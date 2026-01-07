Crans Montana, il retroscena choc sul figlio 23enne di Al Bano: scampato per un soffio grazie a un gesto finale





Bido, il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso, ha rischiato di trovarsi al locale di Crans-Montana durante l’incendio che ha causato la morte di 40 giovani.





Il figlio più giovane di Al Bano e Loredana Lecciso, Bido, avrebbe potuto trovarsi la notte di Capodanno al Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove un incendio ha provocato la morte di 40 giovani. Questa rivelazione è emersa durante un’intervista di Loredana Lecciso al Corriere del Mezzogiorno-Puglia, in cui ha anche parlato di un malore che l’ha colpita prima della sua partecipazione a Domenica In, insieme a Al Bano, la scorsa domenica.

Lecciso ha spiegato: “Avevo anche avuto dei giorni che mi hanno provata psicologicamente. Bido frequenta Le Constellation e ha rischiato di essere nel locale proprio quella tragica sera.” La madre ha aggiunto che Bido si è diplomato a Crans-Montana e ha trascorso le estati lì con la sua fidanzata, Jasmine.

La fidanzata di Bido, Emily, è originaria della zona. Loredana ha raccontato che la famiglia si era riunita per trascorrere il Natale insieme a Crans-Montana, una località che considera bellissima. Mentre passeggiava, ha notato che il locale della tragedia era proprio lì. Tuttavia, Bido e la sua ragazza hanno deciso all’ultimo momento di recarsi in Puglia per festeggiare il nuovo anno. “Tra le varie alternative, c’era quella di festeggiare a Crans e se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation,” ha spiegato Loredana.

Al Bano ha commentato la situazione, affermando che il fatto che la loro famiglia si trovasse a Cellino San Marco li ha salvati da una tragedia. “Sono felice che sia andata così, ma il mio sollievo non allevia il dolore per il dramma che stanno vivendo i familiari,” ha detto Loredana. Ha espresso la sua compassione per i genitori delle vittime, sottolineando: “Non oso immaginare cosa provino quelle povere mamme e quei poveri papà. Il mio cuore è con loro.”

Questa tragedia ha scosso non solo la comunità di Crans-Montana, ma anche molte persone in tutta Italia e oltre. La notizia dell’incendio ha suscitato una vasta ondata di dolore e solidarietà, con molti che si sono uniti in preghiera per le famiglie colpite.

La famiglia di Al Bano e Loredana ha vissuto momenti di grande angoscia, consapevole di quanto sarebbe potuto accadere se le circostanze fossero state diverse. La scelta di Bido e Emily di non restare a Crans-Montana si è rivelata provvidenziale, ma il pensiero delle famiglie delle vittime rimane un peso difficile da sopportare.

La comunità di Losanna e quelle circostanti stanno ora cercando di offrire supporto e conforto a chi ha subito questa perdita incolmabile. Il dolore è palpabile, e le espressioni di solidarietà continuano a fluire da ogni parte, evidenziando la connessione tra le persone in momenti di crisi.



