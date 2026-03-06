Da Taranto a Cipro: è partita la fregata missilistica italiana





La fregata missilistica Federico Martinengo della Marina militare italiana è stata designata come unità navale per contribuire alla difesa dell’area di Cipro nell’ambito di un dispositivo multinazionale in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda. La nave ha lasciato nel pomeriggio la base navale di Taranto, da dove ha preso il mare con destinazione il Mediterraneo orientale, inserendosi in un assetto che prevede anche capacità di contrasto a minacce aeree, inclusi droni e missili.





Secondo quanto riferito, l’impiego della Martinengo si colloca in un quadro di cooperazione tra più Paesi europei, con l’obiettivo di rafforzare la postura di difesa attorno all’isola. La missione, in base alle informazioni diffuse, è riferita alla protezione dell’area cipriota e si inserisce in una fase di attenzione accresciuta per l’evoluzione della situazione di sicurezza nel Medio Oriente.

La partenza da Taranto avviene a distanza di alcuni mesi dal rientro della nave da un precedente impegno operativo. Lo scorso anno, infatti, la fregata aveva concluso la partecipazione alla missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso, tornando alla base jonica dopo attività di protezione del traffico mercantile dalle minacce degli Houthi. Terminata quella fase, l’unità è stata nuovamente assegnata a un compito legato alla sicurezza marittima e alla difesa dell’area, questa volta con proiezione verso Cipro.

Nel dispositivo sono indicati anche gli uomini impiegati: sono almeno 160 i militari della Marina militare italiana che raggiungeranno l’area cipriota a bordo di una nave italiana per contribuire alla difesa dell’isola. Il contingente, secondo la ricostruzione, opererà nel quadro del coordinamento con gli altri partner europei coinvolti nell’assetto. L’iniziativa viene presentata come parte di una risposta più ampia alle esigenze di protezione e deterrenza nella regione, con l’obiettivo di garantire copertura e sorveglianza in uno scenario considerato sensibile.

Sul piano politico-militare, la notizia si intreccia con l’attività di consultazione in corso in ambito Nato. È infatti citato un briefing del Comandante supremo Alleato in Europa, Alexus Grynkewich, con i 32 Capi di Stato Maggiore dell’Alleanza, convocato dal presidente del Comitato militare Nato, Giuseppe Cavo Dragone, per un aggiornamento sull’evoluzione della situazione nel Medio Oriente. Il confronto, viene riportato, è arrivato dopo un episodio registrato due giorni prima: l’Alleanza avrebbe intercettato un missile balistico iraniano diretto verso la Turchia.

In questo contesto, la rapidità e l’esito dell’intercettazione vengono descritti come un segnale della capacità dell’Alleanza di reagire a minacce di tipo balistico. Sul punto, il resoconto attribuisce a Cavo Dragone la valutazione secondo cui la risposta è stata una “chiara dimostrazione che l’Alleanza è ben posizionata per difendere le popolazioni alleate dalle minacce balistiche”. Nella stessa cornice, viene indicato che, in risposta all’evoluzione del contesto di sicurezza, il Comandante supremo in Europa “ha rafforzato la strategia di difesa missilistica balistica della Nato” e, rivolgendosi ai Capi di Stato Maggiore, ha sottolineato “la fondamentale necessità di mantenere salda la rotta e di accelerare sugli investimenti nella difesa, sulla base industriale della difesa e nel sostegno all’Ucraina”.

La partenza della Martinengo verso Cipro viene quindi riferita come tassello operativo in un quadro più ampio di misure di difesa e coordinamento tra alleati e partner europei. L’unità italiana, indicata per la difesa dell’area cipriota, rappresenta la componente navale di un impianto che, secondo le informazioni circolate, include capacità “multi-dominio” e l’impiego di sistemi di difesa aerea per il contrasto a droni e missili, in collaborazione con Spagna e Francia, oltre al coordinamento citato anche con l’Olanda.

L’operazione, infine, si colloca nel solco delle attività recenti svolte dalla Marina militare in scenari esterni, tra missioni europee e contributi a posture di deterrenza e difesa. Con l’uscita da Taranto nel pomeriggio, la fregata italiana si dirige ora verso il Mediterraneo orientale, dove il dispositivo congiunto punta a rafforzare la protezione dell’area di Cipro e a mantenere un livello di prontezza coerente con l’attuale quadro di sicurezza regionale.



