegli spiritualmente la persona, le mostri il Paradiso oppure le permetta di comprendere ciò che sta accadendo.

Sono immagini presenti in racconti popolari, testimonianze personali e rappresentazioni cinematografiche, ma non possono essere presentate come insegnamenti biblici.

Le Scritture lasciano molte domande senza una spiegazione dettagliata.

Ed è forse proprio questo uno degli aspetti più difficili della morte: l’uomo vorrebbe conoscere esattamente cosa accade in quell’istante, mentre la Bibbia concentra l’attenzione soprattutto su ciò che viene dopo.

Perché alcuni muoiono improvvisamente?

Anche questa domanda attraversa tutta la storia religiosa dell’uomo.

Quando una persona apparentemente sana va a letto e non si sveglia, i familiari possono chiedersi: perché proprio lui? Perché così?

La Bibbia non insegna che ogni morte improvvisa debba essere interpretata come una punizione.

Nel Vangelo, Gesù affronta anche il tema delle tragedie improvvise e mette in discussione l’idea che chi subisce una sorte drammatica sia necessariamente più colpevole degli altri.

È un punto fondamentale.

Non possiamo conoscere il valore morale di una persona osservando semplicemente come è morta.

La morte nel sonno può essere considerata una morte serena?

Dal punto di vista umano è comprensibile considerarla così.

Quando diciamo «almeno se n’è andato dormendo», spesso non stiamo facendo un’affermazione teologica.

Stiamo cercando consolazione.

Immaginare una persona amata nel proprio letto, con gli occhi chiusi e apparentemente tranquilla, può essere meno traumatico rispetto all’immagine di una lunga sofferenza.

Ma il messaggio cristiano offre una consolazione differente.

La speranza non deriva principalmente dal modo in cui una persona ha chiuso gli occhi.

Deriva dalla convinzione che la morte non sia necessariamente la fine definitiva.

Gesù e la morte della figlia di Giairo

C’è un altro episodio particolarmente significativo.

Quando Gesù raggiunge la casa di Giairo, sua figlia è morta.

Eppure utilizza nuovamente l’immagine del sonno.

Dice che la bambina non è morta, ma dorme.

Le persone presenti ridono perché sanno che è morta davvero.

Subito dopo, però, Gesù prende la bambina per mano e la fa alzare.

Ancora una volta il significato simbolico diventa evidente: davanti al potere di Dio, la morte viene rappresentata come qualcosa da cui è possibile essere risvegliati.

La Bibbia dice che un giorno i morti si risveglieranno?

Qui arriviamo al cuore della risposta.

La speranza della risurrezione attraversa il Nuovo Testamento.

Paolo utilizza proprio l’immagine di coloro che si sono «addormentati» parlando della futura risurrezione.

È questo il motivo per cui, nel linguaggio cristiano antico, la morte viene spesso descritta attraverso termini collegati al riposo.

Non perché ogni persona muoia fisicamente mentre sta dormendo.

Ma perché, nella prospettiva cristiana, la morte non è necessariamente l’ultimo capitolo.

Quindi cosa dice davvero la Bibbia di chi muore nel sonno?

La risposta è molto più semplice di tante interpretazioni che circolano online.

La Bibbia non attribuisce un significato spirituale particolare al fatto di morire durante il sonno.

Non dice che sia necessariamente una benedizione.

Non dice che chi muore dormendo vada automaticamente in Paradiso.

Non dice neppure che quella persona sia stata chiamata da Dio in maniera diversa rispetto agli altri.

Ma utilizza ripetutamente proprio il sonno come immagine della morte.

Ed è una metafora potente.

Ogni sera l’uomo chiude gli occhi. Il mondo continua mentre lui non ne è consapevole. Poi arriva il mattino e si risveglia.

Per il cristianesimo, qualcosa di questa immagine richiama la grande promessa della risurrezione.

Per questo, davanti a una persona amata che una sera si è addormentata e non ha più riaperto gli occhi, la Bibbia non offre una spiegazione del perché sia accaduto proprio in quel momento.

Offre invece una speranza.

Per chi crede, quell’ultimo sonno non deve necessariamente essere considerato l’ultima parola.

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