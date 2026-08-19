Cosa può rivelare il tuo gruppo sanguigno: curiosità e possibili legami con la salute





Dal rischio cardiovascolare alle punture di zanzara: alcune ricerche hanno individuato curiose associazioni tra gruppo sanguigno e salute. Ecco cosa sappiamo realmente.





Conosci il tuo gruppo sanguigno? Molte persone scoprono di essere A, B, AB oppure 0 soltanto quando devono sottoporsi a un intervento, donare il sangue o affrontare una gravidanza. Eppure questa caratteristica, ereditata geneticamente, non è importante esclusivamente per le trasfusioni.

Nel corso degli anni diversi studi hanno cercato di capire se i gruppi sanguigni possano essere associati a una maggiore o minore probabilità di sviluppare determinate condizioni.

Prima di tutto è necessario chiarire un punto: il gruppo sanguigno non permette di prevedere il futuro di una persona. Alimentazione, età, genetica, attività fisica, fumo, ambiente e moltissimi altri fattori possono avere un peso decisamente maggiore sullo stato di salute.

Esistono tuttavia alcune associazioni statistiche interessanti che hanno attirato l’attenzione dei ricercatori.

A, B, AB e 0: cosa significano realmente?

Il sangue umano contiene plasma, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. A distinguere i principali gruppi sanguigni contribuisce la presenza o l’assenza di determinati antigeni sulla superficie dei globuli rossi.

Nel sistema AB0, chi appartiene al gruppo A presenta l’antigene A, mentre nel gruppo B è presente l’antigene B. Nel gruppo AB sono presenti entrambi, mentre nel gruppo 0 non è presente né l’antigene A né quello B.

A questo si aggiunge il cosiddetto fattore Rh. Quando è presente si parla di gruppo positivo, mentre quando è assente il gruppo viene indicato come negativo. Da qui derivano le otto combinazioni comunemente conosciute: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ e 0-.

Conoscere queste caratteristiche è fondamentale soprattutto in medicina trasfusionale, perché non tutte le combinazioni sono compatibili.

Gruppo AB e funzioni cognitive

Una delle associazioni riportate riguarda il gruppo sanguigno AB.

Alcune ricerche hanno osservato una possibile maggiore probabilità di sviluppare problemi cognitivi con l’avanzare dell’età nelle persone appartenenti a questo gruppo.

In uno studio citato nell’articolo originale, i soggetti AB avrebbero mostrato una maggiore incidenza di difficoltà cognitive rispetto alle persone appartenenti agli altri gruppi.

Le ragioni non sono completamente comprese. Alcune ipotesi chiamano in causa proteine e fattori coinvolti nella coagulazione del sangue, ma un’associazione statistica non significa automaticamente che il gruppo AB sia la causa diretta del problema.

Gruppo sanguigno e tumori: esistono delle associazioni?

Un altro campo studiato riguarda il possibile rapporto tra gruppo sanguigno e alcune forme tumorali.

Secondo i dati riportati nell’articolo originale, alcune ricerche avrebbero individuato differenze nel rischio relativo di tumore dello stomaco tra i diversi gruppi.

Tra le possibili spiegazioni viene indicata anche la risposta dell’organismo all’Helicobacter pylori, un batterio molto diffuso che può colonizzare lo stomaco ed è riconosciuto come importante fattore di rischio per diverse patologie gastriche.

Altre osservazioni hanno invece associato il gruppo 0 a una minore probabilità relativa di sviluppare un tumore del pancreas rispetto ai gruppi non-0.

È però fondamentale interpretare correttamente questi dati: appartenere a un determinato gruppo sanguigno non significa che una persona svilupperà o non svilupperà un tumore.

Il gruppo 0 e il rischio di ulcera

Per chi appartiene al gruppo 0 emerge un’altra curiosità.

Questo gruppo è stato storicamente associato a una maggiore predisposizione verso alcune forme di ulcera peptica.

Anche in questo caso entra in gioco l’Helicobacter pylori. La maniera in cui il nostro organismo interagisce con determinati microrganismi può infatti variare anche in relazione a caratteristiche genetiche e biologiche.

Questo non significa, naturalmente, che avere il gruppo 0 comporti automaticamente lo sviluppo di un’ulcera.

Fattore Rh e gravidanza

Il fattore Rh assume un’importanza particolare durante la gravidanza.

Una donna Rh negativa può portare in grembo un bambino Rh positivo. In determinate circostanze il sistema immunitario materno può riconoscere i globuli rossi Rh positivi come estranei e produrre anticorpi.

Il problema può diventare particolarmente importante nelle gravidanze successive se si è verificata una sensibilizzazione.

Oggi, però, questa condizione viene normalmente prevenuta e gestita attraverso specifici controlli durante la gravidanza e, quando indicato, attraverso la somministrazione di immunoglobuline anti-D.

È uno degli esempi più concreti di quanto conoscere il proprio gruppo sanguigno possa essere importante.

Il gruppo sanguigno può influenzare la risposta allo stress?

L’articolo di Ranker riporta anche una possibile relazione tra gruppo sanguigno e risposta dell’organismo allo stress, facendo riferimento a cortisolo e adrenalina.

In particolare vengono descritte differenze tra persone appartenenti ai gruppi A e 0.

Su questo punto, però, è opportuno essere particolarmente prudenti. La risposta allo stress è un meccanismo estremamente complesso influenzato da moltissimi fattori biologici, psicologici e ambientali.

Non è quindi corretto concludere che una persona gestisca bene o male lo stress semplicemente conoscendone il gruppo sanguigno.

Gruppo B e batteri intestinali

Un’altra curiosità riguarda il microbiota, cioè l’enorme comunità di microrganismi che vive nel nostro organismo.

L’articolo originale riporta studi secondo i quali il gruppo sanguigno potrebbe essere associato a differenze nella composizione delle popolazioni batteriche presenti nell’intestino.

È un settore particolarmente interessante perché oggi sappiamo che il microbiota svolge numerose funzioni, dalla digestione all’interazione con il sistema immunitario.

La ricerca sul microbioma umano è però molto più complessa della semplice appartenenza a un gruppo sanguigno: alimentazione, farmaci, ambiente, età e stile di vita possono modificarne profondamente la composizione.

Le zanzare preferiscono davvero il gruppo 0?

Questa è probabilmente una delle curiosità più sorprendenti.

Se durante l’estate hai l’impressione che le zanzare scelgano sempre te ignorando le persone che ti stanno accanto, potrebbe esserci anche una componente biologica.

Una ricerca citata nell’articolo ha osservato che alcune specie di zanzare sembrano mostrare una maggiore attrazione verso persone appartenenti al gruppo sanguigno 0 rispetto al gruppo A.

Il gruppo sanguigno, comunque, rappresenta soltanto uno dei possibili fattori.

Le zanzare individuano le loro vittime attraverso diversi segnali, tra cui anidride carbonica emessa con la respirazione, temperatura corporea e sostanze presenti sulla pelle.

Quindi non basta essere gruppo 0 per trasformarsi automaticamente nel bersaglio preferito delle zanzare.

Gruppo 0 e fertilità femminile

L’articolo affronta anche un argomento molto più delicato: la fertilità.

Alcune ricerche hanno analizzato un’eventuale relazione tra gruppo sanguigno e riserva ovarica, osservando possibili differenze in alcuni indicatori della fertilità femminile.

I risultati di questo tipo di studi, tuttavia, non devono essere utilizzati per prevedere individualmente la capacità di avere figli.

La fertilità dipende infatti da moltissimi elementi e l’età rimane uno dei fattori più importanti. Il solo gruppo sanguigno non permette quindi di stabilire se una donna avrà o meno difficoltà a rimanere incinta.

Gruppo 0 e malattie cardiovascolari

Per il gruppo 0 esiste anche una possibile associazione favorevole.

Diverse ricerche hanno osservato che le persone appartenenti ai gruppi sanguigni non-0 possono presentare un rischio cardiovascolare leggermente superiore rispetto alle persone del gruppo 0.

Una delle possibili spiegazioni riguarda differenze nei meccanismi della coagulazione e nei livelli di alcune proteine presenti nel sangue.

Ancora una volta parliamo però di rischio statistico, non di destino personale.

Pressione arteriosa, colesterolo, diabete, fumo, peso corporeo, attività fisica e familiarità rappresentano fattori fondamentali nella valutazione del rischio cardiovascolare.

In Giappone il gruppo sanguigno viene associato alla personalità

Qui abbandoniamo il campo della medicina ed entriamo nella cultura popolare.

In Giappone è diventata famosa la teoria chiamata ketsueki-gata, secondo la quale il gruppo sanguigno sarebbe collegato alla personalità.

Secondo questa credenza, le persone del gruppo A sarebbero particolarmente diligenti, ordinate e sensibili, mentre quelle del gruppo 0 sarebbero indipendenti, razionali e intraprendenti.

Il gruppo sanguigno viene talvolta utilizzato persino per parlare di compatibilità sentimentale.

È un fenomeno culturale paragonabile, per certi aspetti, all’interesse occidentale per i segni zodiacali.

Ma è importante sottolinearlo: non esistono solide prove scientifiche che il gruppo sanguigno determini la personalità di una persona.

Il gruppo A e il rapporto con l’alcol

Tra le associazioni riportate nell’articolo compare infine quella tra gruppo A e una possibile maggiore vulnerabilità ai problemi legati all’alcol.

Si tratta però di un’affermazione che richiede molta cautela.

La dipendenza da alcol è una condizione complessa nella quale possono intervenire predisposizione genetica, salute mentale, ambiente familiare, quantità e frequenza del consumo, condizioni sociali e numerosi altri elementi.

Sarebbe quindi scorretto pensare che il semplice fatto di appartenere al gruppo A renda automaticamente una persona più incline alla dipendenza.

Cosa ci dice davvero il nostro gruppo sanguigno?

Il gruppo sanguigno è molto più di una semplice lettera scritta su una tessera sanitaria. È una caratteristica biologica fondamentale e diventa particolarmente importante nelle trasfusioni, nelle donazioni e durante la gravidanza.

La ricerca ha inoltre individuato interessanti associazioni tra i gruppi AB0 e alcuni aspetti della salute.

Ma la parola fondamentale è proprio associazione.

Sapere di essere A, B, AB oppure 0 non permette di prevedere quali malattie svilupperemo, quanto saremo fertili, come reagiremo allo stress o quale sarà la nostra personalità.

La salute è il risultato dell’interazione di moltissimi fattori.

E forse la curiosità più divertente rimane quella delle zanzare: se sei del gruppo 0 e durante le serate estive sembri essere sempre il primo bersaglio, almeno adesso sai che qualche studio ha provato a spiegare perché.

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