Cosa è successo al dottor Stramezzi? La famiglia non crede alle cause naturali: Massimo Mazzucco rompe il silenzio.





Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato al Policlinico di Milano in coma. Le cause del malore rimangono sconosciute, mentre emergono ipotesi e sospetti.





Il dottor Andrea Stramezzi, noto medico di Milano e figura controversa per le sue posizioni sui vaccini e le terapie alternative, è attualmente ricoverato in condizioni critiche presso il Policlinico della città lombarda. Secondo quanto dichiarato dal figlio Pietro Stramezzi, il medico è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione durante la notte tra il 3 e il 4 marzo.

Le condizioni del dottore sono state definite “stabili ma gravi”. Al momento, si trova in terapia intensiva in stato di coma. Le prime analisi mediche hanno escluso cause evidenti come infarto, ictus o intossicazioni da alcol o sostanze stupefacenti. Inoltre, non sarebbero stati rilevati segni di effrazione nell’abitazione, escludendo la possibilità di un’aggressione fisica. Tuttavia, la causa esatta del malore rimane ancora ignota.

Nelle ore successive alla notizia del suo ricovero, sui social media si sono diffuse voci riguardanti una possibile morte del medico. Tuttavia, queste informazioni si sono rivelate infondate. Un amico della famiglia, in contatto diretto con il figlio Pietro, ha confermato che il dottor Stramezzi è ancora in vita al momento della stesura di questo articolo.

La figura di Andrea Stramezzi è stata spesso al centro di dibattiti e polemiche. Durante la pandemia di Covid-19, il medico aveva dichiarato di aver curato circa 10.000 pazienti utilizzando terapie non approvate ufficialmente dalle autorità sanitarie. Inoltre, era un sostenitore di approcci alternativi anche per il trattamento del cancro, promuovendo l’uso off-label di farmaci antiparassitari come l’Ivermectina e il Fenbendazolo.

Un post pubblicato dallo stesso Stramezzi alcuni anni fa è tornato alla ribalta nelle ultime ore, alimentando ulteriori speculazioni. Nel messaggio, il medico aveva scritto: “Dichiaro ufficialmente di non avere patologie, di stare bene, di non essere depresso e di non avere nessuna intenzione di suicidarmi. O pallottola d’argento o nulla. La morte naturale non può passare.” Questo ha portato alcuni a ipotizzare che il malore possa essere legato a circostanze sospette, come un possibile avvelenamento.

Il professor Vanni Fraiese, collega del dottor Stramezzi, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni durante un intervento a Radio Radio: “Dalle notizie che sono riuscito ad avere in qualche maniera, la situazione è complessa ma comunque stabile. Abbiamo bisogno di gente come lui, che non ci abbandoni perché sarebbe un colpo molto duro.”

La vicenda ha riportato alla memoria il caso del dottor Giuseppe De Donno, altro medico noto per le sue posizioni controverse e tragicamente scomparso. L’ombra di episodi simili sembra ora incombere sulla figura di Andrea Stramezzi, alimentando interrogativi e preoccupazioni tra i suoi sostenitori.

Le autorità sanitarie e gli investigatori stanno cercando di fare luce sulle cause del malore. Al momento, non ci sono elementi che possano confermare o escludere alcuna ipotesi. La comunità scientifica e l’opinione pubblica attendono ulteriori sviluppi per comprendere meglio quanto accaduto.

In attesa di nuovi aggiornamenti, la situazione del dottor Stramezzi continua a destare grande attenzione mediatica e preoccupazione tra coloro che lo conoscono e seguono le sue teorie mediche.



