Quando l’intervista si fa pericolosa: i momenti di tensione nel servizio di Fuori dal Coro a Mogliano Veneto





Nel servizio di Fuori dal Coro a Mogliano Veneto (Treviso) l’inviata Cristina Autore racconta un’aggressione alla troupe durante un tentativo di intervista, tra testimonianze e rilancio social del programma.





Un servizio di Fuori dal Coro finisce in tensione a Mogliano Veneto (Treviso): durante un tentativo di intervista, l’inviata Cristina Autore e la troupe Mediaset vengono coinvolte in quello che la trasmissione racconta come un episodio di aggressione. Nelle immagini mandate in onda e rilanciate anche sui social del programma, si sente la giornalista ripetere: «Fermati, fermati».

Il caso nasce da una serie di segnalazioni raccolte in città e confluite nell’inchiesta trasmessa su Rete 4, che mette al centro l’allarme di alcuni residenti e le dichiarazioni del sindaco Davide Bortolato. La ricostruzione, per come viene presentata dal programma, resta legata a testimonianze e al racconto televisivo: non ci sono nel materiale disponibile elementi ulteriori su eventuali provvedimenti o sviluppi successivi.

Cristina Autore: Che cosa racconta il servizio andato in onda

Secondo quanto riferito nel servizio firmato da Cristina Autore, a Mogliano Veneto da settimane circolano segnalazioni su un uomo indicato come immigrato, descritto da alcune persone come aggressivo e responsabile di episodi di violenza “immotivata”. La trasmissione sostiene che, nonostante denunce presentate, l’uomo continuerebbe a muoversi liberamente in città.

Nel servizio vengono riportate anche alcune scene e ricostruzioni: tra i fatti citati, il programma menziona un lancio di pietre contro il duomo di Mogliano Veneto e una “sfuriata” in un bar ripresa dalle telecamere di videosorveglianza mentre intervenivano i carabinieri. Su questi punti, nel materiale fornito non sono presenti documenti, referti o comunicazioni ufficiali: si tratta di quanto attribuito dalla trasmissione al contesto dell’inchiesta.

Fuori dal Coro, nelle righe di presentazione e nel racconto televisivo, inquadra così il servizio: un lavoro sul territorio con l’obiettivo di raccogliere testimonianze e chiedere chiarimenti direttamente al soggetto indicato da più persone come responsabile di aggressioni.

Le testimonianze: sindaco, lavoratori e residenti

Nel servizio vengono ascoltate più voci. Il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, descrive una situazione che, a suo dire, si protrarrebbe da circa due mesi. Sempre nel racconto del programma, il primo cittadino parla di aggressioni scatenate anche da motivi banali, come uno sguardo interpretato male.

Oltre al sindaco, viene riportata la testimonianza di una dipendente di un supermercato, che racconta un episodio avvenuto in coda alle casse: un pugno dato “senza motivo” a una persona. E c’è anche la voce di una residente che descrive un clima di paura e l’abitudine a tenere pronto il telefono per contattare i soccorsi.

Queste dichiarazioni, per come vengono proposte in trasmissione, servono a comporre un quadro di allarme locale e di esasperazione di una parte della cittadinanza. È importante distinguere tra testimonianze e accertamenti: nel materiale a disposizione non compaiono atti ufficiali, numeri di denunce o un riepilogo delle verifiche svolte dalle autorità, ma solo la narrazione presentata nel servizio.

Il momento della tensione: l’incontro con l’uomo e l’accusa di aggressione

Il passaggio più delicato arriva quando l’inviata prova ad avvicinare l’uomo per rivolgergli domande davanti alle telecamere. A quel punto, secondo quanto ricostruito dalla stessa giornalista nel servizio, il confronto degenera e la troupe viene aggredita. Nelle immagini si sente Autore cercare di contenere la situazione, invitando a fermarsi e a calmarsi.

Nel racconto della giornalista, l’uomo reagirebbe alle domande con crescente aggressività. La trasmissione riferisce anche di frasi pronunciate durante il confronto, tra cui un ordine rivolto all’inviata a “chiudere la bocca”. Autore, sempre secondo quanto mostrato, prosegue nel tentativo di ottenere risposte e richiama l’ipotesi di contattare i carabinieri se la situazione non rientra.

La sequenza viene presentata come una dimostrazione concreta della tensione descritta in precedenza dai residenti. In assenza, nel materiale fornito, di un riscontro esterno (ad esempio comunicazioni ufficiali su interventi o denunce legate a quell’episodio specifico), l’unico perimetro certo resta quello della messa in onda e del racconto della trasmissione.

Il rilancio social e il contesto televisivo

L’episodio viene rilanciato anche sull’account social ufficiale del programma, con un post datato 18 ottobre 2026 che parla di “immagini dell’aggressione” avvenuta in stazione e rimanda alla visione integrale del servizio sulla piattaforma Mediaset. Nel dossier fornito non è disponibile una trascrizione completa del filmato: ciò che si può riportare con certezza è quanto già citato e attribuito alle parti coinvolte nel servizio.

Nel panorama televisivo, Fuori dal Coro è costruito proprio su inchieste e interventi sul campo. Questo formato, come mostrano diversi casi negli anni, espone inviati e troupe a contesti imprevedibili, specialmente quando si affrontano temi di cronaca e sicurezza percepita. L’episodio di Mogliano Veneto si inserisce in questa dinamica: domande in strada, confronto diretto e reazioni che, in base a quanto sostenuto dal programma, arrivano fino a un’aggressione.

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