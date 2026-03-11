Crisi energetica, bufera su Ursula von der Leyen dopo l’annuncio sulla guerra in Iran





Von der Leyen: ’10 giorni di guerra sono costati all’Ue 3 miliardi per l’energia’

La presidente della Commissione Ue: ‘E’ il prezzo della nostra dipendenza, non siamo immuni a shock prezzi’





“Stiamo già vedendo l’impatto della situazione in Medio Oriente sull’energia.

I nostri sforzi di diversificazione stanno dando risultati.

Ma questo non significa che siamo immuni agli shock dei prezzi”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell’Europarlamento a Strusburgo.

“Dall’inizio del conflitto i prezzi del gas sono aumentati del 50% e quelli del petrolio del 27%. Tradotto in euro: dieci giorni di guerra sono già costati ai contribuenti europei 3 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili. Questo è il prezzo della nostra dipendenza”, ha evidenziato.

